„Azt hittem, az oroszok megtámadtak minket” – sokkot kaptak a németek Berlinben, egy szélsőbaloldali szervezet áll a háttérben (VIDEÓ)

Szombat óta mintegy 46 ezer háztartásban és 2220 ipari létesítményben szünetel az áramszolgáltatás Berlin délnyugati részén, feltehetően azért, mert szélsőbaloldali aktivisták felgyújtottak egy kábelhidat a német fővárostól délre lévő Teltow-csatornánál – számolt be az MTI.

A támadás kapcsolatban a berlini főügyészség indított vizsgálatot, azonban az ügyet később a terrorcselekményekkel is foglalkozó Szövetségi Ügyészség vette át.