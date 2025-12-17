Ezt látni kell: körberajongták az újságírók, mindenki Orbán Viktorra volt kíváncsi Brüsszelben (FOTÓ)

CSÜTÖRTÖKÖN is ismét érkezik a közéleti ébresztő – Jön a VEKKER GYÜRKY ENIKŐVEL és SZABÓ ANDRÁS CSUTIVAL

Egy laza csevegés, egy kis könnyed vita! Csütörtökön is újra itt a Vekker a Mandiner reggeli élő műsora! Mondd el te is a véleményedet, és oszd meg a két műsorvezetőnkkel!