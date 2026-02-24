Rogán Antal a Stratégában: „A legfontosabb, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból” (VIDEÓ)

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda minisztere volt a Mandiner Stratéga vendége. A tárcavezető Pócza István műsorvezetőnek a beszélgetés egy pontján kijelentette:

Aki ma a Tisza Pártra szavaz, az a végén ennek meg fogja fizetni az árát”.

Rogán Antal a műsorban az ukránok hazánk ellen irányuló támadásairól és stratégiájáról is kifejtette a véleményét. Mint fogalmazott: „az ukrán stratégia egyértelmű: mi védünk meg titeket – akarjuk vagy nem akarjuk– életveszélytől vagy nem életveszélytől, (...) és ennek fizessétek meg az árát. Mindannyian, úgy, ahogy van. Ti magyarok, is fizessétek meg az árát”.