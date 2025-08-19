Példátlan találkozó megszervezésén dolgozik Amerika: asztalhoz ülhetnek az ellenfelek

Az Egyesült Államok külügyminisztere, Marco Rubio elmondta, hogy

a Trump-kormány egy „példátlan” találkozó megszervezésén dolgozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között

– számolt be a CNN.

Rubio véleménye szerint, ha ez sikerrel jár, akkor ezt egy újabb találkozó követné, amelyen már mindhárom elnök (Trump, Putyin és Zelenszkij) részt venne.

„Még nem tartunk ott, de efelé törekszünk, és ez volt az egyik téma a mai megbeszélésen is – hogyan juthatunk el idáig” – mondta Rubio ma este a Fox News adásában.

„Már önmagában az is nagy dolog, hogy Putyin azt mondja: »Rendben, találkozom Zelenszkijjel«”

– zárta megszólalását a külügyminiszter.