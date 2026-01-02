Jelentkezett Zelenszkij kedvenc parancsnoka: „Magyar” szerint újabb orosz finomítókat találtak el – a Kreml azonnal reagált (VIDEÓ)

Robert Brovdi, az Ukrán Fegyveres Erők Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek parancsnoka – akit „Magyar” hívójelen is ismernek – közlése szerint az újévi támadássorozat során összesen tíz stratégiai célpontot értek találatok. Ezek között szerepelt egy oroszországi olajfinomító, valamint több, a Krím félszigeten található radarállomás is.

Brovdi a közösségi médiában arról számolt be, hogy az első csapás egy perccel éjfél előtt érte az Ilszkij olajfinomítót a Krasznodari határterületen, amelyet röviddel később egy olajbázis elleni támadás követett.