Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyar Hang Kötöttfogás Extra Puzsér Róbert rendszerváltás Magyar Péter ellenzék Fidesz

Puzsér rendesen odavert a rendszerváltó hangulatnak: szerinte „lehetséges, hogy '26-ban nem lesz váltás”

2025. december 02. 20:50

A publicista lélekben már készíti magát arra, hogy nem lesz vége a világnak akkor sem, ha az ellenzék ismét elveszíti a választást.

2025. december 02. 20:50
null

„Nem gyorsan kell megverni a Fideszt, hanem nagyon, és lehetséges, hogy ez nem '26-ban lesz”közölte Puzsér Róbert a Magyar Hang Kötöttfogás Extra című adásában. Puzsár látszólag már készíti magát és követőit is lélekben arra, hogy az ellenzék ismét elveszíti a választást.

Úgy fogalmazott:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint
Tovább a cikkhezchevron

nem „törnek ki a tengerek” és nem „öntik el a Kárpát-medencét” akkor sem, ha a Fidesz a következő választást is megnyeri.

Szerinte az ellenzéki aktivisták azért reagálnak szélsőségesen Orbán Viktor győzelmének lehetőségére, mert „ebbe az érzelmi állapotba vagyunk újra meg újra belehajtva”.

Nyitókép: MTI/MTVA/Bodnár Boglárka

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Timchoka
2025. december 02. 21:18
JÓÓÓ REGGGELT, .... !!!
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2025. december 02. 21:17
Ajvékol a műmózes!
Válasz erre
0
0
red-bullshit
2025. december 02. 21:11
Ezeknek se gyorsan épült le az agyuk az elmúlt 16 évben, hanem nagyon.
Válasz erre
0
0
a straight cold player
2025. december 02. 21:09
Nem sűrűn fordul elő velem, de most egyetértek Puzsérral. Azt mondja: ,,Szerinte az ellenzéki aktivisták azért reagálnak szélsőségesen Orbán Viktor győzelmének lehetőségére, mert „ebbe az érzelmi állapotba vagyunk újra meg újra belehajtva”. És valóban, a propagandájuk belehajtja őket abba a lelkiállapotba, hogy itt minden világok legborzalmasabbika van, mert nem születnek gyerekek, da azok mind éheznek, az egészségügyben WC papír sincs, az oktatás Burundiban magasabb szintű, és a Rózsa-dombi ellenzéki szavazók is sóvárogva nézik a Bukarest külvárosában élők fantasztikus életszinvonal emelkedését, miközben rettegnek, hogy mi lesz ha majd esetleg a 24. nemi identitásukat nem fogják alkotmányba foglalni. De ha egyszer a propaganda felülírja a valóságot akkor valóban szar lesz nekik.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!