karrier fociklasszis riporter édesapa Fekete Norbert Szoboszlai Dominik gyermeknevelés Bohár Dániel

Gyermekneveléssel kapcsolatos kijelentései miatt szállt bele a Népszava Szoboszlai Dominikba (VIDEÓ)

2025. augusztus 21. 20:03

„Ennek a videónak minden másodperce megmutatja ezeknek a lelkivilágukat” – vélekedett a beszélgetésről Bohár Dániel, a Megafon munkatársa.

null

Bohár Dániel, a Megafon munkatársa egy érdekes, népszavás podcast beszélgetésre hívta fel követői figyelmét Facebook-oldalán. A Jut eszembe! című műsorban Frank Zsófi és Fekete Norbert többek között arról is beszélgettek hogy a 24 éves fociklasszis, Szoboszlai Dominik nemrég édesapa lett, és véleményük szerint a sztársportoló „hímsoviniszta gyermeknevelési tippeket” adott azóta.

Ennek kapcsán Frank kijelentette, a magyar válogatott csapatkapitánya „baromira ráért volna még gyermeket vállalni”. Majd azzal folytatta, hogy mivel nem olyan „túl sok jó focistánk” van, kiélhette volna inkább előbb a karrierjét, és mivel a sportból pont „ki lehet öregedni”, ráért volna akkor gyereket vállalni.

Az újságírónő szerint Szoboszlai ehelyett az egészet (gyermeknevelést – szerk.), 

rányomja az asszonyra”.

Fekete Norbert itt felidézte, hogy korábban Szoboszlai arról beszélt, hogy azon gondolkozik, hogy milyen tetoválással tisztelegjen a gyereke előtt, melynek ugyancsak saját állítása szerint, javarészt ki fog maradni az életéből.

„Tök jól rugdossa a labdákat, de mégiscsak egy focista! S kibukott ez a fajta gondolkodás. Mi lehet még ennek az embernek a fejében” – reagált Szoboszlai megnyilvánulásaira Fekete Norbert a Népszava podcastjében.

„Ennek a videónak minden másodperce megmutatja ezeknek a lelkivilágukat”

A riporter a beszélgetés kapcsán azt írta, „Na, szóval az van! Hogy ti, népszavások! Szoboszlai Dominiknak a nevét sem mondhatjátok ki. Nemhogy így beszéljetek a magyar labdarúgás jelenlegi legnagyobb csillagáról”. 

Ennek a videónak minden másodperce megmutatja ezeknek a lelkivilágukat”

– szögezte le Bohár Dániel. 

A fentebb idézett részeket alább tekintheti meg:

Nyitókép: 

 

röviden
2025. augusztus 21. 21:23
Frank Zsófi csomót kötne Szobó farkára, de nyilván kikéri magának, hogy a méhében turkáljanak. :)
Válasz erre
2
0
letsgobrandon-2
2025. augusztus 21. 21:14
ezt az apja szoptatta
Válasz erre
1
0
olvaso9
2025. augusztus 21. 20:59
Egészségi szempontból van egy optimális időszak a gyermeknemzésre; jól tette Dominik, hogy ezt választotta. (Nekem is 23 évesen született első gyermekem.) Kíváncsi lennék, mik azok a „hímsoviniszta gyermeknevelési tippeket”, mert szerintem ilyennel sem vádolható. Valóban: micsoda emberek ezek, akik ilyeneket mondanak?
Válasz erre
5
0
Ízisz
•••
2025. augusztus 21. 20:46 Szerkesztve
Z. Hatalmas bunkó parasztok!!! Ennyi 💯🤮❗ Egyébként meg 24 éves Dominik...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!