Már a Politico is erről ír: a Fehér Ház Budapestet szeretné a történelmi találkozó helyszínéül

2025. augusztus 19. 20:04

Budapest egyre inkább a Fehér Ház elsődleges választásaként jelenik meg – mondták el a Politiconak a Trump-adminisztrációhoz közelálló források.

2025. augusztus 19. 20:04
Ahogy korábban a Mandiner is megírta, hazánk a világpolitika főszereplőjévé válhat, ugyanis Budapest is felmerült a következő, háromoldalú tárgyalás helyszínéül Trump, Putyin és Zelenszkij között. 

Most úgy tűnik, hogy a nemzetközi sajtó is felfigyelt a hírre, ugyanis a Politico már tényként kezeli, hogy a Fehér Ház úgy tekint Budapestre, mint a lehetséges helyszínre a Putyin–Zelenszkij történelmi találkozónak, amelyet Donald Trump „háromoldalú csúcstalálkozóként” képzel el.

Budapest újra a nemzetközi diplomácia főszereplője?

Két, a Trump-kabinethez közelálló, névtelenséget kérő személy a Politiconak nyilatozva elmondta: bár a titkosszolgálat gyakran több helyszínt is felderít, és a végső helyszín változhat, 

Budapest egyre inkább a Fehér Ház elsődleges választásaként jelenik meg.

Magyarország korábban is vállalt béketárgyalási szerepet, Orbán Viktor 2024-ben több „béke-missziót” is teljesített – előbb Kijevet, majd Moszkvát kereste fel diplomáciai céllal

Nyitókép: FERENC ISZA / AFP

INB83
2025. augusztus 19. 21:01
Pedig már rég kiírtuk magunkat a civilizált világból...mint tudjuk...
lenyegtelen
2025. augusztus 19. 20:35
Gergő magától állna ki a villamos elé, az tuti... vagy venne még ki 5x365 nap szabit...
titi77
2025. augusztus 19. 20:32
képzeljük el hogy bp-re esik a választás. a nyúrga szt.-em már aznap elkezd visítani hogy mekkora lesz a felfordulás, a poloska meg azt szajkózza hogy ő szervezte az egészet(a skizofrén még el is hiszi amit mond). annál inkább is lehetséges mer' Trump ott baszik ki a vénboszorkánnyal meg a bandájával ahol csak tud.a Putyin detto. a 🤢manó meg azt csinálja amit mondanak neki!
falcatus-2
2025. augusztus 19. 20:30
Alighogy Washingtonban körbenyalta Trump békekezdeményezését Rutte megerősítette: "Ukrajna NATO-tagsághoz vezető útja visszafordíthatatlan..." Nyilvánvaló, hogy megint Minszk-2 receptjét veszik elő.
