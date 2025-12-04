„Ám az új tagállamok a globális korszakváltás során sajátos különutat jártak be, mert a legutóbbi globális átalakulás még a fejlett ipari társadalomhoz való alkalmazkodás folyamatában érte őket. De közben beköszöntött az információs társadalom, és ez felerősítette az uniós felzárkózás ellentmondásait. A régióban a baloldali pártoknak is lényeges átalakuláson kell átmenniük, hogy létrehozzák a fejlett uniós tagállamokban már felvázolt új stratégiát és a progresszív pártokat.

Az autokrata Orbán-rezsim zsákutcás fejlődése miatt Magyarország van a legrosszabb helyzetben a régión belül, az eltékozolt évekkel, a zéró gazdasági fejlődéssel és az életszínvonalban való erőteljes visszaeséssel. Az idei év csak folytatta és elmélyítette ezt a gazdasági lejtmenetet és a velejáró társadalmi dezintegrációt, ezért az info-techno társadalom belépésével a politikában minden korábbinál fontosabbá vált a perspektívaváltás.