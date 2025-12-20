Ft
12. 20.
orosz-ukrán háború Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij választás

Elszakadt a cérna, Zelenszkij végleg megveszett: nekiesett a békejobbot nyújtó Putyinnak

2025. december 20. 20:00

Az orosz elnök felajánlotta, hogy Oroszország az ukrajnai választások napján tartózkodik a mélységi csapásoktól, ha megtartják a voksolást.

2025. december 20. 20:00
null

Nem az orosz elnök fog dönteni az ukrajnai választásokról – nyilatkozta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újságíróknak szombaton Kijevben.

Zelenszkij Vlagyimir Putyin pénteki kijelentésére reagált, amikor az orosz államfő moszkvai évértékelő sajtótájékoztatóján azt mondta, Oroszország hajlandó megfontolni, hogy az ukrajnai választások napján tartózkodjon a mélységi csapásoktól, ha megtartják a voksolást.

„em Putyin fogja eldönteni, mikor és milyen formában tartják meg a választásokat Ukrajnában” 

– jelentette ki Zelenszkij, és azt is elmondta: az Oroszország által megszállt területeken biztosan nem fognak választást tartani.

 

Semmilyen ukrajnai választást nem lehet tartani az Oroszország által megszállt területeken"

 – hangsúlyozta. Mint mondta, a szavazási folyamatra csak akkor kerülhet sor, ha a biztonságot szavatolják. Hozzátette, az ukrán külügyminiszter megkezdte az elsődleges munkálatokat a külföldön élő ukránok szavazásához szükséges infrastruktúrák kiépítésére.

Zelenszkij a sajtónak arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok új, háromoldalú tárgyalási formulát javasolt a biztonsági főtanácsadók szintjén az ukrán és orosz tárgyalópartnereknek a Miamiban tartott találkozón, ahová az orosz és az ukrán küldöttség azért utazott, hogy megvitassák az amerikaiakkal az ukrajnai béketervüket.

Washington „tudomásom szerint új formátumot javasolt Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével”

– mondta az ukrán elnök, hozzátéve, hogy európai képviselők is részt vehetnének ezen. A szombaton kezdődő floridai fordulón az Egyesült Államok Oroszország képviselőivel tárgyal. Kijev akkor dönt majd a formátumról, ha kedvezőek lesznek a pénteken kezdődött kétoldalú tárgyalások az amerikaiakkal – mondta Zelenszkij, hozzátéve, hogy meg kívánja vitatni a kérdést az ukrán küldöttség vezetőjével, Rusztem Umerovval.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

 

