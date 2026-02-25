Az ipari termelés 1,3 százalékkal nőtt

A kormányfő által felsorolt adatok értelmében az ipari termelés a szankciók ellenére is 1,3 százalékkal nőtt, elsősorban a feldolgozóiparnak köszönhetően, amely az elmúlt évben 3,6 százalékkal növekedett, meghaladva a prognózisokat. A nem nyersanyag- és nem energiaipari export csaknem 9,5 százalékkal nőtt, megközelítve a 13 billió rubelt. A rubel mintegy 4,10 forintot ér.

A további fejlődés kulcsát a nemzeti technológiai kompetenciák növelésében nevezte meg. Elmondta, hogy az alaptőkébe áramló források tavaly a 2024-es szinten maradtak. Prioritásnak nevezte „az exportáramlatok átirányítását” a hazai gazdaság ösztönzésére.

Közölte, hogy a munkanélküliség 2,2 százalékos, a minimálbér pedig az elmúlt évben 27 ezer rubelre (mintegy 111 ezer forintra) emelkedett, ami több mint 16,5 százalékos növekedést jelent.

Kiemelten támogatkák a harcoló katonákat és családjukat