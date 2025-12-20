Elszakadt a cérna, Zelenszkij végleg megveszett: nekiesett a békejobbot nyújtó Putyinnak

– jelentette ki Zelenszkij, és azt is elmondta: az Oroszország által megszállt területeken biztosan nem fognak választást tartani.

Semmilyen ukrajnai választást nem lehet tartani az Oroszország által megszállt területeken"

– hangsúlyozta. Mint mondta, a szavazási folyamatra csak akkor kerülhet sor, ha a biztonságot szavatolják. Hozzátette, az ukrán külügyminiszter megkezdte az elsődleges munkálatokat a külföldön élő ukránok szavazásához szükséges infrastruktúrák kiépítésére.

Zelenszkij a sajtónak arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok új, háromoldalú tárgyalási formulát javasolt a biztonsági főtanácsadók szintjén az ukrán és orosz tárgyalópartnereknek a Miamiban tartott találkozón, ahová az orosz és az ukrán küldöttség azért utazott, hogy megvitassák az amerikaiakkal az ukrajnai béketervüket.