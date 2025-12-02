Puzsér rendesen odavert a rendszerváltó hangulatnak: szerinte „lehetséges, hogy '26-ban nem lesz váltás”

„Nem gyorsan kell megverni a Fideszt, hanem nagyon, és lehetséges, hogy ez nem '26-ban lesz” – közölte Puzsér Róbert a Magyar Hang Kötöttfogás Extra című adásában. Puzsár látszólag már készíti magát és követőit is lélekben arra, hogy az ellenzék ismét elveszíti a választást.

Úgy fogalmazott: