Ft
Ft
-1°C
-5°C
Ft
Ft
-1°C
-5°C
01. 07.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 07.
szerda
Rendkívüli!

Fokozódik a feszültség: amerikai katonák foglaltak el egy orosz felségjelzésű hajót az óceánon

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
berlin áramszünet Oroszország szélsőbal

„Azt hittem, az oroszok megtámadtak minket” – sokkot kaptak a németek Berlinben, egy szélsőbaloldali szervezet áll a háttérben (VIDEÓ)

2026. január 07. 14:36

Szombat óta mintegy 46 ezer háztartásban és 2220 ipari létesítményben szünetelt az áramszolgáltatás Berlinben, szélsőbalos akció miatt.

2026. január 07. 14:36
null

Szombat óta mintegy 46 ezer háztartásban és 2220 ipari létesítményben szünetel az áramszolgáltatás Berlin délnyugati részén, feltehetően azért, mert szélsőbaloldali aktivisták felgyújtottak egy kábelhidat a német fővárostól délre lévő Teltow-csatornánál – számolt be az MTI.

A támadás kapcsolatban a berlini főügyészség indított vizsgálatot, azonban az ügyet később a terrorcselekményekkel is foglalkozó Szövetségi Ügyészség vette át.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Az Ügyészség szerint fennáll az ország alkotmányos rendje elleni szabotázs, a terrorszervezeti tagság, a gyújtogatás és a közüzemi működés megzavarásának gyanúja.

Elkövetőként az úgynevezett Vulkán-csoport, egy anarchista, erőszakorientált, szélsőbaloldali szervezet jelentkezett levélben.

Azt hittem, hogy az oroszok valahogy megtámadtak minket”

– nyilatkozott az áramkimaradásról egy berlini nő.

Az eset idősotthonokat és kórházakat is érint – fejtette ki Facebook-videójában Deák Dániel elemző. A kimaradás az érintett lakások fűtésrendszerére is hatással van, amelynek lakosai így a Berlinben is tomboló hóhelyzet közepette fagyoskodnak otthonaikban, Nyugat-Európa vezető nagyvárosában.

Berlin csak tavaly közel 900 millió eurót költött migránsok elszállásolására, és most még legkiszolgáltatottabbaknak, a szegény nyugdíjasoknak sincsenek megfelelő szálláslehetőségek” 

– helyezte kontextusba a fűtéshiányt egy másik berlini hölgy, Bohár Dániel riporter Facebook-videójában.

A videóban megszólaló lakos szerint az áramszünetben érintetteknek jelen esetben is 70 eurót kellene fizetniük egy hotelszobáért, holott a város vezetésének még a legdrágább luxus-hotel migránsoknak való kibérlése sem volt drága.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
VeressZoltán
2026. január 07. 16:32
Ja-ja. Ha Putyin megmogyoróz', nem keresed tovább a kapcsolót..
Válasz erre
0
0
yalaelnok
2026. január 07. 16:20
jó kis punci a videóban megszólaló berlini hölgy de komolyra fordítva a szó, kárörvendő vagyok, egyék meg a németek a főztjüket
Válasz erre
0
0
stormy
2026. január 07. 16:10
"Nyugat-Európa vezető nagyvárosában." 1. közép europa 2. berlin mindig is egy libsi shithole volt.
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2026. január 07. 16:09
Kinek mit intézett a kormány, ugye...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!