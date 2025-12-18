Bajnai árnyékában: így talált egymásra Nagy Ervin és Magyar Péter

Kemény hete van Nagy Ervinnek, Magyar Péter színész-politikusának. Míg főnöke igyekszik kézzel-lábbal tagadni, hogy baloldali kormányzásra, és az ezzel járó megszorításokra készülnek, addig politikusáról sorra jelennek meg a kiszivárgott felvételek melyeken ezen intézkedések után vágyódik. Keddi cikkünkben bemutattuk, hogyan nosztalgiázott Nagy Ervin „a 2009-es köznyugalomról” egy zárkörű beszélgetésen idén. Szerdai írásunkban pedig egy másik felvételt mutattunk be, melyen bizonyítja, hogy baloldali kormányt készülnek alakítani. Most pedig felidézzük, mi is állhat ennek hátterében.

Régóta rajong a baloldali megszorítókért

Az olvasóban felmerülhet a kérdés, hogy honnan jött hirtelen Nagy Ervin baloldalisága, azonban ez egyáltalán nem meglepő, hogyha visszatekintünk korábbi nyilatkozataira. A színész 2017-ig nem igazán nyilvánult meg közéleti kérdésekben – már nem a színpadon, oda korábban is felvitte politikai nézeteit – ekkor viszont már interjúkban is kiállt elvei és elvtársai mellett.