„Erzsébet saját bevallása szerint Pest összes kocsmájában dolgozott” – ilyen volt a nők élete a Kádár-korban

Ezután jött a textilgyár, végül a vendéglátóipar: „Erzsébet saját bevallása szerint Pest összes kocsmájában dolgozott”. Közben férjhez ment, kétszer is, elvált, kétszer is, és a nyolcvanas évekig jó néhány szerelemi-szexuális viszonya is volt – ezekről, akárcsak egy korábbi, abortusszal végződő terhességéről meglepően nyíltan számolt be az amúgy is inkább tényszerű, a lényegre, a napi eseményekre, találkozásokra fókuszáló, mintsem érzelmes feljegyzéseiben.

Elsőre tipikusnak tűnő sors – legalábbis ebben a sokszorosan hátrányos helyzetből indult társadalmi rétegben –, aminek viszont éppen ez adja az izgalmát. Különösen a Grexa Izabella által az egész köré épített, egy fokkal még izgalmasabb keretben. A szükségszerűen szubjektív személyes reflexiókat ellenőrző-kiegészítő levéltári és egyéb kutatások pontosan illeszkedő rögzítése, az egyes fejezetek témáihoz (származás, gyermek- és leánynevelő intézetek világa. nő a nagyvárosban, szerelmi viszonyok stb.) kapcsolódó újságcikkek bőséges beidézése

a magyar közelmúlt általános társadalmi valóságáról is meglehetősen kijózanító képet fest.

Beleértve többek között „a szocialista embertípus megteremtését célzó” korabeli gyermekvédelmi hálózatok működését, az évtizedes lakhatási problémákat (társbérletek, hosszadalmas lakásigénylési mizériák stb.), a rendszerváltás hozta kisemberi nehézségeket. De különösen a nők látszólagos döntési szabadsága és a realitás közötti ordító ellentéteket: miközben a női munkavállalás általánossá válása miatt tényleg számos korábban szigorúan zárt ajtó kinyílt a lányok, asszonyok előtt, a helyből alacsonyabb társadalmi státusz és bérek miatti egzisztenciális kiszolgáltatottság, az előítéletek és szokások jelentősen szűkítették nemcsak a karrierlehetőségeiket, de a magánéleti mozgásterüket is.