Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
02. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború tisza párt miniszterelnöki kabinetiroda rogán antal magyarország stratégia ukrajna oroszország

Rogán Antal a Stratégában: „A legfontosabb, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból” (VIDEÓ)

2026. február 24. 19:21

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter leszögezte: „Aki ma a Tisza Pártra szavaz, az a végén ennek meg fogja fizetni az árát”.

2026. február 24. 19:21
null

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda minisztere volt a Mandiner Stratéga vendége. A tárcavezető Pócza István műsorvezetőnek a beszélgetés egy pontján kijelentette: 

Aki ma a Tisza Pártra szavaz, az a végén ennek meg fogja fizetni az árát”.

Rogán Antal a műsorban az ukránok hazánk ellen irányuló támadásairól és stratégiájáról is kifejtette a véleményét. Mint fogalmazott: „az ukrán stratégia egyértelmű: mi védünk meg titeket – akarjuk vagy nem akarjuk– életveszélytől vagy nem életveszélytől, (...) és ennek fizessétek meg az árát. Mindannyian, úgy, ahogy van. Ti magyarok, is fizessétek meg az árát”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője az európai titkosszolgálatokra is kitért a beszélgetés során. Elárulta, hogy 

ezen szervezetek köreiben azt a teóriát építik, hogy 2029-re egy komoly háborúra kell felkészülnie Európának Oroszországgal szemben.

A legfontosabb, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból

A miniszter a Stratégiában a napra pontosan négy éve tartó orosz-ukrán háborúról is elmondta a véleményét. „Szerintem a legfontosabb a háború kapcsán, ami négy éve is fontos volt. Akkor az emberek hihetetlen racionalitással reagáltak erre, 

a legfontosabb, hogy Magyarország a háborúból kimaradjon”. 

„Sok évtizedes tapasztalat: a 20. században akárhány háborúban vettünk részt, arra mindig ráfizettünk, duplán is. Közben is, és utána is. Négy évvel ezelőtt sem véletlen reagáltak rá ösztönösen az emberek” – magyarázta Rogán Antal.

A teljes műsort alább tekintheti meg:

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!