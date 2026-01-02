Ft
krím kreml zelenszkij robert brovdi támadás orosz-ukrán háború

Jelentkezett Zelenszkij kedvenc parancsnoka: „Magyar” szerint újabb orosz finomítókat találtak el – a Kreml azonnal reagált (VIDEÓ)

2026. január 02. 06:44

Az ukrán drónegységek parancsnoka szerint szilveszter folyamán öt célpontot Oroszország mélységi területein, további ötöt pedig Ukrajna megszállt részein támadtak.

2026. január 02. 06:44
null

Robert Brovdi, az Ukrán Fegyveres Erők Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek parancsnoka – akit „Magyar” hívójelen is ismernek – közlése szerint az újévi támadássorozat során összesen tíz stratégiai célpontot értek találatok. Ezek között szerepelt egy oroszországi olajfinomító, valamint több, a Krím félszigeten található radarállomás is.

Brovdi a közösségi médiában arról számolt be, hogy az első csapás egy perccel éjfél előtt érte az Ilszkij olajfinomítót a Krasznodari határterületen, amelyet röviddel később egy olajbázis elleni támadás követett.

Elmondása szerint az éjszaka folyamán öt célpontot Oroszország mélységi területein, további ötöt pedig Ukrajna megszállt részein támadtak.

A célpontok között szerepeltek olajipari létesítmények, alállomások, katonai gyülekezési pontok, üzemanyagraktárak, valamint légvédelmi és radarrendszerek az oroszországi Krasznodari és Belgorodi megyében, Tatárföldön, illetve a Krímben, továbbá a Luhanszki, Donyecki és Zaporizzsjai megyék megszállt térségeiben.

Az orosz védelmi minisztérium ezzel szemben azt közölte, hogy a légvédelem az éjszaka során összesen 168 ukrán drónt semmisített meg. A krasznodari operatív törzs megerősítette az Ilszkij finomítót ért támadást, és közölte, hogy a lezuhanó dróntörmelékek következtében kisebb kiterjedésű tűz keletkezett, amelyet reggelre eloltottak. A hatóságok szerint személyi sérülés nem történt.

Eközben Vlagyimir Szaldo, a Herszon megye oroszok által kinevezett kormányzója azzal vádolta meg az ukrán erőket, hogy szándékosan civilek ellen hajtottak végre támadást a tengerparti Horli településen.

Állítása szerint egy szállodát és egy kávézót ért találat, ahol az emberek az újévet ünnepelték, és több tucat áldozatról beszélt. Az orosz külügyminisztérium előre megtervezett támadásnak minősítette az esetet, Ukrajna azonban a vádakra hivatalosan egyelőre nem reagált.

hexahelicene
2026. január 02. 07:23
Az ukránnáci Robert Brovdi Starlink nélkül szarra sem menne. Újabb ukránnáci terrortámadás a szálloda és a kávézó ellen. Ez már a sokadik célzott ukránnáci támadás civilek ellen.
zsuzsa-963
2026. január 02. 07:11
Ez úgy magyar, mint Kun (Kohn) Béla, Rákosi (Rosenfeld) Mátyás, Farkas Mihály (Lőwy Hermann), és Péter Gábor (Eisenberger Benjamin).
nzoltan-818
•••
2026. január 02. 07:03 Szerkesztve
Ez a "bátor robbantgató hős vitéz" vajon mivel számol a háború után..., már ha azt egyáltalán megéri? Mert hogy egyszer ez a háború is véget ér..., és nem biztos hogy ukrán győzelemmel!
csalodtamafideszben
2026. január 02. 06:56
Trutyin arany budiját jobban védik.
