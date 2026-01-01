„Kapu Tibor nem propagandista” – váratlan helyről védték be a magyar űrhajóst

Hadházy Ákos mindenből olcsó napi politikát és összeesküvés-elméletet gyárt”.

„Újév első napján sikerült megsértenie több száz magyar tudóst, mérnököt, amikor kisszerű politikai haszonszerzéstől hajtva és egyben súlyos ismerethiányról is tanúskodva semmibe vette évekig tartó munkájukat, kutatásaikat, fejlesztéseiket”.

Azonban az új év első napján egy váratlan helyről is bevédték második kutatóűrhajósunkat. Déri Tibor, Újpest ellenzéki polgármestere azt írta Hadházy Ákosnak címeze, hogy „Álljunk meg egy pillanatra, és húzzunk egy világos vonalat! A düh jogos. A rendszer bűnös. A lopás, a propaganda, az ország szétesése valóság.

De most rossz ember kapja az ütést – és ezt ki kell mondani”.

Déri a posztjában arra is rámutatott, hogy „Kapu Tibor nem propagandista. Nem politikai szereplő, nem üzenetgyártó, nem döntéshozó. Egy tudós, egy szakember, akit beleállítottak egy szerepbe. Egy protokolláris helyzetben elmondott egy nem általa írt szöveget Sulyok Tamás mellett, állami díszletek között. Ebben a helyzetben nem ő irányított – őt irányították. Dróton rángatják, kirakatba teszik, és emberi teljesítménnyel próbálják elfedni a politikai rothadást” – tette hozzá.