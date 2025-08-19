Dermedt csönd Washingtonban: Putyin egy mondattal jelezte, mit gondol Trump béketervéről

Donald Trump hétfőn ismét a béke közvetítőjeként lépett fel az orosz–ukrán háborúban, ám Vlagyimir Putyin válasza hűvös elutasítás volt – értékelt a Time szerzője az amerikai és orosz elnök hétfői, telefonos egyeztetése után. Éjfél körül járt az idő Moszkvában, amikor Vlagyimir Putyin telefonon egyeztetett a Fehér Házzal az ukrajnai háború befejezésére vonatkozó legújabb javaslatokról – írja a lap.

Donald Trump amerikai elnök azután kereste fel az orosz elnököt, hogy több órán keresztül egyeztetett személyesen Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és hét másik európai vezetővel, akik azzal a kétségbeesett erőfeszítéssel érkeztek Washingtonba, hogy megerősítsék az Egyesült Államok támogatását az ukrán álláspont iránt. Sajtóhírek szerint Trump arról beszélt Putyinnak, hogy szerinte a következő lépés a harcoló felek vezetőinek személyes tárgyalása kellene, hogy legyenm, hogy megpróbáljanak lépéseket tenni a béke felé. Azonban mint a Time szerzője fogalmaz: „úgy tűnt, Putyinnak más tervei vannak.”

Mint olvasóink emlékezhetnek: Trump a Fehér Házban Zelenszkijjel és több európai vezetővel együtt arról beszélt, hogy Ukrajna jövőbeli biztonságát „NATO-szerű” garanciákkal kellene védeni – amihez amerikai és európai katonai szerepvállalás is társulhatna.

Bár Moszkva szerint ez a forgatókönyv „kontrollálhatatlan eszkalációhoz” vezetne, Dondald Trump a beszélgetést követően azt nyilatkozta, hogy „megkezdte az előkészületeket egy találkozóra” az orosz és ukrán vezetők között.

Magyarország számára is kulcskérdés, hogy mihamarabb béke legyen

Hazánk számára azért is kiemelten fontos, mi lesz a tárgyalások kimenetele, hiszen a NATO részeként hazánk is közvetlenül érintett lehet minden olyan megoldásban, amely a szövetség katonai jelenlétét erősítené a térségben.

Ráadásul a Time szerzője szerint Putyin merev álláspontja és Trump visszafogottabb zárónyilatkozata azt vetíti előre, hogy a háború elhúzódása – jelen pillanatban még sajnos – a pakliban maradt.

Az amerikai és orosz elnök beszélgetéséről a Fehér Ház az alábbi képet posztolta: