Elhunyt Tommy Lee Jones lánya

Nem sokkal később a rendőrök is a helyszínre értek. A halottkém szerint a halál oka ismeretlen. További információt egyelőre nem közöltek.

Victoria Tommy Lee Jones és első felesége, Kimberlea Cloughley gyermekeként született. Tizenéves korában, 2002-ben feltűnt a Men in Black II című filmben, melyben édesapja játszotta az egyik főszerepet Will Smith mellett. Victoria később szerepelt a 2003-as One Tree Hillben és a 2005-ös The Three Burials of Melquiades Estrada című filmben, amelyet apja rendezett, és amelyben mostohaanyja, Dawn Laurel-Jones is közreműködött fotósként.

Nyitókép: Tommy Lee Jones és lánya, Victoria 2017-ben (Fotó: Kazuhiro NOGI / AFP)