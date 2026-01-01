Ft
Ft
2°C
-5°C
Ft
Ft
2°C
-5°C
01. 01.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 01.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
zelenszkij orosz-ukrán háború korrupcióellenes hatóság

Szűkül a kör: a korrupcióellenes hatóságok már a házban vannak, célba vették Zelenszkij családját és barátait

2026. január 01. 12:29

Az ukrán elnök jelezte, hogy nem akadályozza a korrupcióellenes vizsgálatokat, még a közvetlen környezetében sem.

2026. január 01. 12:29
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelezte, hogy az ország korrupcióellenes hatóságai – köztük az Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Hivatala (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) – továbbra is szabadon folytathatják eljárásaikat, akár a hozzá közel álló személyekkel szemben is – írta a Strana.today.

Az államfő hangsúlyozta: a korrupcióellenes szervek teljes mértékben függetlenek, munkájukba senki nem avatkozik be. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Megfogalmazása szerint nem számít, hogy az érintett az ő közeli ismerős vagy politikai szövetséges-e, az eljárások nem állnak le emiatt.

Ugyanakkor Zelenszkij elismerte, hogy számos tényező aggodalomra ad okot. Rámutatott arra, hogy a háború kezdete óta az állami intézmények működése jelentősen megváltozott, és sok döntés rendkívüli körülmények között, a megszokott szabályoktól eltérően született meg. Hozzátette: háborús helyzetben az intézményi működés gyakran nem követi a békeidőben megszokott normákat.

Ezt is ajánljuk a témában

Az elnök közvetlen környezetét érintő korrupcióellenes eljárások célja politikai értelemben Zelenszkij mozgásterének szűkítése lehet is, beleértve a Legfelsőbb Tanács és a kormány feletti ellenőrzés gyengítését is, ami gyakorlatilag az elnöki hatalom eszközeinek csökkentéséhez vezethet.

Mindeközben a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség részleteket hozott nyilvánosságra olyan parlamenti korrupciós ügyekről, amelyekben öt, a kormánypárti „Nép Szolgája” frakcióhoz tartozó képviselő érintett. A hatóságok szerint a vizsgálatok folyamatban vannak, és további lépések is várhatók az ügyekben.

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sanya55-2
2026. január 01. 13:22
Mindezt Londonból üzente a bizottságnak
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2026. január 01. 13:05
Már régen kapituláltatni kellett volna a bohócot. Ezt Trump cseszte el, de nagyon.
Válasz erre
0
0
Gubbio
2026. január 01. 12:53
Amikor a pandúr ereiben ugyanaz a vér folyik, mint a rablóéban, akkor a rablónak nem kell tartania semmitől.
Válasz erre
0
0
Nasi12
2026. január 01. 12:39
A SZAP már a spájzban van.😄
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!