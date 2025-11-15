Tényleg Ursula von der Leyenre vár az ukrán aranyvécé?

Sokk: az ukrán háborús maffiának még arany vécére is futotta a nyugati segélyekből
Miközben a fronton háború dúl, az ukrán elit arany vécén ülve költhette a nyugati adófizetők pénzét.
Miközben az ország háborúval és nyomorral küzd, a Zelenszkij-közeli körök luxusban és dollárkötegek között élnek. Vajon Brüsszelben mikor tűnik fel végre a mérhetetlen ukrán korrupció, amiről az elmúlt években mélyen hallgattak?
Egyre biztosabb vagyok abban, hogy az ukrán korrupt oligarcháknak ellenállhatatlan vonzódása van az arany illemhelyekhez. Bár a hírek először arról szóltak, hogy az elűzött Janukovics luxusvillájában volt aranyvécé, de később kiderült, hogy ez fake news volt. Most a szintén elmenekült Timur Mindics ingatlanjában sikerült egy ilyenre bukkanni. Örömteli, hogy a Volodimir Zelenszkij elnökhöz kötődő üzleti köröknek volt idejük és energiájuk arra, hogy miközben az átlagember vagy a fronton hal meg, vagy kuksol a sötét és hideg lakásában, addig ők korrupcióval és luxizással töltötték az idejüket.
Ezt is ajánljuk a témában
Miközben a fronton háború dúl, az ukrán elit arany vécén ülve költhette a nyugati adófizetők pénzét.
De mi is történt pontosan abban az országban, amely egyesek szerint már az uniós csatlakozás szinte összes feltételét teljesítette? A Die Welt beszámolója szerint a korrupcióellenes hatóságok, a NABU és a SAPO, több mint tizenöt hónapon át vizsgálták a pénzmozgásokat, ezalatt több ezer óra hangfelvételt és dokumentumot gyűjtöttek. A nyomozás során házkutatásokat tartottak az Energoatom állami atomenergetikai vállalatnál, valamint az igazságügyi miniszter, Herman Haluscsenko lakásán is, akit azonnali hatállyal felfüggesztettek.
A kormány kénytelen volt rendkívüli ülést tartani, hogy a politikai károkat mérsékelje, de a Die Welt szerint a korrupciós hálózat a legfelsőbb szinteket is elérte.
A korrupcióellenes ügynökség által közzétett fotók szerint a házkutatások során eredeti amerikai banki csomagolásban lévő dollárkötegeket találtak, rajtuk még a vonalkódokkal és a banki szalagokkal. Ezeket a pénzkötegeket az ukrán állami struktúrákon keresztül juttatták magánzsebekbe – vagyis elvileg könnyen visszakövethető, hogy a nyugati támogatások egy része milyen úton tűnt el. A történet különösen pikáns részlete, hogy Mindics otthonában – ahol 2021-ben Zelenszkij születésnapját is ünnepelték – aranyból készült vécé is található a Die Welt szerint.
Ennyit a kőkemény tényekről. Óhatatlan emberi tulajdonság, hogy a fenti híreket olvasva ilyenkor némi elégtételt azért érzek. Miért?
Nemcsak a háború kitörése óta, hanem még a 2010-es években is több cikkben jeleztem, hogy Ukrajnában bizony a korrupciótól finoman szólva sem sikerült megszabadulni.
Nemhogy megszabadulni nem sikerült, hanem évről évre egyre durvább esetek láttak napvilágot. A helyzet csak rosszabb lett a 2022-es orosz támadás után, és erről a magyarországi sajtó egy része be is számolt.
Azok azonban, akik 2022 után több cikkben feszegették a korrupció problémáját, milyen mélyen áthatja azt még az ukrán hatalmi elitet, azok egyrészt lehurrogást kaptak, másrészt Putyin bérenceinek nevezték őket. Jómagam is több cikkben, konkrét forrásokkal ellátva mutattam be a helyzetet, de ezen írások miatt az Ukrajnát feltétel nélkül támogató oldaltól csak kritikát kaptam. Miután Orbán Viktor kormányfő 2022-ben és a későbbi években több interjúban szintén jelezte, hogy az ukránok bizony a nyugati támogatások egy részét ellopják, kapott hideget-meleget a fejére.
Aki Ukrajnát most ilyen dolgokkal bírálni meri, az bizony az agresszornak segít – hallottuk a dörgedelmes mondatokat a „független-objektív” dolgozóktól.
Ahogy haladtunk előre a háborúban és az Európai Unió országainak a többsége szép lassan bevonódott a konfliktusba, úgy lógott ki a lóláb a korrupciós tematika alól. 2010 óta semmit mást nem hallottunk az uniós intézményektől, mint hogy a korrupció elleni harc az egyik legfontosabb dolog természetesen az 53 nem elismerése mellett. Magyarországot már a 2013-as Tavares-jelentésben is pellengére állították, majd eljutottunk a mostani helyzetig, amikor már az uniós források egy részét nem fizetik ki az állítólagos korrupciós kockázatok miatt.
Míg az uniós testületek a teljesen nevetséges lombkoronasétányon pattognak, addig az általuk Ukrajnába küldött eurószázmilliárdok ellopása valahogy nem ér el az ingerküszöbükig.
Az Európai Parlamentben szinte azonnal össze lehet rántani egy plenáris vitát a pápua új-guineai teknősök romló életkörülményeiről, de az Ukrajnába küldött pénzek felhasználásáról csak nem sikerül tartani egy átfogó vitanapot.
Ha valaki csak a fent bemutatott tényeket számbaveszi, akkor csak egy dologra juthat:
Tényleg azt gondolták az uniós bürokraták és Zelenszkij köre, hogy a mostani korrupciós ügyet is el lehet sikálni azzal, hogy aki ilyen kérdéseket felvet, az Putyin zsoldjában vergődik?
Tényleg azt gondolják, hogy elég lesz azt mondani: ilyen bárhol előfordulhat? Tényleg azt gondolják, elég lesz küldeni a további milliárdokat ebbe a feneketlen kútba, hátha akkor ezt elfelejtik az emberek? Igen, tényleg ezt gondolják!
Csakhogy van egy pont, ahol a propaganda is kifullad. Lehet még egy darabig Putyinnal riogatni, lehet a kritikusokra ráhúzni a „Kreml ügynöke” címkét, de az aranyvécé akkor is aranyvécé marad –
és a dollárkötegek sem tűnnek el attól, hogy valaki európai értékekről szónokol fölöttük.
A kérdés már csak az, hogy az unió meddig játssza még a vakot – és meddig vár arra, hogy a saját aranytrónusai alatt is megszólaljon végre a vészcsengő, vagy Ursula von der Leyennek tényleg az maradt mára az egyetlen célja, hogy erre az aranyvécére ő is leüljön?
Ezt is ajánljuk a témában
Persze biztosan van a nyírmártonfalvi lombkoronasétány is olyan kockázatos, mint az európai autóipar teljes leállása. Kohán Mátyás írása.
Nyitókép: Mesterséges intelligencia segítségévelkészült montázs
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Viktor már 2006-ban is elmondta: nekünk az a pénz jár.
Ezt is ajánljuk a témában
Most persze kézzel-lábbal elhatárolódik az elnök Mingyicstől, de nagyon nem is tehet másként – szakértővel jártunk utána, hogy mi van a nagy korrupcióellenes színjáték mögött.