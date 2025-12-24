Első női lelkipásztor a Szentföldön: az egyház hívott engem

Mi a személyes története, hogy választotta az egyház útját?



Lelkészcsaládban nőttem fel Jeruzsálemben, így születésemtől kezdve kapcsolatban álltam az egyházzal. Mindig érdekelt a teológia is, előbb Libanonban, majd Németországban végeztem tanulmányaimat. Mégsem én választottam az egyházat, inkább az hívott engem. Egyáltalán nem terveztem, hogy lelkész leszek, időbe telt, mire megértettem ezt a hívást. Azt sem tudtam, hogy én leszek az első női palesztin lelkipásztor. Voltak más nők is, akik velem együtt teológiát tanultak, de ők végül máshol találták meg a helyüket.

Édesapja püspök, neki voltak elvárásai?

Nem mondhatnám. Sőt, még ő kérdezte: biztosan ezt akarod csinálni? Persze végül örült a döntésemnek, édesanyámmal mindenben támogattak. Számukra az volt a legfontosabb, hogy boldog legyek. De nem voltak elvárásaik. Egyébként két lánytestvérem van, ők teljesen más pályát is választottak.

Milyen a Szentföldön felnőni, annak lehetett hatása a döntésére?