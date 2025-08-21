Hadd fürdőzzenek a tiszások a hazugság langymeleg pocsolyájában, nem baj az!

Újabb gonosz bejelentéssel akarta rombolni Orbán Viktor tekintélyét Magyar Péter dorogi országjárása során. Azt mondta, hogy

Orbán Viktor ahelyett, hogy a béke megteremtésén dolgozna, éppen egy 30 milliárdos jachton nyaral. Ezzel szemben a tény az, hogy ez idő alatt a kormányfő éppen a béke megteremtésén dolgozott, az Európai Unió 27 tagállamának vezetőjével tanácskozott online konferencián.

Azt nem tudni, hogy ez magát mindenáron jobboldalinak feltüntetni akaró, nemzeti színű zászlókkal az országon végigvonuló, de alapvetően Brüsszel irányításával a baloldal érdekeit szolgáló szörnyűség miért mond ilyen nyilvánvaló hazugságot, amikor maga is tudhatja, hogy pillanatokon belül lelepleződik. Egy hazugsággal több vagy kevesebb, ezek szerint Magyar Péter számára mindegy. A lényeg az lehet, hogy arra a röpke időre, amíg terjed a hazugsága, igyekezzen befeketíteni Orbánt, hergelni ellene, hogy neki minél inkább nőhessen a Tisza tábor által gondolt népszerűsége. Vagyis, hogy a Tisza – egyes mérések szerint – már több, mint 10 százalékkal vezet a Fidesz előtt. Ebből persze egy szó sem igaz, de a jelek szerint Magyar az utolsó pillanatig ezzel igyekszik sózni a választók agyát, hátha a végére valóság lesz a hazugságból.

Azt ígéri híveinek, hogy kétharmaddal fog győzni a 2026-os országgyűlési választáson. A Tisza Párt elnöke ezen kijelentéseit mindig baloldali intézetek és saját felméréseire hivatkozva teszi.

Csakhogy publicusos Pulai Andrásban megszólalhatott a lelkiismeret: nyíltan beismerte, hogy felülmérik a Tisza Pártot. Bocsánatot azért nem kért a választóktól eddigi félrevezető munkájuk miatt, mindenesetre úgy fest, mintha elege kezdene lenni abból, hogy mindig ő hordja a közvélemény-kutatók szennyes ruháját.

Persze a többiek is azt hordják, csak a számukra egyelőre még nem kényelmetlen. Lehet, hogy a félrevezetésért járó gázsijuk magasabb, amiről nem szívesen mondanának le.

Mindenesetre sejtelmesen hallgattak, amikor a Magyar Nemzet azt kérdezte tőlük, hogy torzító módszertannal készítik-e országos kutatásaikat. A kérdésre egyedül a Republikon Intézet vezetője, az SZDSZ volt képviselője, Horn Gábor válaszolt. Azt mondta, hogy jelenleg nem végeznek helyi méréseket. Tehát nem a telibe találó kérdésre válaszolt, hogy ne kelljen rábólintania.

Ez persze nem nagy baj, hadd fürdőzzenek a tiszások a hazugság langymeleg pocsolyájában. Csak sajnos az a baj, hogy ezzel gerjesztik az ellenségességet, az erőszakosságot, erősítik a feszült közhangulatot.

Azt mondja Leonardo da Vinci: „Rosszul teszed, ha dicsérsz olyan dolgot, amit nem értesz igazán, de még rosszabbul azt, hogyha szidod.” Mintha Magyar Péternek címezte volna gondolatát a bölcs, aki

egy nárcisztikus, hatalomvágyó önjelöltként próbálja szidni, lejáratni, a végén leváltani a húszéves miniszterelnöki múlttal, hatalmas politikai tapasztalattal rendelkező Orbán Viktort.

Magyar úgy emlegetett luxusnyaralást, hogy a nyár folyamán olyan programokon vett részt, amit kevesen engedhetnek meg maguknak. Például kisgéppel repülőzött, posztolt arról, hogy bukósisak nélkül quadozik, megmutatta azt is, hogy elektromos szörfdeszkán piheni ki fáradalmait, vagy éppen a tengerparton pózol. Néha kilátogat – munka gyanánt – a határba, ahol összekeveri a lapulevelet a napraforgóval. S mindezt nem poénból, hanem halálosan komolyan. Szóval ennek az embernek nemcsak az igazmondáshoz nincs ma már semmi köze, hanem a hitelességhez sem.

Az meg egyenesen riasztó, hogy nekik – Kollár Kingától tudjuk – az a jó, ami a magyaroknak rossz. Ha elveszik a 13. havi nyugdíjat, a felszámolják a kedvező otthonteremtési feltételeket, ha megszüntetik a rezsicsökkentést. Csak a saját példámból indulok ki.

Az augusztusi gázszámlámért rezsicsökkentéssel 36.241 forintot kellett fizetnem. A számlán látszik, hogy ugyanennyi fogyasztásért rezsicsökkentés nélkül 183.756 forint lett volna. Mindenki megnézheti a saját számláját, neki hogyan alakulnának a költségei Magyar Péterék akarata szerint.

Eközben ez az ember vidáman quadozik, tengerparton pózol, büszkén összekeveri a gyomot a napraforgóval, és természetesen Orbán Viktort rágalmazza aljas módon. Látszólag minden következmény nélkül.

Leonardo azt is mondta, hogy „Aki a gonoszságot nem bünteti, az gonoszságra buzdít.” Reméljük, csak átmenetileg. Bízunk abban, hogy 2026 lezárja a gonoszok két éves tobzódását.

