„Engem is meglepett a döntés” – Kemény Dénes a Manchester Unitedről és a vízilabda-Eb-ről is beszélt a Mandinernek

Kirúgta vezetőedzőjét a Manchester United. Kemény Dénes, a vízilabdasport legendás alakja, az angol labdarúgócsapat nagy szurkolója elmondta lapunknak, mit gondol a döntésről.
A Manchester United labdarúgócsapata január 5-én menesztette Rúben Amorim vezetőedzőt. A 40 éves portugál szakember elküldése a semmiből jött, az angol sajtó szerint a Leeds United elleni bajnoki után adott nyilatkozata miatt rúgták ki. A döntésről és az együttes helyzetéről a nagy MU-szurkoló hírében álló, háromszoros olimpiai bajnok férfi vízilabda-válogatott legendás szövetségi kapitányával, Kemény Dénessel beszélgettünk.
A United hivatalos közleményében Amorim elküldését azzal indokolta, hogy csupán a hatodik helyen állnak a bajnokságban, és ha ezen javítani szeretnének, ez a legalkalmasabb időpont az edzőváltásra. A helyi lapok ugyanakkor tényként kezelik, hogy a portugál trénert a nyilatkozata miatt küldték el, amelyben többször hangsúlyozta, hogy ő menedzserként és nem pedig edzőként van a klubnál, és ehhez mérten szeretné végezni a munkáját. Ezt azért mondhatta, mert úgy tudni, megromlott a viszonya Jason Wilcox sportigazgatóval, állítólag a klubvezetés a taktikába is bele akart szólni, valamint a januári átigazolási időszakot sem úgy tervezte, ahogy azt Amorim szerette volna.
„Engem is meglepett a döntés – árulta el a Mandinernek Kemény Dénes, és hozzátette, rossz pillanatban küldték el Rúben Amorimot, hiszen a keret eléggé megtépázott jelenleg, a sérültjei mellett az Afrika-kupán szereplő játékosait is kénytelenek nélkülözni a manchesteriek, a többiek között Bruno Fernandest, Bryan Mbeumót és Amad Diallót is. – Ennek a mostani Unitednek nem felháborító az eredménysora.”
Szerinte akkor vannak rendben a dolgok, ha a keret felépítéséért a mindenkori menedzser felel, és ebbe felülről nem szólnak bele.
Egyszer, amikor Rusorán Peti volt a szövetségi kapitányunk (én még akkor bőven játékos voltam), az alelnök egy elnökségi ülésen megkérdezte tőle, hogy miért XY az egyik kapus a felolvasott 13 játékos közül. Ő erre fölállt, végigment az asztal mellett, és amikor odaért az alelnökhöz, azt válaszolta neki, hogy csak!. Majd visszament a helyére. Annak idején Sir Alex Fergusonra rábízták, hány védővel játszanak, vagy hogy kit igazoljanak. Azt nézték, hogy a sarokszámok rendben legyenek, meg az eredményjelző jót mutasson. Úgy nem lehet felelősséget vállalni, ha nem hagyják meg az edző hatáskörét. Ezt én szövetségi kapitányként és elnökként is alá tudom támasztani.”
„Amorim minden bizonnyal ezért mondta azt, hogy márpedig én vagyok a menedzser és hagyják már rá azokat a dolgokat, ami az angliai kispadhoz tartozik. Úgyhogy én sajnálom, hogy elment, de remélem, jó utódot fognak választani. Azzal egyébként, hogy sűrűn cseréljük az edzőket és állandóan elodázzuk a célt – mert nyilván új edzővel az első egy-másfél évben lehet azt mondogatni, hogy mozog még a kalapja a fogason meg idővel majd jönnek az eredmények – egy újabb olyan időszak, másfél év előtt állunk, amelyben nem tekinthető létkérdésnek az eredményesség” – fogalmazott Kemény Dénes. Szerinte egyébként Ferguson távozása óta senkit nem hagytak annyi ideig dolgozni, hogy teljes mértékben a saját arcára formázhassa a csapatot, márpedig négy-öt év után lenne időszerű az edző munkáját értékelni.
Szakmailag nem volt indokolt a menesztése,
arról nem is beszélve, hogy ez a hatodik hely a realitás, ráadásul, ha sikerült volna két-három kis- és középcsapat ellen az iksz helyett nyerni, akkor ott lehetnénk a harmadik-negyedik helyen, mert annyira sűrű a mezőny.”
Kemény Dénes az új igazolások közül Bryan Mbeumóval és Matheus Cunhával nagyon meg van elégedve, Benjamin Seskóval kapcsolatban viszont még úgy véli, a horvát csatár adós a gólokkal. Amad Diallo nem új játékos, de az ő játékát nagyon kedveli, ahogyan Bruno Fernandesét is, akit igazi vezérnek tart.
A 71 éves mesteredzőt a január 10-én kezdődő férfi vízilabda-Európa-bajnokságról is kérdeztük, hogy mit vár a magyar együttestől, mivel lenne elégedett.
Az a leglényegesebb, hogy a fiatalok erősödjenek, mert olimpiai sportág lévén a legfontosabb a Los Angeles-i szereplés. Az Eb tökéletes lehetőség arra, hogy a csapatban lévő sok fiatal izmosodjon, tanuljon, egyre jobb játékossá váljon.
Ez az egyik cél, a másik pedig az, hogy meg kell tenni mindent azért, hogy sikerüljön a négybe jutni, mert utána már bármi megtörténhet. Ehhez a középdöntőben a spanyol és az otthon játszó szerb csapatból egyet mindenképpen meg kell verni. Ez nem könnyű feladat, és nem véletlen, hogy én erre a két meccsre megyek majd ki. Ha ebből a kettőből az egyiket sikerülne megnyerni, akkor benn vagyunk a legjobb négyben, és ott már bármilyen eredmény jó lesz” – jelentette ki.
Emlékeztetett arra, hogy lesznek olyanok is a keretben, akiknek ez lesz az első vagy a második világversenye, és hogy a felkészülési mérkőzésekből nem szabad komoly következtetéseket levonni.
