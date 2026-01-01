Szűkül a kör: a korrupcióellenes hatóságok már a házban vannak, célba vették Zelenszkij családját és barátait

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelezte, hogy az ország korrupcióellenes hatóságai – köztük az Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Hivatala (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) – továbbra is szabadon folytathatják eljárásaikat, akár a hozzá közel álló személyekkel szemben is – írta a Strana.today.

Az államfő hangsúlyozta: a korrupcióellenes szervek teljes mértékben függetlenek, munkájukba senki nem avatkozik be.