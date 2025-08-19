Ft
háború Alaszkában Magyarország Zelenszkij Vlagyimir Putyin Trump szövetséges

Hazánk a világpolitika főszereplőjévé válhat: Magyarországon dőlhet el a háború sorsa

2025. augusztus 19. 08:07

Alig értek véget a washingtoni tárgyalások, máris arról írnak, hogy hazánkban tarthatja találkozóját Trump, Putyin és Zelenszkij.

2025. augusztus 19. 08:07
null

Egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint a Putyin, Trump és Zelenszkij részvételével zajló háromoldalú találkozó megrendezésére Magyarországon kerülhet sor – számol be az EUalive.

Az információ egyenesen a Fehér Házból érkezett, ahol Donald Trump rendkívüli csúcstalálkozót tartott Zelenszkijvel és annak több európai szövetségesével, néhány nappal azután, hogy pénteken Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Trump és Zelenszkij is kifejezték reményüket, hogy a hétfői találkozó végül háromoldalú tárgyalásokhoz vezethet Vlagyimir Putyin orosz elnök bevonásával. Azonban ezt egy Putyin-Zelenszkij ülés előzné meg.

Trump hétfő esti közösségi média-posztjában közölte, hogy felhívta az orosz elnököt, és megkezdte a találkozók szervezését.

Bár a Kreml nyilvánosan még nem erősítette meg, egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint a Putyin–Zelenszkij kétoldalú és később a Trump elnököt is bevonó találkozóra Magyarországon kerülhet sor.

Alexander Stubb finn elnök a CNN-nek elmondta, hogy Vlagyimir Putyin a Trumppal folytatott telefonhívása során egyezett bele a találkozók megszervezésébe.

 

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

