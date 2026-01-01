Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
déri tibor sulyok tamás hadházy ákos kapu tibor fidesz propaganda ország

„Kapu Tibor nem propagandista” – váratlan helyről védték be a magyar űrhajóst

2026. január 01. 22:55

„Ne azt támadjuk, aki teljesített, hanem azt, aki rátelepszik mások teljesítményére, majd magát ünnepelteti” – üzente meg Déri Tibor Hadházy Ákosnak.

2026. január 01. 22:55
null

Ahogy arról beszámoltunk, Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő beleszállt Kapu Tiborba, miután a kutatóűrhajós közös újévi beszédet mondott Sulyok Tamás köztársasági elnökkel.

A politikus azt írta, Kapu Tibor téved, amikor beszédében úgy fogalmaz, hogy 2026-ban „némi közéleti vita” lesz. Hadházy állítása szerint itt nem csupán vitáról van szó, hanem egy olyan választásról, „amit az országot kifosztó bűnszervezet a propagandával már most elcsal”.

Hadházy Ákos különösen felháborítónak tartotta, hogy az űrhajós kijelentette, a választás másnapján is feljön majd a nap, mindezt úgy értelmezte, hogy ez arra utal, hogy a választási csalások miatt a „maffia” újra győzne, és a lakosságnak nyugodtan kellene elfogadnia ezt a helyzetet.

„Hát nem. Lehet ugyan, hogy ha nyer a Fidesz, propaganda célokkal újra befizetne húsz milliárdért egy űrutazásra egy magyart, hogy aztán szép szavakkal nyugtatgasson minket.

De attól, hogy egy magáncégnél megveszünk egy széket egy űrhajóban, még nem leszünk űrkutató nemzet”

– fogalmazott Hadházy Ákos.

„Kapu Tibor nem propagandista”

Nem meglepő mód Ferencz Orsolya, a HUNOR Magyar Űrhajós Program vezetője is reagált Hadházy kijelentéseire. A miniszteri biztos többek között azt írta, 

Hadházy Ákos mindenből olcsó napi politikát és összeesküvés-elméletet gyárt”.

„Újév első napján sikerült megsértenie több száz magyar tudóst, mérnököt, amikor kisszerű politikai haszonszerzéstől hajtva és egyben súlyos ismerethiányról is tanúskodva semmibe vette évekig tartó munkájukat, kutatásaikat, fejlesztéseiket”.

Azonban az új év első napján egy váratlan helyről is bevédték második kutatóűrhajósunkat. Déri Tibor, Újpest ellenzéki polgármestere azt írta Hadházy Ákosnak címeze, hogy „Álljunk meg egy pillanatra, és húzzunk egy világos vonalat! A düh jogos. A rendszer bűnös. A lopás, a propaganda, az ország szétesése valóság.

De most rossz ember kapja az ütést – és ezt ki kell mondani”.

Déri a posztjában arra is rámutatott, hogy „Kapu Tibor nem propagandista. Nem politikai szereplő, nem üzenetgyártó, nem döntéshozó. Egy tudós, egy szakember, akit beleállítottak egy szerepbe. Egy protokolláris helyzetben elmondott egy nem általa írt szöveget Sulyok Tamás mellett, állami díszletek között. Ebben a helyzetben nem ő irányított – őt irányították. Dróton rángatják, kirakatba teszik, és emberi teljesítménnyel próbálják elfedni a politikai rothadást” – tette hozzá.

A kerületvezető arra is kitért, hogy lehet, sőt kell vitatkozni azon, hogy megért-e 35 milliárd forintot ez az űrutazás. „Ki lehet mondani, hogy egy megvásárolt ülőhelytől nem leszünk űrkutató nemzet. Lehet szembeállítani az űrbe költött milliárdokat a rohadó kórházakkal, vasutakkal, utakkal, vízhálózattal. Ez mind jogos, szükséges vita” – sorolta.

„De ebből nem következik, hogy Kapu Tibor kollaboráns lenne. Nem következik, hogy ő legitimálná a rendszert. És végképp nem következik, hogy rajta kellene számon kérni mindazt, amit ez az ország elszenved” – szögezte le.

„Ha mindenkit, akit a hatalom kirakatba állít, automatikusan propagandistának bélyegzünk, akkor elmossuk a különbséget a felelősök és a felhasználtak között. Márpedig a felelősök nem az űrhajóban ülnek, hanem itt a Földön, a döntéshozatal csúcsán” 

Ne azt támadjuk, aki teljesített, hanem azt, aki rátelepszik mások teljesítményére, majd magát ünnepelteti”

– írta Déri Tibor.

 

