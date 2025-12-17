Ezt látni kell: körberajongták az újságírók, mindenki Orbán Viktorra volt kíváncsi Brüsszelben (FOTÓ)

Orbán Viktor: Ursula von der Leyen meghátrált! (VIDEÓ)
Eredményesek voltak a kedd esti küzdelmek.
Ilyen, amikor a magyar miniszterelnök nyilatkozik.
Új bejegyzést tett közzé Facebook-oldalán Orbán Viktor, amelyből betekintést nyerhetünk abba, milyen, amikor újságíróknak nyilatkozik. A miniszterelnök a Patrióták megbeszéléséről is megosztott több képet; a felvételeken többek között Andrej Babiš, Marine Le Pen és Geert Wilders is látható.
„Andrej Babis győzelmével nagyot nőtt a Patrióták bicepsze. Két patrióta miniszterelnökkel vágunk neki a holnapi csúcsnak”
– írta a bejegyzéshez Magyarország miniszterelnöke.
Nyitókép: Facebook