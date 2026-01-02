Elhunyt Tommy Lee Jones lánya

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Mindössze 34 éves volt.
Holtan találták Tommy Lee Jones 34 éves lányát, Victoriát a kaliforniai Fairmont San Francisco luxusszállodában csütörtök reggel – értesült a TMZ.
A mentőszolgálat hajnali 2:52-kor érkezett a szállodába egy orvosi vészhelyzetről érkezett bejelentés alapján. A mentősök megérkezésük után megvizsgálták a személyt, és a helyszínen halottnak nyilvánították.
Nem sokkal később a rendőrök is a helyszínre értek. A halottkém szerint a halál oka ismeretlen. További információt egyelőre nem közöltek.
Victoria Tommy Lee Jones és első felesége, Kimberlea Cloughley gyermekeként született. Tizenéves korában, 2002-ben feltűnt a Men in Black II című filmben, melyben édesapja játszotta az egyik főszerepet Will Smith mellett. Victoria később szerepelt a 2003-as One Tree Hillben és a 2005-ös The Three Burials of Melquiades Estrada című filmben, amelyet apja rendezett, és amelyben mostohaanyja, Dawn Laurel-Jones is közreműködött fotósként.
Nyitókép: Tommy Lee Jones és lánya, Victoria 2017-ben (Fotó: Kazuhiro NOGI / AFP)