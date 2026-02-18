A legváratlanabb helyről kapta meg a selyemzsinórt Magyar Péter: jobban tenné, ha visszavonulna (VIDEÓ)

Márki-Zay Péter ezúttal sem hazudtolta meg önmagát. A politikus több mint kétórás videóban értékelte az elmúlt időszak politikai történéseit – szúrta ki az Index.

A hódmezővásárhelyi polgármester a kampányhelyzetet és a Tisza Párt esélyeit is részletezte. A politikus élesen bírálta a párt elnökét, ugyanakkor azt állította, hogy egy másik miniszterelnök-jelölttel – példának okáért Kapitány Istvánnal – jelentősen javulnának a Tisza választási kilátásai.