Tommy Lee Jones színésznő meghalt

Elhunyt Tommy Lee Jones lánya

2026. január 02. 07:08

Mindössze 34 éves volt.

2026. január 02. 07:08
null

Holtan találták Tommy Lee Jones 34 éves lányát, Victoriát a kaliforniai Fairmont San Francisco luxusszállodában csütörtök reggel – értesült a TMZ.

A mentőszolgálat hajnali 2:52-kor érkezett a szállodába egy orvosi vészhelyzetről érkezett bejelentés alapján. A mentősök megérkezésük után megvizsgálták a személyt, és a helyszínen halottnak nyilvánították.

Nem sokkal később a rendőrök is a helyszínre értek. A halottkém szerint a halál oka ismeretlen. További információt egyelőre nem közöltek.

Victoria Tommy Lee Jones és első felesége, Kimberlea Cloughley gyermekeként született. Tizenéves korában, 2002-ben feltűnt a Men in Black II című filmben, melyben édesapja játszotta az egyik főszerepet Will Smith mellett. Victoria később szerepelt a 2003-as One Tree Hillben és a 2005-ös The Three Burials of Melquiades Estrada című filmben, amelyet apja rendezett, és amelyben mostohaanyja, Dawn Laurel-Jones is közreműködött fotósként.

Nyitókép: Tommy Lee Jones és lánya, Victoria 2017-ben (Fotó: Kazuhiro NOGI / AFP)

 

Glück28
2026. január 02. 07:12
Nem bírta a szíve a szilveszteri adagot.
