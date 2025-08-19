Csak úgy izzott a vonal Washington és Moszkva között: Trump a találkozó közben is felhívta Oroszországot

A Fehér Ház X oldalán közzétett egy képet magyar idő szerint kedd hajnalban, amelyen Donald Trump látható, amint éppen Vlagyimir Putyinnal telefonál az Ovális irodából – olvasható a CNN oldalán.

A képen szerepel még Marco Rubio külügyminiszter és JD Vance alelnök is, akik az amerikai elnökkel szemben foglaltak helyet. A hívást tolmács is segítette.

A CNN riportere, Alayna Treene, valamint több a Fehér Házban tartózkodó képviselő is arról számolt be,

hogy Donald Trump a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és az európai vezetőkkel folytatott tárgyalása közben egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Az európai politikusokkal folytatott tárgyalás a telefonos megbeszélés után folytatódott.