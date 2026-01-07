„Engem is meglepett a döntés” – Kemény Dénes a Manchester Unitedről és a vízilabda-Eb-ről is beszélt a Mandinernek

A Manchester United labdarúgócsapata január 5-én menesztette Rúben Amorim vezetőedzőt. A 40 éves portugál szakember elküldése a semmiből jött, az angol sajtó szerint a Leeds United elleni bajnoki után adott nyilatkozata miatt rúgták ki. A döntésről és az együttes helyzetéről a nagy MU-szurkoló hírében álló, háromszoros olimpiai bajnok férfi vízilabda-válogatott legendás szövetségi kapitányával, Kemény Dénessel beszélgettünk.

Kemény Dénes szerint nem volt jó döntés Amorimot elküldeni / Fotó: Oli Scarff/AFP

A United hivatalos közleményében Amorim elküldését azzal indokolta, hogy csupán a hatodik helyen állnak a bajnokságban, és ha ezen javítani szeretnének, ez a legalkalmasabb időpont az edzőváltásra. A helyi lapok ugyanakkor tényként kezelik, hogy a portugál trénert a nyilatkozata miatt küldték el, amelyben többször hangsúlyozta, hogy ő menedzserként és nem pedig edzőként van a klubnál, és ehhez mérten szeretné végezni a munkáját. Ezt azért mondhatta, mert úgy tudni, megromlott a viszonya Jason Wilcox sportigazgatóval, állítólag a klubvezetés a taktikába is bele akart szólni, valamint a januári átigazolási időszakot sem úgy tervezte, ahogy azt Amorim szerette volna.