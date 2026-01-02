Jelentkezett Zelenszkij kedvenc parancsnoka: „Magyar” szerint újabb orosz finomítókat találtak el – a Kreml azonnal reagált (VIDEÓ)

Az orosz védelmi minisztérium ezzel szemben azt közölte, hogy a légvédelem az éjszaka során összesen 168 ukrán drónt semmisített meg. A krasznodari operatív törzs megerősítette az Ilszkij finomítót ért támadást, és közölte, hogy a lezuhanó dróntörmelékek következtében kisebb kiterjedésű tűz keletkezett, amelyet reggelre eloltottak. A hatóságok szerint személyi sérülés nem történt.
Eközben Vlagyimir Szaldo, a Herszon megye oroszok által kinevezett kormányzója azzal vádolta meg az ukrán erőket, hogy szándékosan civilek ellen hajtottak végre támadást a tengerparti Horli településen.
Állítása szerint egy szállodát és egy kávézót ért találat, ahol az emberek az újévet ünnepelték, és több tucat áldozatról beszélt. Az orosz külügyminisztérium előre megtervezett támadásnak minősítette az esetet, Ukrajna azonban a vádakra hivatalosan egyelőre nem reagált.