Oligarcha-bandaháború és kirakat Brüsszel felé: így borította el Ukrajnát a korrupció, amiben Zelenszkij jóbarátja csak az egyik főkolompos

Egyesek szerint az első rajtaütés az ukrán korrupció ellenes intézményeken amiatt történt, mert azok túl közel kerültek a Mingyics által is „menedzselt” folyamatok leleplezéséhez, ez azonban csúfos politikai kudarcba és válságba torkollott.

Az utcai demonstrációk és a nyugati partnerek nyomására a Bankova visszatáncolt.

A jelenlegi botrány kirobbanásával Zelenszkijnek kevés lehetősége van, ami közül választhat: vagy beleáll a folyamatba, hogy megvédje emberét ami igen kockázatos lehet, mivel a nyomozási anyag hatalmas kiterjedésű és annak csak alig néhány százaléka került nyilvánosságra, így nem tudni mennyi kompromittáló anyag kerülhet a nyilvánosságra a továbbiakban, vagy demonstratívan elhatárolódik és jól látható büntetést szab ki saját embere ellen, jelezvén a népnek és a partnereknek, hogy neki nincs köze ezekhez a folyamatokhoz és előtte mindenki egyenlő, még a barátja ellen is szankciókat vezet be, ha az korrupt.

Ezt a látszatot igyekszik erősíteni jobbkeze, Andrij Jermák kabinetvezető is, aki fennen hangoztatja, Zelenszkij nem lehet korrupt, gyanú fölött áll, hiszen harcol a korrupció ellen.