Orosz miniszterelnök: Hiába a szankciók, az orosz gazdaság remekül van, sőt fejlődik is

2026. február 25. 18:39

Oroszország GDP-je az elmúlt három évben tíz százalékos növekedést ért el.

A nehézségek ellenére az orosz gazdaság megőrizte pozitív dinamikáját – jelentette ki Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök a kormánya tavalyi teljesítményéről szerdán Moszkvában a parlament alsóházában megtarott összegzésében.

„Oroszország továbbra is fejlődik, minden külső akadályozási kísérlet ellenére – beleértve a növekvő szankciós nyomást, a vámháborúkat és más számos kihívást, amelyek növelik a kereskedelmi és gazdasági fejlődés egyensúlytalanságait” – mondta a miniszterelnök.

Misusztyin szerint ennek érdekében a kormány a többi között bonyolult költségvetést fogadott el és megváltoztatta az adórendszert, ami szavatolja az ország biztonságát, a szociálpolitika folytatását és a régiók támogatását. Közölte, hogy Oroszország bruttó hazai terméke (GDP) 2025-ben egy százalékkal nőtt, az elmúlt három évben pedig tíz százalékos növekedést ért el. Az infláció 5,6 százalékra csökkent.

Az ipari termelés 1,3 százalékkal nőtt

A kormányfő által felsorolt adatok értelmében az ipari termelés a szankciók ellenére is 1,3 százalékkal nőtt, elsősorban a feldolgozóiparnak köszönhetően, amely az elmúlt évben 3,6 százalékkal növekedett, meghaladva a prognózisokat. A nem nyersanyag- és nem energiaipari export csaknem 9,5 százalékkal nőtt, megközelítve a 13 billió rubelt. A rubel mintegy 4,10 forintot ér.

A további fejlődés kulcsát a nemzeti technológiai kompetenciák növelésében nevezte meg. Elmondta, hogy az alaptőkébe áramló források tavaly a 2024-es szinten maradtak. Prioritásnak nevezte „az exportáramlatok átirányítását” a hazai gazdaság ösztönzésére.

Közölte, hogy a munkanélküliség 2,2 százalékos, a minimálbér pedig az elmúlt évben 27 ezer rubelre (mintegy 111 ezer forintra) emelkedett, ami több mint 16,5 százalékos növekedést jelent.

Kiemelten támogatkák a harcoló katonákat és családjukat

Emlékeztetett rá, hogy hatóságok megkezdték ellenőrzött személyek nyilvántartását, ahová mintegy 840 ezer, Oroszországban illegálisan tartózkodó személyt vettek fel. Elmondta, hogy több mint kilencmillió, az országban élő külföldi már leadta biometrikus adatait. Kilátásba helyezte, hogy a kormány tovább fejleszti a külföldi munkavállalók célzott szervezett toborzását, főként ezek hazájában.

Hangsúlyozta kormány biztosítja a hadsereg számára a „különleges hadművelethez” szükséges fegyvereket és haditechnikát, egyes típusok szállításai 2025-ben több tíz százalékkal nőttek meg. Az állam kiemelkedő fontosságú feladatának nevezte a „különleges hadműveletben” harcoló katonák és családjuk támogatását. Mint mondta, a kormány minden feltételt megteremtett a visszatérőknek a polgári életben való előmeneteléhez. Több ezer átfogó rehabilitáción vett részt a Szociális Alap 12 központjában.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA /Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Szergej Bobiljov

 

 

