Rogán Antal a Stratégában: „A legfontosabb, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból” (VIDEÓ)

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter leszögezte: „Aki ma a Tisza Pártra szavaz, az a végén ennek meg fogja fizetni az árát”.
Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda minisztere volt a Mandiner Stratéga vendége. A tárcavezető Pócza István műsorvezetőnek a beszélgetés egy pontján kijelentette:
Rogán Antal a műsorban az ukránok hazánk ellen irányuló támadásairól és stratégiájáról is kifejtette a véleményét. Mint fogalmazott: „az ukrán stratégia egyértelmű: mi védünk meg titeket – akarjuk vagy nem akarjuk– életveszélytől vagy nem életveszélytől, (...) és ennek fizessétek meg az árát. Mindannyian, úgy, ahogy van. Ti magyarok, is fizessétek meg az árát”.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője az európai titkosszolgálatokra is kitért a beszélgetés során. Elárulta, hogy
ezen szervezetek köreiben azt a teóriát építik, hogy 2029-re egy komoly háborúra kell felkészülnie Európának Oroszországgal szemben.
A miniszter a Stratégiában a napra pontosan négy éve tartó orosz-ukrán háborúról is elmondta a véleményét. „Szerintem a legfontosabb a háború kapcsán, ami négy éve is fontos volt. Akkor az emberek hihetetlen racionalitással reagáltak erre,
a legfontosabb, hogy Magyarország a háborúból kimaradjon”.
„Sok évtizedes tapasztalat: a 20. században akárhány háborúban vettünk részt, arra mindig ráfizettünk, duplán is. Közben is, és utána is. Négy évvel ezelőtt sem véletlen reagáltak rá ösztönösen az emberek” – magyarázta Rogán Antal.
A teljes műsort alább tekintheti meg:
