Gyermekneveléssel kapcsolatos kijelentései miatt szállt bele a Népszava Szoboszlai Dominikba (VIDEÓ)

Bohár Dániel, a Megafon munkatársa egy érdekes, népszavás podcast beszélgetésre hívta fel követői figyelmét Facebook-oldalán. A Jut eszembe! című műsorban Frank Zsófi és Fekete Norbert többek között arról is beszélgettek hogy a 24 éves fociklasszis, Szoboszlai Dominik nemrég édesapa lett, és véleményük szerint a sztársportoló „hímsoviniszta gyermeknevelési tippeket” adott azóta.

Ennek kapcsán Frank kijelentette, a magyar válogatott csapatkapitánya „baromira ráért volna még gyermeket vállalni”. Majd azzal folytatta, hogy mivel nem olyan „túl sok jó focistánk” van, kiélhette volna inkább előbb a karrierjét, és mivel a sportból pont „ki lehet öregedni”, ráért volna akkor gyereket vállalni.

Az újságírónő szerint Szoboszlai ehelyett az egészet (gyermeknevelést – szerk.),

rányomja az asszonyra”.

Fekete Norbert itt felidézte, hogy korábban Szoboszlai arról beszélt, hogy azon gondolkozik, hogy milyen tetoválással tisztelegjen a gyereke előtt, melynek ugyancsak saját állítása szerint, javarészt ki fog maradni az életéből.

„Tök jól rugdossa a labdákat, de mégiscsak egy focista! S kibukott ez a fajta gondolkodás. Mi lehet még ennek az embernek a fejében” – reagált Szoboszlai megnyilvánulásaira Fekete Norbert a Népszava podcastjében.

„Ennek a videónak minden másodperce megmutatja ezeknek a lelkivilágukat”

A riporter a beszélgetés kapcsán azt írta, „Na, szóval az van! Hogy ti, népszavások! Szoboszlai Dominiknak a nevét sem mondhatjátok ki. Nemhogy így beszéljetek a magyar labdarúgás jelenlegi legnagyobb csillagáról”.

– szögezte le Bohár Dániel.

A fentebb idézett részeket alább tekintheti meg:

