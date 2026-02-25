Újabb korrupciós bomba robbant Kijevben: ezúttal katonai és titkosszolgálati vezetők az érintettek

Tényleg Ursula von der Leyenre vár az ukrán aranyvécé?
Mintaszerű korrupciós kettős mérce. Kovács András írása.
A botrány középpontjában egy, a háborús körülmények között kulcsfontosságúnak szánt beruházás áll.
Ismét magas rangú katonai és titkosszolgálati tisztviselőket érintő korrupciós ügy borzolja a kedélyeket Ukrajnában – írta a Liga.net nyomán a Magyar Nemzet. A botrány középpontjában egy, a háborús körülmények között kulcsfontosságúnak szánt beruházás áll.
Kijev még tavaly májusban döntött arról, hogy 1,4 milliárd hrivnya – mai árfolyamon mintegy 10,3 milliárd forint – értékben épít óvóhelyeket és különféle védelmi létesítményeket a légierő repülőterein. A hivatalos indoklás szerint a beruházás célja a stratégiai jelentőségű repülőgépek megóvása volt az orosz támadásoktól.
A projekt azonban a jelek szerint már a tervezési fázisban súlyos problémákkal küzdött. Az Ukrajna Biztonsági Szolgálata (SZBU) katonai elhárítási főosztályának vizsgálata szerint a dokumentáció nem felelt meg a biztonsági előírásoknak, a kivitelezésre szánt szerkezetek pedig nem garantálták volna a repülőgépek tényleges védelmét. Mindezt tetézte a munkálatok jelentős túláraztatása.
Ennek ellenére az előlegek kifizetése a szerződések alapján megindult.
A nyomozás szerint az érintettek kifinomult rendszert dolgoztak ki az állami források eltérítésére. A gyanú középpontjában az ukrán légierő logisztikai parancsnoka, Andrij Ukrajinec ezredes áll, aki a hatóságok szerint a költségvetési pénzek eltussolása érdekében a Zsitomir megyei SZBU-vezetőhöz, Volodimir Kompanicsenkó ezredeshez fordult.
A vádak alapján Ukrajinec azt kérte a titkosszolgálati vezetőtől, segítse a katonai elhárítás vezetésének megvesztegetését.
Kompanicsenko – aki a nyomozati anyag szerint maga is érdekelt volt az ügyben, és egy alvállalkozót is bevont – nemcsak beleegyezett, hanem az „ügylet garantőreként” is fellépett, biztosítva a korrupciós mechanizmus zavartalan működését.
A feltárt konstrukció szerint a teljes finanszírozás mintegy egy százalékát, azaz 13 millió hrivnyát (nagyjából 96 millió forintot) szántak a vizsgálatok leállítására és a visszaélések elfedésére. Emellett „lojális” könyvvizsgálók bevonását is tervezték, akik kedvező szakvéleményekkel legitimálták volna a kifogásolható kivitelezést.
A két magas rangú tisztviselőt végül 2026. február 25-én érték tetten, miközben 320 ezer dollár – mintegy 102 millió forint – kenőpénzt próbáltak átadni. A hatóságok szerint
az összeg nagysága is jelzi, milyen volumenű haszonnal számoltak az érintettek.
Az ügyben vesztegetés, valamint katonai tisztségviselő által összeesküvésben elkövetett hivatali visszaélés miatt készül vádemelés.
A mostani botrány nem előzmény nélküli. Február 11-én az ukrán fegyveres erők központi katonai kórházában tártak fel csalási rendszert, amely a nyilvántartások manipulálásával okozott kárt. Néhány nappal később, február 20-án
egy ejtőernyős dandár logisztikai őrnagya ellen indult eljárás illegális gazdagodás gyanújával.
Az egymást követő ügyek egyre markánsabb képet rajzolnak ki az ukrán államapparátusban jelen lévő korrupciós kockázatokról. Mindez különösen érzékeny kérdés annak fényében, hogy Ukrajna jelentős nyugati – köztük európai uniós – támogatásokban részesül, miközben Brüsszel továbbra is kitart a pénzügyi segítség és az integrációs folyamat felgyorsítása mellett.
