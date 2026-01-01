Ft
zelenszkij washington post valerij zaluzsnij orosz-ukrán háború

Zelenszkij bukását vizionálták Amerikában: Ukrajna következő vezetőjét is megnevezték

2026. január 01. 08:07

A Washington Post szerzője szerint a háború gyors lezárása nem valószínű, a konfliktus a következő időszakban is véres állóháború formájában folytatódik majd.

2026. január 01. 08:07
David Ignatius, a Washington Post külpolitikai rovatvezetője újévi előrejelzésében azt valószínűsítette, hogy 2026 végére Valerij Zaluzsnij tábornok kerülhet Ukrajna elnöki székébe, miután Volodimir Zelenszkij lemond tisztségéről, a tábornok pedig egy nemzeti egységkormány élére állhat.

Ignatius ugyanakkor több lehetséges forgatókönyvet is felvázolt az ukrán vezetés jövőjére vonatkozóan, jelezve, hogy más politikai és katonai szereplők is alakíthatják az ország politikai irányvonalát.

A szerző véleménye szerint a háború gyors lezárása nem valószínű, a konfliktus a következő időszakban is véres állóháború formájában folytatódik,

amelynek kiemelt eleme az ukrán drónok alkalmazása lesz az orosz „árnyékflotta” ellen.

Ignatius felhívta a figyelmet a veszélyes eszkaláció lehetőségére is: amennyiben a NATO lelő egy orosz drónt, amely az európai légtérbe hatol és polgári repülőgépet fenyeget, a konfliktus kiterjedhet.

A Washington Post szerzője szerint nem valószínű, hogy a jövőben olyan békemegállapodás szülessen, amely területi engedményekkel járna, vagy Ukrajna NATO-tagságáról való lemondást követelne, így a háború politikai és katonai szempontból továbbra is komoly kihívásokat tartogat.

Nyitókép: Niklas HALLE'N / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

csulak
2026. január 01. 10:32
Zsele helyett Zsalu, nem szar de kaka
borsos-2
2026. január 01. 10:08
Zsalu ugyanolyan háborús játékos, mint az azovos nácik. Ez nem fog békét hozni, csak még több pénzt visz, még több hullát termel.
5m007h 0p3ra70r
2026. január 01. 09:39
Ukrajnában már potenciális politikusok sincsenek? Csak ezek a hadurak?
5m007h 0p3ra70r
2026. január 01. 09:38
A demokratikus választásokig? Vagy?
