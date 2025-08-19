Ft
Fehér Házban Ovális iroda Moszkva Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin

Csak úgy izzott a vonal Washington és Moszkva között: Trump a találkozó közben is felhívta Oroszországot

2025. augusztus 19. 06:10

Kikérte Putyin véleményét Trump a tárgyalás közben.

2025. augusztus 19. 06:10
null

A Fehér Ház X oldalán közzétett egy képet magyar idő szerint kedd hajnalban, amelyen Donald Trump látható, amint éppen Vlagyimir Putyinnal telefonál az Ovális irodából – olvasható a CNN oldalán.

A képen szerepel még Marco Rubio külügyminiszter és JD Vance alelnök is, akik az amerikai elnökkel szemben foglaltak helyet. A hívást tolmács is segítette.

A CNN riportere, Alayna Treene, valamint több a Fehér Házban tartózkodó képviselő is arról számolt be, 

hogy Donald Trump a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és az európai vezetőkkel folytatott tárgyalása közben egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Az európai politikusokkal folytatott tárgyalás a telefonos megbeszélés után folytatódott.

Nyitókép: X / The White House

***

 

Nem állíthatunk haladást, miközben kiszervezzük az igazságtalanságot. Az egyenlőségnek nem szabadna határokat ismernie.
