David Ignatius, a Washington Post külpolitikai rovatvezetője újévi előrejelzésében azt valószínűsítette, hogy 2026 végére Valerij Zaluzsnij tábornok kerülhet Ukrajna elnöki székébe, miután Volodimir Zelenszkij lemond tisztségéről, a tábornok pedig egy nemzeti egységkormány élére állhat.

Ignatius ugyanakkor több lehetséges forgatókönyvet is felvázolt az ukrán vezetés jövőjére vonatkozóan, jelezve, hogy más politikai és katonai szereplők is alakíthatják az ország politikai irányvonalát.