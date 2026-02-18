Ennyit a rendszerváltó hangulatról: mutatjuk, hogy veszti el az erejét Magyar Péter (FOTÓ)

Újra nagyon kellemetlen helyzetbe került Magyar Péter. A legújabb fejlemények szerint szerdán sem voltak rá kíváncsiak az emberek.

„Marcali 17:22 perckor, a meghirdetett kezdés után több mint 20 perccel, Magyar Péter már ott áll a színpadon. Mindössze ennyien, mintegy 100-an jöttek el a 10 ezer fős településen, hogy megnézzék Magyar Pétert.