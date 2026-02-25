Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
korrupciós ukrán kijev ügy

Újabb korrupciós bomba robbant Kijevben: ezúttal katonai és titkosszolgálati vezetők az érintettek

2026. február 25. 17:49

A botrány középpontjában egy, a háborús körülmények között kulcsfontosságúnak szánt beruházás áll.

2026. február 25. 17:49
null

Ismét magas rangú katonai és titkosszolgálati tisztviselőket érintő korrupciós ügy borzolja a kedélyeket Ukrajnában – írta a Liga.net nyomán a Magyar Nemzet. A botrány középpontjában egy, a háborús körülmények között kulcsfontosságúnak szánt beruházás áll.

Óvóhelyek milliárdokból – papíron

Kijev még tavaly májusban döntött arról, hogy 1,4 milliárd hrivnya – mai árfolyamon mintegy 10,3 milliárd forint – értékben épít óvóhelyeket és különféle védelmi létesítményeket a légierő repülőterein. A hivatalos indoklás szerint a beruházás célja a stratégiai jelentőségű repülőgépek megóvása volt az orosz támadásoktól.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A projekt azonban a jelek szerint már a tervezési fázisban súlyos problémákkal küzdött. Az Ukrajna Biztonsági Szolgálata (SZBU) katonai elhárítási főosztályának vizsgálata szerint a dokumentáció nem felelt meg a biztonsági előírásoknak, a kivitelezésre szánt szerkezetek pedig nem garantálták volna a repülőgépek tényleges védelmét. Mindezt tetézte a munkálatok jelentős túláraztatása.

Ennek ellenére az előlegek kifizetése a szerződések alapján megindult.

Kenőpénz és „garanciavállalás”

A nyomozás szerint az érintettek kifinomult rendszert dolgoztak ki az állami források eltérítésére. A gyanú középpontjában az ukrán légierő logisztikai parancsnoka, Andrij Ukrajinec ezredes áll, aki a hatóságok szerint a költségvetési pénzek eltussolása érdekében a Zsitomir megyei SZBU-vezetőhöz, Volodimir Kompanicsenkó ezredeshez fordult.

A vádak alapján Ukrajinec azt kérte a titkosszolgálati vezetőtől, segítse a katonai elhárítás vezetésének megvesztegetését. 

Kompanicsenko – aki a nyomozati anyag szerint maga is érdekelt volt az ügyben, és egy alvállalkozót is bevont – nemcsak beleegyezett, hanem az „ügylet garantőreként” is fellépett, biztosítva a korrupciós mechanizmus zavartalan működését.

A feltárt konstrukció szerint a teljes finanszírozás mintegy egy százalékát, azaz 13 millió hrivnyát (nagyjából 96 millió forintot) szántak a vizsgálatok leállítására és a visszaélések elfedésére. Emellett „lojális” könyvvizsgálók bevonását is tervezték, akik kedvező szakvéleményekkel legitimálták volna a kifogásolható kivitelezést.

Tettenérés több százezer dollárral

A két magas rangú tisztviselőt végül 2026. február 25-én érték tetten, miközben 320 ezer dollár – mintegy 102 millió forint – kenőpénzt próbáltak átadni. A hatóságok szerint 

az összeg nagysága is jelzi, milyen volumenű haszonnal számoltak az érintettek.

Az ügyben vesztegetés, valamint katonai tisztségviselő által összeesküvésben elkövetett hivatali visszaélés miatt készül vádemelés.

Ezt is ajánljuk a témában

Nem egyedi eset

A mostani botrány nem előzmény nélküli. Február 11-én az ukrán fegyveres erők központi katonai kórházában tártak fel csalási rendszert, amely a nyilvántartások manipulálásával okozott kárt. Néhány nappal később, február 20-án 

egy ejtőernyős dandár logisztikai őrnagya ellen indult eljárás illegális gazdagodás gyanújával.

Az egymást követő ügyek egyre markánsabb képet rajzolnak ki az ukrán államapparátusban jelen lévő korrupciós kockázatokról. Mindez különösen érzékeny kérdés annak fényében, hogy Ukrajna jelentős nyugati – köztük európai uniós – támogatásokban részesül, miközben Brüsszel továbbra is kitart a pénzügyi segítség és az integrációs folyamat felgyorsítása mellett.

Nyitókép: Mesterséges intelligencia segítségévelkészült montázs 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
plaveczzx
2026. február 25. 18:43
pffejjj. jó büdöset szarhat ez a vén kurva.
Válasz erre
0
0
pollip
2026. február 25. 18:37
Még több pénzt Ukrajnának!
Válasz erre
0
0
pollip
2026. február 25. 18:37
Az uniós küldöttség tegnap a vissza osztás miatt ment Ukrajnába?
Válasz erre
1
0
Almassy
2026. február 25. 18:17
Ez az állam a velejéig rothadt... Akárcsak Brüsszel.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!