12. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
megszorítások bajnai gordon kiszivárgott magyar péter nagy ervin baloldal hangfelvétel

Bajnai árnyékában: így talált egymásra Nagy Ervin és Magyar Péter

2025. december 18. 06:00

Kiszivárgott felvételek, régi nyilatkozatok és az „unalmas” Bajnai-nosztalgia. Nagy Ervin ma Magyar Péter oldalán képviseli és hozná vissza azt a baloldali világot, amely megszorításokkal és lenézéssel sújtotta a magyar családokat.

2025. december 18. 06:00
null
Rimóczi Norbert

Kemény hete van Nagy Ervinnek, Magyar Péter színész-politikusának. Míg főnöke igyekszik kézzel-lábbal tagadni, hogy baloldali kormányzásra, és az ezzel járó megszorításokra készülnek, addig politikusáról sorra jelennek meg a kiszivárgott felvételek melyeken ezen intézkedések után vágyódik. Keddi cikkünkben bemutattuk, hogyan nosztalgiázott Nagy Ervin „a 2009-es köznyugalomról”  egy zárkörű beszélgetésen idén. Szerdai írásunkban pedig egy másik felvételt mutattunk be, melyen bizonyítja, hogy baloldali kormányt készülnek alakítani. Most pedig felidézzük, mi is állhat ennek hátterében. 

Régóta rajong a baloldali megszorítókért

Az olvasóban felmerülhet a kérdés, hogy honnan jött hirtelen Nagy Ervin baloldalisága, azonban ez egyáltalán nem meglepő, hogyha visszatekintünk korábbi nyilatkozataira. A színész 2017-ig nem igazán nyilvánult meg közéleti kérdésekben – már nem a színpadon, oda korábban is felvitte politikai nézeteit – ekkor viszont már interjúkban is kiállt elvei és elvtársai mellett.

Az sem túlzottan meglepő, hogy Nagy éppen 2017-ben, a választás előtt érezte úgy, hogy ki kell állnia a baloldal mellett, hiszen alig egy évvel később országgyűlési választás volt. Ekkor a HVG-nek mesélt politikai krédójáról:

Jobban szeretnék az unalmas Bajnai Gordon irányítása alatt élni. De a társadalom még nem tart ott, hogy egy kedves, intelligens belvárosi kultúrlény kelljen neki.”

Ebben az egy mondatban minden benne van. A tipikus belpesti balliberális álláspont, „én tudom, hogy a kedves, szép, ügyes, okos, intelligens Bajnai Gordon kell az országnak, de a magyarok nem olyan okosak, mint ÉN, ezért a bunkó Orbánra szavaznak”. Ugyanaz a felsőbbrendűségi komplexusos, belpesti, lekezelő, értelmiségi érvelés és szóhasználat, amiből a magyaroknak évtizedek óta elege van.

Ha ez nem volna elég, Nagy Ervin éppen a Bajnai kormányzás „unalmas” éveit sírja vissza. Lehet, hogy neki „unalmas” volt ez a időszak, de sok százezer magyar család számára ez korántsem unalmat, hanem mindennapi rettegést, megszorításokat és a puszta létfenntartásért folytatott küzdelmet jelentette. 

Akkor emberek tízezrei veszítették el állásukat, csökkentek a bérek és a juttatások, nőttek a terhek, miközben a számlák könyörtelenül érkeztek, és a hónap vége sokaknak már a hónap közepén elkezdődött. Ezeknek az embereknek nem egy intellektuális, belvárosi esztétikai vita volt a „kormányzás minősége”, hanem az a kérdés, hogy lesz-e pénz élelmiszerre, rezsire, gyerekruhára. 

Erről „unalomként” beszélni nem egyszerűen érzéketlenség, hanem súlyos valóságtévesztés – és pontosan megmutatja, mennyire elszakadt ez a gondolkodásmód a magyar emberek mindennapi tapasztalataitól.

Nagy Ervin messiása

A 2017-es interjúnak van egy másik érdekes része, amikor Nagy Ervin arról beszél, hogy neki még nincs pártja, de milyen értékekkel lehetne megszólítani. Nagy hangsúlyozta ugyanakkor, hogy semelyik oldal mellé nem teszi le a garast:

...nincs is pártom, még várom a létrejöttét. Olyan emberekben bízom, akik meg tudják őrizni a szuverenitásukat, és elég régóta ugyanazt mondják.”

Hát ezen pozitívumokat tökéletesen megtalálta Magyar Péterben és a Tisza pártban. Mely szervezet kamupártként kezdte életét, Magyarék pedig megvették, mert egyszerűbb volt, mint új pártot létrehozni a 2024-es európai parlamenti választások előtt.

Magyar Péter pedig a szuverenitás és a következetesség mintapéldánya. Mert ugye szuverén az, aki politikai karrierjét felesége elárulásával kezdte, rögtön szárnyai alá vette az európai liberális mainstream, a Facebook algoritmus, a külföldi támogatók és a teljes ellenzéki médiagépezet – még akkor is, ha őket időnként „elküldi a k*rva anyjukba”.

Aki ugyebár konzekvensen képviseli mindazt, amit mond és még véletlenül sem tapsikolt átszellemülve Fideszes rendezvényeken, alig két évvel ezelőtt, vagy változtat politikai véleményén egy perc alatt, ha kellemetlen kérdést kap. Magyar Péter személyében megtalálta foltját Nagy Ervin zsákja, tényleg megérdemlik egymást.

 

Nyitókép: Magyar Péter és Nagy Ervin (Forrás: Facebook)

 

