Vegyük végig: így akar Kijev és Brüsszel beszállni a magyar választási kampányba

Brüsszel után Kijev is beszállt a magyar választási kampányba azzal, hogy január 27-e óta zárva tartja a Barátság kőolajvezetéket. Az Európai Bizottság pedig az uniós pénzek befagyasztásával régóta megpróbál nyomást gyakorolni Magyarországra és a kormányra, ám Orbán Viktor miniszterelnök eredményesen védi ki ezeket a támadásokat, amelyek következménye az 1000 forintra emelkedő benzinár lenne.

A Mesterterv legújabb részében a műsor állandó elemzői egyetértettek abban, hogy nem véletlen egybeesés a Magyar Péter részvételével zajló drogos bulin készült felvétel, a a Tisza Párt müncheni biztonsági konferencián való részvétele, valamint az, hogy Ukrajna egy hónapja nem enged orosz kőolajat a Barátság kőolajvezetéken, miközben Horvátország sem játszik nyílt lapokkal az Adria kőolajvezetékkel kapcsolatban.