A legváratlanabb helyről kapta meg a selyemzsinórt Magyar Péter: jobban tenné, ha visszavonulna (VIDEÓ)

Ezt nem láttuk jönni: olyan pofont kapott baloldalról Magyar Péter, hogy a fal adta a másikat
Egy ízig-vérig baloldali politikus szerint is eltolhatná a biciklit.
Márki-Zay Péter ezúttal sem hazudtolta meg önmagát. A politikus több mint kétórás videóban értékelte az elmúlt időszak politikai történéseit – szúrta ki az Index.
A hódmezővásárhelyi polgármester a kampányhelyzetet és a Tisza Párt esélyeit is részletezte. A politikus élesen bírálta a párt elnökét, ugyanakkor azt állította, hogy egy másik miniszterelnök-jelölttel – példának okáért Kapitány Istvánnal – jelentősen javulnának a Tisza választási kilátásai.
„Ha helyette Kapitány István lenne a Tisza miniszterelnök-jelöltje, hát, őszintén szólva,
a Tiszának nem csökkennének a választásai esélyei, hanem ugrásszerűen növekednének”
– állapította meg Márki-Zay Péter. Sőt, még azt is hozzátette, hogy Kapitány Istvánnal azok is a Tiszára szavaznának, akik most a Fidesz kampánya miatt elpártoltak Magyar Pétertől.
Rég kapott már a Tisza Párt elnöke ennyi égető kérdést.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás
A felvételt a 48. perctől tudja megtekinteni:
