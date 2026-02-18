Ft
A legváratlanabb helyről kapta meg a selyemzsinórt Magyar Péter: jobban tenné, ha visszavonulna (VIDEÓ)

2026. február 18. 17:37

Egy ízig-vérig baloldali politikus szerint is eltolhatná a biciklit.

2026. február 18. 17:37
Márki-Zay Péter ezúttal sem hazudtolta meg önmagát. A politikus több mint kétórás videóban értékelte az elmúlt időszak politikai történéseit – szúrta ki az Index.

A hódmezővásárhelyi polgármester a kampányhelyzetet és a Tisza Párt esélyeit is részletezte. A politikus élesen bírálta a párt elnökét, ugyanakkor azt állította, hogy egy másik miniszterelnök-jelölttel – példának okáért Kapitány Istvánnal – jelentősen javulnának a Tisza választási kilátásai.

„Ha helyette Kapitány István lenne a Tisza miniszterelnök-jelöltje, hát, őszintén szólva,

a Tiszának nem csökkennének a választásai esélyei, hanem ugrásszerűen növekednének”

– állapította meg Márki-Zay Péter. Sőt, még azt is hozzátette, hogy Kapitány Istvánnal azok is a Tiszára szavaznának, akik most a Fidesz kampánya miatt elpártoltak Magyar Pétertől.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

A felvételt a 48. perctől tudja megtekinteni:

