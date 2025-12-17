A politika mint a teremtő és romboló erők terepe

„A hegeli dialektika szerint minden tézis megszüli az antitézist. A kettő harcából aztán létrejön a szintézis. Ezt Marx megpróbálta a politika nyelvére lefordítani, és az ősközösségi társadalom magasabb szinten való megismétlésében, a kommunizmusban látta a történelem győzelmét.

Bár Marx a leggazdagabb országban (Anglia) várta ennek eljövetelét, már csak azért is, mert az emberek ott tudják elfogadni a szükségletek szerinti elosztás elvét (tehát hogy mindenki csak annyit vesz el a közösből, amennyire szüksége van), ahol megvan ehhez a kellő jólét. Mégpedig generációk óta. (Vagy a szeretet, mint egy családban.)