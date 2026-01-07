„Azt hittem, az oroszok megtámadtak minket” – sokkot kaptak a németek Berlinben, egy szélsőbaloldali szervezet áll a háttérben (VIDEÓ)

Robbanásveszélyes állapotba sodorta Berlint a szélsőbalos akció: résen kell lennie a lakosságnak
A berlini áramszünet és a rendkívüli hideg együttese súlyos károkat és akár rejtett veszélyeket is okozhat.
Szombat óta mintegy 46 ezer háztartásban és 2220 ipari létesítményben szünetelt az áramszolgáltatás Berlinben, szélsőbalos akció miatt.
Szombat óta mintegy 46 ezer háztartásban és 2220 ipari létesítményben szünetel az áramszolgáltatás Berlin délnyugati részén, feltehetően azért, mert szélsőbaloldali aktivisták felgyújtottak egy kábelhidat a német fővárostól délre lévő Teltow-csatornánál – számolt be az MTI.
A támadás kapcsolatban a berlini főügyészség indított vizsgálatot, azonban az ügyet később a terrorcselekményekkel is foglalkozó Szövetségi Ügyészség vette át.
Az Ügyészség szerint fennáll az ország alkotmányos rendje elleni szabotázs, a terrorszervezeti tagság, a gyújtogatás és a közüzemi működés megzavarásának gyanúja.
Elkövetőként az úgynevezett Vulkán-csoport, egy anarchista, erőszakorientált, szélsőbaloldali szervezet jelentkezett levélben.
Azt hittem, hogy az oroszok valahogy megtámadtak minket”
– nyilatkozott az áramkimaradásról egy berlini nő.
Az eset idősotthonokat és kórházakat is érint – fejtette ki Facebook-videójában Deák Dániel elemző. A kimaradás az érintett lakások fűtésrendszerére is hatással van, amelynek lakosai így a Berlinben is tomboló hóhelyzet közepette fagyoskodnak otthonaikban, Nyugat-Európa vezető nagyvárosában.
Berlin csak tavaly közel 900 millió eurót költött migránsok elszállásolására, és most még legkiszolgáltatottabbaknak, a szegény nyugdíjasoknak sincsenek megfelelő szálláslehetőségek”
– helyezte kontextusba a fűtéshiányt egy másik berlini hölgy, Bohár Dániel riporter Facebook-videójában.
A videóban megszólaló lakos szerint az áramszünetben érintetteknek jelen esetben is 70 eurót kellene fizetniük egy hotelszobáért, holott a város vezetésének még a legdrágább luxus-hotel migránsoknak való kibérlése sem volt drága.
