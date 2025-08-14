Utazás a családtörténet mélyére

Talán a gyerekkori idők temetőjárásai halottak napja idején ébresztettek fel bennem valamit, amikor a késő őszi hidegben, a korai alkonyban kimentünk a családi síremlékekhez, s az egymás mellett álló, öreg obeliszkek megkopott aranyozású neveit silabizáltam a sok-sok kis mécses sárgálló fényénél. Ismeretlen, régies hangzású nevek sorakoztak rajtuk, ismeretlen, régi emberekre utalva, akikről illik megemlékezni – de kik is voltak ők valójában? Hogyan kapcsolódnak ők a mai családunkhoz, kik lehettek, és mit lehet róluk tudni? Gyerek voltam még, amikor elkezdtem ezen tűnődni – és nem sejtettem, hogy életem derekán majd újra utolér ez a tűnődés, és ha már itt tartok, akkor neki is állok a nagy kutatásnak, a családtörténet megírásának.

Nem vagyok ezzel egyedül, nagyon nem. Egész szubkultúrája van a családfakutatásnak: ki megszállott módjára, szent őrültként, ki kikapcsolódásként, laza hobbiként végzi; egyesek ólomsúlyú családi traumákat boncolgatnak, mások híres-­neves, dicső ősök megtalálásáról álmodoznak, megint mások pedig csak a pőre igazságot szeretnék megismerni, megtudni valamit az elmúlt időkről, ami hozzátehet valamit ahhoz, amik és akik vagyunk. Mi is motiválja ezt a kutatóhajlamot? Ha tudjuk, honnan jöttünk, kiktől eredünk, akkor jobban tudhatjuk azt is, kik vagyunk, hol van a helyünk a világban, és talán az is kirajzolódhat számunkra, merre tartsunk, mihez igazítsuk magunkat a későbbiekben, bármit hoz is a jövő.