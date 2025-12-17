A politika mint a teremtő és romboló erők terepe

Ezt látni kell: körberajongták az újságírók, mindenki Orbán Viktorra volt kíváncsi Brüsszelben (FOTÓ + VIDEÓ)
Ilyen, amikor a magyar miniszterelnök nyilatkozik.
A hegeli dialektika szerint minden tézis megszüli az antitézist.
„A hegeli dialektika szerint minden tézis megszüli az antitézist. A kettő harcából aztán létrejön a szintézis. Ezt Marx megpróbálta a politika nyelvére lefordítani, és az ősközösségi társadalom magasabb szinten való megismétlésében, a kommunizmusban látta a történelem győzelmét.
Bár Marx a leggazdagabb országban (Anglia) várta ennek eljövetelét, már csak azért is, mert az emberek ott tudják elfogadni a szükségletek szerinti elosztás elvét (tehát hogy mindenki csak annyit vesz el a közösből, amennyire szüksége van), ahol megvan ehhez a kellő jólét. Mégpedig generációk óta. (Vagy a szeretet, mint egy családban.)
Ehelyett a legszegényebb országok döntöttek a kommunista út mellett (már amennyiben a – szó szerint és képletesen is – fejhez szorított géppisztoly hatására valaki elmondhatja, hogy »döntött«), nem is sikerült túl fényesen.
Az egymással küzdő irányzatok azonban a parlamentáris demokráciákban is létrehozzák a hegeli dialektikát. A baloldal általában hadat üzen a rendnek; leépítik, ellopják, tönkre teszik az országot, apátiába (»merjünk kicsik lenni«), passzív kilátástalanságba hajszolják az embereket, és amikor mindez már a teljes káosszal és megsemmisüléssel fenyeget, akkor a polgárok azt mondják: jöjjön a jobboldal!”
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd