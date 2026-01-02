Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
crans - montana guy parmelin svájc tragédia baleset

Nyilatkozott egy szemtanú: ez okozhatta a svájci horror-balesetet – öt napos gyászt hirdettek az országban

2026. január 02. 07:36

Csütörtöktől kezdve az ország egész területén félárbócra eresztették a zászlókat a balesetben az elhunytak emlékére.

2026. január 02. 07:36
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, 40 ember életét vesztette (egyes források szerint 47-en) és körülbelül 115-en megsérültek az újév hajnalán pusztító tűzvészben a svájci Valais régióban található Crans-Montana síparadicsom egyik bárjában.

Guy Parmelin svájci szövetségi elnök részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Az első hivatali napját töltő államfő az ország történetének egyik legsúlyosabb tragédiájának nevezte a tűzesetet, és közölte, hogy az áldozatok iránti tiszteletből elhalasztotta a csütörtök délutánra tervezett újévi beszédét – írta a Deutsche Welle.

Ez egy ismeretlen léptékű tragédia volt”

– mondta, kiemelve a számos „elveszített és félbeszakadt fiatal élet” jelentőségét.

Parmelin hozzátette, Svájc tartozik ezeknek a fiataloknak, akiknek „tervei, reményei és álmai” hirtelen megszakadtak, azzal, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy hasonló tragédia ne ismétlődhessen meg.

Az országban emellett öt napos nemzeti gyászt is hirdettek. Csütörtöktől kezdve az ország egész területén félárbócra eresztették a zászlókat a balesetben az elhunytak emlékére. A lezárt bár helyszínén rögtönzött megemlékezéseket tartottak, ahol a helyiek és a barátok virágokat helyeztek el és gyertyákat gyújtottak, valamint a helyi templomban tartott különleges újévi misén több száz hívő vett részt.

A nyomozás eddigi eredményei és a tanúvallomások szerint a tüzet nem robbanás okozta, ellentétben a korábbi téves híradásokkal – közölte Stéphane Ganzer, Wallis kanton belbiztonsági minisztere. 

A helyszínelők egyelőre nem tudtak bejutni a romok közé, így a tűz pontos oka még nem ismert.

A kantoni főügyész szerint elképzelhető, hogy egy tűzeset okozta a későbbi robbanást, de ezt a lehetőséget még vizsgálják. Számos szemtanú elmondása szerint a bárban csillagszórókat helyeztek a pezsgősüvegek tetejére egy újévi show részeként. 

Azt hiszem, a pincérnők kezében pezsgősüvegek voltak kis csillagszórókkal. Túl közel emelték az üvegeket a mennyezethez és hirtelen minden lángra kapott” 

– idézte az olasz Local Team médiának egy jelenlévő.

A térség felett ideiglenes repülési tilalmat vezettek be a mentőhelikopterek forgalma miatt. Szemtanúk szerint a genfi egyetemi kórházba percenként érkeztek a helikopterek a baleset helyszínéről. A mentésbe az olasz hatóságok is bekapcsolódtak. A helyszínről 22 súlyosan sérült fiatalt szállítottak légi úton a lausanne-i egyetemi kórház égési sérültek ellátására szakosodott központjába. Az intézmény igazgatója szerint a sérültek átlagéletkora 16 és 26 év között van, ápolásuk hetekig, akár hónapokig is eltarthat, nyolc beteget újra kellett éleszteni. A kórház a tömeges sérültek ellátására vonatkozó protokollt léptette életbe.

Nyitókép: MAXIME SCHMID / AFP

