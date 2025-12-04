Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország társadalom különút stratégia baloldal

Balra át egy új világban

2025. december 04. 07:13

Az autokrata Orbán-rezsim zsákutcás fejlődése miatt Magyarország van a legrosszabb helyzetben a régión belül.

2025. december 04. 07:13
null
Ágh Attila
Ágh Attila
Népszava

„Ám az új tagállamok a globális korszakváltás során sajátos különutat jártak be, mert a legutóbbi globális átalakulás még a fejlett ipari társadalomhoz való alkalmazkodás folyamatában érte őket. De közben beköszöntött az információs társadalom, és ez felerősítette az uniós felzárkózás ellentmondásait. A régióban a baloldali pártoknak is lényeges átalakuláson kell átmenniük, hogy létrehozzák a fejlett uniós tagállamokban már felvázolt új stratégiát és a progresszív pártokat.

Az autokrata Orbán-rezsim zsákutcás fejlődése miatt Magyarország van a legrosszabb helyzetben a régión belül, az eltékozolt évekkel, a zéró gazdasági fejlődéssel és az életszínvonalban való erőteljes visszaeséssel. Az idei év csak folytatta és elmélyítette ezt a gazdasági lejtmenetet és a velejáró társadalmi dezintegrációt, ezért az info-techno társadalom belépésével a politikában minden korábbinál fontosabbá vált a perspektívaváltás.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye
Tovább a cikkhezchevron

Erre Magyarországon jó történelmi lehetőséget ad a 2026-os választás, amely a várható kormányváltással feltáruló új politikai terepen lehetőséget ad a megújuló a baloldal számára, de egyben kötelezővé is tesz egy gyökeresen új pályát a programadó progresszív uniós modell felé.”

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Facebook / Magyar Péter

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
•••
2025. december 04. 08:48 Szerkesztve
"Az autokrata Orbán-rezsim zsákutcás fejlődése miatt Magyarország van a legrosszabb helyzetben a régión belül, az eltékozolt évekkel, a zéró gazdasági fejlődéssel és az életszínvonalban való erőteljes visszaeséssel. Az idei év csak folytatta és elmélyítette ezt a gazdasági lejtmenetet és a velejáró társadalmi dezintegrációt, ezért az info-techno társadalom belépésével a politikában minden korábbinál fontosabbá vált a perspektívaváltás." Az ettásak humora semmit sem változott. Amúgy a szöveg meg is állja a helyét, 2009.-ben, ha az Orbán szót kicseréljük Gyurcsányra.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!