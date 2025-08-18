„Folytatódik a történelmi találkozók sorozata, ezúttal Zelenszkijjel tárgyal Trump, aki utána Washingtonban uniós vezetőkkel is megbeszélést folytat. A hangulat mindenképp jobb, mint a duó előző »randevúján«, de a feszültség így is tapintható…

Nem csoda. Az amerikai elnök pár napja személyesen találkozott Putyinnal is, akit a hétfői vizit európai résztvevői (nem alaptalanul) háborús bűnösnek tartanak, és évek óta szóba se hajlandók vele állni. Mióta Trump úgymond átvette Orbán Viktortól a békemisszió stafétáját, kezd legalább beindulni a kommunikáció…

Erős mondatok Trumptól a találkozó előtti mai tájékoztatóról: Zelenszkij megjárta a poklot, amire nem került volna sor, ha nem Biden, hanem ő marad az amerikai elnök; szerinte Putyin is a háború végét akarja, ahogy mindenki, és a nagy békemegállapodás fontosabb, mint a tűzszünet…

Hamarosan okosabbak leszünk, amint jönnek a részletek. Egy biztos: bár a liberális mainstream sajtó szétszedte Trumpot Alaszka után, nagyon úgy néz ki, az ukránok érdemben csak rá számíthatnak – legalábbis azok, akik nem akarják folytatni az értelmetlen, vesztes háborút… A közelmúlt nyilatkozatai alapján az »eltökéltek koalíciója« nyomná tovább… Drukkoljunk a békének, most nagyobb az esélye, mint valaha.”