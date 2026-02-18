„Megnéztem Kaja Kallas müncheni beszédét. Szürreális. A kompromisszum nem jutalmazás, hanem Ukrajna további pusztulása megakadályozásának eszköze. Mert ha nem lesz, 2027 februárjában is erről a háborúról beszélünk. Egyetlen szóval sem említi az ukránok pusztulását, mintha ők nem halnának százezrével – csak az oroszok vélt katasztrofális helyzetét. Kijevben nincs fűtés, nem Moszkvában, és ha tavasszal se lesz rendesen áram, közegézségügyi katasztrófa is lehet az ukrán városokban. Nem, nincs 1.2 milliós orosz veszteség már ha halott/eltűnt/súlyos sebesültről beszél (ukrán sincs annyi), nem áll az összeomlás szélén az orosz gazdaság. Nagy árat fizet az orosz, de hosszú távon.

Oroszország nem szegényedett el. Vásárlóerő-paritáson az egy főre eső orosz GDP kb. annyi, mint az észt (és az oroszok érték be az erősen gyengélkedő észteket) és 15%-kal kisebb a lengyelnél, de nyilván a nominálist mondja, az oroszok azért bőven megduplázták a területi foglalásukat 2022 februárja óta, stb. Csúsztatás csúsztatás után, meg jó adag fantáziálás.Ennek a hölgynek és a hozzá hasonlóknak Ukrajna és az ukrán nép csak egy eszköz, hogy saját demokrácia versus autokrácia víziójukat és (történelmileg érthető) oroszgyűlöletüket kiéljék. Saját oroszaikat, a történelmi kisebbséget is elnyomják, ellenségeket kreálva maguknak és Európának. Ő vezeti az európai diplomáciát, de Pekingben és Washingtonban is gyakorlatilag persona non grata. Érdemes megnézni.”