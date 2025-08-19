Ft
Zelenszkijjel Putyin tárgyalás trump Egyesült Államok

Példátlan találkozó megszervezésén dolgozik Amerika: asztalhoz ülhetnek az ellenfelek

2025. augusztus 19. 06:41

Az Egyesült Államok külügyminisztere szerint, hatalmas jelentőséggel járna a találkozó.

2025. augusztus 19. 06:41
null

Az Egyesült Államok külügyminisztere, Marco Rubio elmondta, hogy 

a Trump-kormány egy „példátlan” találkozó megszervezésén dolgozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között

 – számolt be a CNN.

Rubio véleménye szerint, ha ez sikerrel jár, akkor ezt egy újabb találkozó követné, amelyen már mindhárom elnök (Trump, Putyin és Zelenszkij) részt venne.

„Még nem tartunk ott, de efelé törekszünk, és ez volt az egyik téma a mai megbeszélésen is – hogyan juthatunk el idáig” – mondta Rubio ma este a Fox News adásában.

„Már önmagában az is nagy dolog, hogy Putyin azt mondja: »Rendben, találkozom Zelenszkijjel«”

 – zárta megszólalását a külügyminiszter.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

gyzoltan-2
2025. augusztus 19. 08:03
A világ előbb-utóbb belátja, hogy hiába húzták Zeleszkijre Jákob hazug báránybőrét, az ő személyében csúcsosodik ki a háború folytatásának törekvése..! Várható, kijelenthetjük, hogy Zeleszkijjel igazi béke nem lesz! Eltávolítására Trupnak lenne lehetősége, korlátlan azonnali lehetősége, ami, minden bizonnyal nem fog bekövetkezni... -mást fütyülnek neki...
hexahelicene
2025. augusztus 19. 07:49
Az Uszítók Koalíciója már jelezte, hogy négyoldalú találkozót akar. Putyin ebbe nem fog belemenni.
kukubenko
2025. augusztus 19. 07:49
Putyin leszarja a pöcszongoristát. Szerintem el sem ismeri fuckrajna legitim vezetőjének. Amúgy a kobold feloldotta már azt a tilalmat amit saját magának szabott, hogy nem tárgyalhat Putyinnal???
recipracio-2
2025. augusztus 19. 07:47
Orbán Viktort most ne keressétek, mert itt Donald Trump képviseli! Nyugodjon meg mindenki, mert Trump tud mindent! El lett mondva neki még a múlt héten! Orbán nem tudott menni, mert nincs fapados az USA felé?Orbán ezalatt a Wizzair egyik járatával bolyong valahol Horvátország felé "Aki nincs feltálalva az asztalnál azt megeszik" (Or-Bán) Végtelenül sajnálatos, hogy Európa legnagyobb vezetője, aki háborús vészhelyzet ide vagy oda, éppen nyaral, de ha mégis ott van, akkor a teakonyhàban kàvézik a személyzettel és régmúlt focistatörténeteket mesél nekik. höhööö Zelenszkij, akkor nagyon büszke lehet magára. A világ legbefolyásosabb vezetőivel ül egy asztalnál, támogatják törekvéseiben, tisztelik és barátságos szeretet övezi. A mi gömböcünk meg puffog, sárt dobál, botokat dugbos a küllők közé, oszt le sem szarják ... Szóval Zelenszkij egy élvonalbeli világtényező... Dicsőség hasonlítani rá
