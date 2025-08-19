Már a Politico is erről ír: a Fehér Ház Budapestet szeretné a történelmi találkozó helyszínéül

Most úgy tűnik, hogy a nemzetközi sajtó is felfigyelt a hírre, ugyanis a Politico már tényként kezeli, hogy a Fehér Ház úgy tekint Budapestre, mint a lehetséges helyszínre a Putyin–Zelenszkij történelmi találkozónak, amelyet Donald Trump „háromoldalú csúcstalálkozóként” képzel el.

Budapest újra a nemzetközi diplomácia főszereplője?

Két, a Trump-kabinethez közelálló, névtelenséget kérő személy a Politiconak nyilatozva elmondta: bár a titkosszolgálat gyakran több helyszínt is felderít, és a végső helyszín változhat,

Budapest egyre inkább a Fehér Ház elsődleges választásaként jelenik meg.

Magyarország korábban is vállalt béketárgyalási szerepet, Orbán Viktor 2024-ben több „béke-missziót” is teljesített – előbb Kijevet, majd Moszkvát kereste fel diplomáciai céllal