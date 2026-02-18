Ft
Márki-Zay Péter Tisza Párt liberális Magyarország Magyar Péter ellenzék Deák Dániel baloldal

Ennyit a rendszerváltó hangulatról: mutatjuk, hogy veszti el az erejét Magyar Péter (FOTÓ)

2026. február 18. 20:07

Egyre kevesebben kíváncsiak a TISZA elnökére.

2026. február 18. 20:07
null

Újra nagyon kellemetlen helyzetbe került Magyar Péter. A legújabb fejlemények szerint szerdán sem voltak rá kíváncsiak az emberek.

„Marcali 17:22 perckor, a meghirdetett kezdés után több mint 20 perccel, Magyar Péter már ott áll a színpadon. Mindössze ennyien, mintegy 100-an jöttek el a 10 ezer fős településen, hogy megnézzék Magyar Pétert.

Valahogy nem látjuk visszatükröződni sem az állítólagos a rendszerváltó hangulatot, sem a baloldali közvéleménykutatók »méréseit«”

– állapította meg Deák Dániel a Facebook-oldalán. Szerdán a Mandiner arról is beszámolt, hogy még Márki-Zay Péter szerint is visszavonulhatna Magyar Péter.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

A drónfotót itt tudja megtekinteni:

***

 

