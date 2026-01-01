Zelenszkij bukását vizionálták Amerikában: Ukrajna következő vezetőjét is megnevezték
A Washington Post szerzője szerint a háború gyors lezárása nem valószínű, a konfliktus a következő időszakban is véres állóháború formájában folytatódik majd.
Az ukrán elnök jelezte, hogy nem akadályozza a korrupcióellenes vizsgálatokat, még a közvetlen környezetében sem.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelezte, hogy az ország korrupcióellenes hatóságai – köztük az Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Hivatala (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) – továbbra is szabadon folytathatják eljárásaikat, akár a hozzá közel álló személyekkel szemben is – írta a Strana.today.
Az államfő hangsúlyozta: a korrupcióellenes szervek teljes mértékben függetlenek, munkájukba senki nem avatkozik be.
Megfogalmazása szerint nem számít, hogy az érintett az ő közeli ismerős vagy politikai szövetséges-e, az eljárások nem állnak le emiatt.
Ugyanakkor Zelenszkij elismerte, hogy számos tényező aggodalomra ad okot. Rámutatott arra, hogy a háború kezdete óta az állami intézmények működése jelentősen megváltozott, és sok döntés rendkívüli körülmények között, a megszokott szabályoktól eltérően született meg. Hozzátette: háborús helyzetben az intézményi működés gyakran nem követi a békeidőben megszokott normákat.
Az elnök közvetlen környezetét érintő korrupcióellenes eljárások célja politikai értelemben Zelenszkij mozgásterének szűkítése lehet is, beleértve a Legfelsőbb Tanács és a kormány feletti ellenőrzés gyengítését is, ami gyakorlatilag az elnöki hatalom eszközeinek csökkentéséhez vezethet.
Mindeközben a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség részleteket hozott nyilvánosságra olyan parlamenti korrupciós ügyekről, amelyekben öt, a kormánypárti „Nép Szolgája” frakcióhoz tartozó képviselő érintett. A hatóságok szerint a vizsgálatok folyamatban vannak, és további lépések is várhatók az ügyekben.
Nyitókép: Jim WATSON / AFP
