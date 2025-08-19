Ft
08. 19.
kedd
Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Dermedt csönd Washingtonban: Putyin egy mondattal jelezte, mit gondol Trump béketervéről

2025. augusztus 19. 05:56

A NATO-szerű garanciák emlegetése aligha tetszett az orosz elnöknek, miközben adódik a kérdés: milyen kötelezettségeket róhat ez a szövetség tagjaira – így Magyarországra is.

2025. augusztus 19. 05:56
Donald Trump hétfőn ismét a béke közvetítőjeként lépett fel az orosz–ukrán háborúban, ám Vlagyimir Putyin válasza hűvös elutasítás volt – értékelt a Time szerzője az amerikai és orosz elnök hétfői, telefonos egyeztetése után. Éjfél körül járt az idő Moszkvában, amikor Vlagyimir Putyin telefonon egyeztetett a Fehér Házzal az ukrajnai háború befejezésére vonatkozó legújabb javaslatokról – írja a lap.

Donald Trump amerikai elnök azután kereste fel az orosz elnököt, hogy több órán keresztül egyeztetett személyesen Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és hét másik európai vezetővel, akik azzal a kétségbeesett erőfeszítéssel érkeztek Washingtonba, hogy megerősítsék az Egyesült Államok támogatását az ukrán álláspont iránt. Sajtóhírek szerint Trump arról beszélt Putyinnak, hogy szerinte a következő lépés a harcoló felek vezetőinek személyes tárgyalása kellene, hogy legyenm, hogy megpróbáljanak lépéseket tenni a béke felé. Azonban mint a Time szerzője fogalmaz: „úgy tűnt, Putyinnak más tervei vannak.”

Mint olvasóink emlékezhetnek: Trump a Fehér Házban Zelenszkijjel és több európai vezetővel együtt arról beszélt, hogy Ukrajna jövőbeli biztonságát „NATO-szerű” garanciákkal kellene védeni – amihez amerikai és európai katonai szerepvállalás is társulhatna.

Bár Moszkva szerint ez a forgatókönyv „kontrollálhatatlan eszkalációhoz” vezetne, Dondald Trump a beszélgetést követően azt nyilatkozta, hogy „megkezdte az előkészületeket egy találkozóra” az orosz és ukrán vezetők között.

Magyarország számára is kulcskérdés, hogy mihamarabb béke legyen

Hazánk számára azért is kiemelten fontos, mi lesz a tárgyalások kimenetele, hiszen a NATO részeként hazánk is közvetlenül érintett lehet minden olyan megoldásban, amely a szövetség katonai jelenlétét erősítené a térségben.

Ráadásul a Time szerzője szerint Putyin merev álláspontja és Trump visszafogottabb zárónyilatkozata azt vetíti előre, hogy a háború elhúzódása – jelen pillanatban még sajnos – a pakliban maradt.

Az amerikai és orosz elnök beszélgetéséről a Fehér Ház az alábbi képet posztolta:

Kacsoh Dániel

Folytatódik a történelmi találkozók sorozata, ezúttal Zelenszkijjel tárgyal Trump

A hangulat mindenképp jobb, mint a duó előző „randevúján”, de a feszültség így is tapintható…

Nyitóképünk csupán illusztráció! Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
h040183
2025. augusztus 19. 07:51
Egyszerűen nem értem, minek kellett Trumpnak fogadnia a DS európai fiókjának képviselőit. Akiket meg se hívott... Úgy kellett volna bánni velük, mint a kínaiak. Jöhetnek busszal, és az államtitkár helyettes fogadja őket. Ez a "garancia* dolog egy lépés hátra!
Potymog
2025. augusztus 19. 07:45
A tárgyaláson mindenki ott volt az EU-ból, csak éppen az Ukrajnával szomszédos államok nem. Nem volt ott Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Románia. Pedig elsősorban nekik kell a biztonságuk miatt aggódni, őket kéne a biztonsági kérdésekbe bevonni, nem sokkal messzebb lévő Franciaországot és a többit
counter-revolution
•••
2025. augusztus 19. 07:43 Szerkesztve
Az újdonság az a maszlagot lehámozva az egészről, hogy Trump többször is, nagyon határozottan kijelentette, hogy szó sem lehet tűzszünetről, béke kell, mert a tűzszünet csak újrafegyverkezésre jó, aztán ugyanúgy folytatódna az egész. Ez az orosz álláspont átvétele, amit Lavrov már a legelején leszögezett, amikor elkezdtek tűzszünetet kérni a kijevi zsidók és nyugati barátkáik. Ez változás, a többi csak süket duma volt. Ja, és Zelenszkij nem tudott mást tenni, csak morcos pofával bólogatni.
kovsa2
2025. augusztus 19. 07:43
youtube.com/watch?v=mS4dwGKBnns Egy jó visszatekintés. Jól mutatja, hogyan változott a vezetők gondolkodása. Hogyan fordultak háború felé.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!