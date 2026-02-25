Újabb korrupciós bomba robbant Kijevben: ezúttal katonai és titkosszolgálati vezetők az érintettek

Ismét magas rangú katonai és titkosszolgálati tisztviselőket érintő korrupciós ügy borzolja a kedélyeket Ukrajnában – írta a Liga.net nyomán a Magyar Nemzet. A botrány középpontjában egy, a háborús körülmények között kulcsfontosságúnak szánt beruházás áll.

Óvóhelyek milliárdokból – papíron

Kijev még tavaly májusban döntött arról, hogy 1,4 milliárd hrivnya – mai árfolyamon mintegy 10,3 milliárd forint – értékben épít óvóhelyeket és különféle védelmi létesítményeket a légierő repülőterein. A hivatalos indoklás szerint a beruházás célja a stratégiai jelentőségű repülőgépek megóvása volt az orosz támadásoktól.