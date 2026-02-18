Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
kaja kallas moszkvában washingtonban

Megnéztem Kaja Kallas müncheni beszédét. Szürreális

2026. február 18. 20:57

Ennek a hölgynek és a hozzá hasonlóknak Ukrajna és az ukrán nép csak egy eszköz.

2026. február 18. 20:57
null
Demkó Attila
Demkó Attila
Facebook

„Megnéztem Kaja Kallas müncheni beszédét. Szürreális. A kompromisszum nem jutalmazás, hanem Ukrajna további pusztulása megakadályozásának eszköze. Mert ha nem lesz, 2027 februárjában is erről a háborúról beszélünk. Egyetlen szóval sem említi az ukránok pusztulását, mintha ők nem halnának százezrével – csak az oroszok vélt katasztrofális helyzetét. Kijevben nincs fűtés, nem Moszkvában, és ha tavasszal se lesz rendesen áram, közegézségügyi katasztrófa is lehet az ukrán városokban. Nem, nincs 1.2 milliós orosz veszteség már ha halott/eltűnt/súlyos sebesültről beszél (ukrán sincs annyi), nem áll az összeomlás szélén az orosz gazdaság. Nagy árat fizet az orosz, de hosszú távon. 

Oroszország nem szegényedett el. Vásárlóerő-paritáson az egy főre eső orosz GDP kb. annyi, mint az észt (és az oroszok érték be az erősen gyengélkedő észteket) és 15%-kal kisebb a lengyelnél, de nyilván a nominálist mondja, az oroszok azért bőven megduplázták a területi foglalásukat 2022 februárja óta, stb. Csúsztatás csúsztatás után, meg jó adag fantáziálás.Ennek a hölgynek és a hozzá hasonlóknak Ukrajna és az ukrán nép csak egy eszköz, hogy saját demokrácia versus autokrácia víziójukat és (történelmileg érthető) oroszgyűlöletüket kiéljék. Saját oroszaikat, a történelmi kisebbséget is elnyomják, ellenségeket kreálva maguknak és Európának. Ő vezeti az európai diplomáciát, de Pekingben és Washingtonban is  gyakorlatilag persona non grata. Érdemes megnézni.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

Fotó: MTI/EPA pool/Olivier Hoslet 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
haxima
2026. február 18. 22:25
Videojáték nemzedék. Azon nőtt fel ez a hülye kurva is, hogy ha elég pénzt ad valahova, akkor ott majd teremni fog a fegyver, a katona, vagy a csillámpóni és kész is van, megnyert mindent. És nem, nem fogja fel, hogy hiába küld egy láda pénzt valahova, a pénz nem fog lőni, se robbanni.
Válasz erre
0
0
csoda
•••
2026. február 18. 22:19 Szerkesztve
Kaja Kallas egy nepobébi. Mintha Horn Gyula vagy Kuncze Gábor lányából csináltak volna magyar miniszterelnököt. Bár a nő apja nem pusztán az országnak nevezett Észt városállamnak volt a vezetője, de az EU-ban is nagy karriert futott be. Ha nem az az apja, aki, Kaja most kb egy közepes jogász lehetne otthon. Siim Kallas Egy rövid életrajz:Korábban a Szovjetunió Legfelső Tanácsának a tagja, az észt jegybank elnöke, a balti állam külügy- és pénzügyminisztere, illetve kormányfője, 2004 és 2014 között pedig az Európai Bizottság tagja,[2] ahol különböző biztosi portfólióiért volt felelős. Először a gazdasági és monetáris ügyekért Joaquín Almunia mellett, majd az igazgatási ügyekért, pénzügyi ellenőrzésért és csalás elleni küzdelemért az Első Barroso-bizottságban, végül pedig a közlekedésért a Második Barroso-bizottságban.
Válasz erre
0
0
bagoly-29
2026. február 18. 22:10
De hát egy hülye tyúkkal ki áll le tárgyalni?
Válasz erre
0
0
pollip
2026. február 18. 21:31
Az unió vezetői nem rendelkeznek azzal a tudással és észbeli képességekkel, amivel kéne rendelkezniük..
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!