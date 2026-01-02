Nyilatkozott egy szemtanú: ez okozhatta a svájci horror-balesetet – öt napos gyászt hirdettek az országban

– mondta, kiemelve a számos „elveszített és félbeszakadt fiatal élet” jelentőségét.

Parmelin hozzátette, Svájc tartozik ezeknek a fiataloknak, akiknek „tervei, reményei és álmai” hirtelen megszakadtak, azzal, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy hasonló tragédia ne ismétlődhessen meg.

Az országban emellett öt napos nemzeti gyászt is hirdettek. Csütörtöktől kezdve az ország egész területén félárbócra eresztették a zászlókat a balesetben az elhunytak emlékére. A lezárt bár helyszínén rögtönzött megemlékezéseket tartottak, ahol a helyiek és a barátok virágokat helyeztek el és gyertyákat gyújtottak, valamint a helyi templomban tartott különleges újévi misén több száz hívő vett részt.

A nyomozás eddigi eredményei és a tanúvallomások szerint a tüzet nem robbanás okozta, ellentétben a korábbi téves híradásokkal – közölte Stéphane Ganzer, Wallis kanton belbiztonsági minisztere.