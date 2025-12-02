Puzsér rendesen odavert a rendszerváltó hangulatnak: szerinte „lehetséges, hogy '26-ban nem lesz váltás”

Orbán Viktor elismerte: „egy jó dolgot” talált a Tisza programjában (VIDEÓ)
Ütős videóval jelentkezett a miniszterelnök.
A publicista lélekben már készíti magát arra, hogy nem lesz vége a világnak akkor sem, ha az ellenzék ismét elveszíti a választást.
„Nem gyorsan kell megverni a Fideszt, hanem nagyon, és lehetséges, hogy ez nem '26-ban lesz” – közölte Puzsér Róbert a Magyar Hang Kötöttfogás Extra című adásában. Puzsár látszólag már készíti magát és követőit is lélekben arra, hogy az ellenzék ismét elveszíti a választást.
Úgy fogalmazott:
nem „törnek ki a tengerek” és nem „öntik el a Kárpát-medencét” akkor sem, ha a Fidesz a következő választást is megnyeri.
Szerinte az ellenzéki aktivisták azért reagálnak szélsőségesen Orbán Viktor győzelmének lehetőségére, mert „ebbe az érzelmi állapotba vagyunk újra meg újra belehajtva”.
