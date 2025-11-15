Tényleg Ursula von der Leyenre vár az ukrán aranyvécé?

A kormány kénytelen volt rendkívüli ülést tartani, hogy a politikai károkat mérsékelje, de a Die Welt szerint a korrupciós hálózat a legfelsőbb szinteket is elérte.

A korrupcióellenes ügynökség által közzétett fotók szerint a házkutatások során eredeti amerikai banki csomagolásban lévő dollárkötegeket találtak, rajtuk még a vonalkódokkal és a banki szalagokkal. Ezeket a pénzkötegeket az ukrán állami struktúrákon keresztül juttatták magánzsebekbe – vagyis elvileg könnyen visszakövethető, hogy a nyugati támogatások egy része milyen úton tűnt el. A történet különösen pikáns részlete, hogy Mindics otthonában – ahol 2021-ben Zelenszkij születésnapját is ünnepelték – aranyból készült vécé is található a Die Welt szerint.

Ennyit a kőkemény tényekről. Óhatatlan emberi tulajdonság, hogy a fenti híreket olvasva ilyenkor némi elégtételt azért érzek. Miért?

Nemcsak a háború kitörése óta, hanem még a 2010-es években is több cikkben jeleztem, hogy Ukrajnában bizony a korrupciótól finoman szólva sem sikerült megszabadulni.

Nemhogy megszabadulni nem sikerült, hanem évről évre egyre durvább esetek láttak napvilágot. A helyzet csak rosszabb lett a 2022-es orosz támadás után, és erről a magyarországi sajtó egy része be is számolt.