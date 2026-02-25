Vegyük végig: így akar Kijev és Brüsszel beszállni a magyar választási kampányba

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben
Ezt csak akkor csinálja valaki, ha irányítható, nyomás alá helyezték, és megmondták neki, hogy ez a feltétele a maradásának – mutatott rá az elemző.
Brüsszel nem bízná a véletlenre, olyan miniszterelnököt akar látni Magyarországon, aki pórázon tartható.
Brüsszel után Kijev is beszállt a magyar választási kampányba azzal, hogy január 27-e óta zárva tartja a Barátság kőolajvezetéket. Az Európai Bizottság pedig az uniós pénzek befagyasztásával régóta megpróbál nyomást gyakorolni Magyarországra és a kormányra, ám Orbán Viktor miniszterelnök eredményesen védi ki ezeket a támadásokat, amelyek következménye az 1000 forintra emelkedő benzinár lenne.
A Mesterterv legújabb részében a műsor állandó elemzői egyetértettek abban, hogy nem véletlen egybeesés a Magyar Péter részvételével zajló drogos bulin készült felvétel, a a Tisza Párt müncheni biztonsági konferencián való részvétele, valamint az, hogy Ukrajna egy hónapja nem enged orosz kőolajat a Barátság kőolajvezetéken, miközben Horvátország sem játszik nyílt lapokkal az Adria kőolajvezetékkel kapcsolatban.
G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója rámutatott,
Brüsszelből nem folyósítanak nekünk forrásokat. Most meg már nem jön kőolaj sem. És ebbe a horvátok is beszálltak, nyilván német irányítással.
G. Fodor Gábor szerint ez egyértelműen azt mutatja, hogy minden oldalról megpróbálnak beavatkozni a magyar választásba annak érdekében, hogy egy olyan vezetője legyen Magyarországnak, akit pórázon lehet tartani.
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a gondolatmenetet azzal egészítette ki, hogy Brüsszelben azért nem szeretik Orbán Viktort, mert nem zsarolható és szuverén.
Akik zsarolhatók, azok nem vállalnak konfliktust.
– emelte ki az elemző. Utalt Kapitány Istvánra is, a Shell volt alelnökére, aki jelenleg a Tisza Párt gazdaságpolitikai szakértője, vagyis személyes kapcsolatok és érdekek fűzik ahhoz, hogy az orosz energiaforrások helyett a sokkal drágább nyugati földgáz és kőolaj érkezzen Magyarországra, jelentősen beszűkítve az ország mozgásterét.
Brüsszel, Kijev és a Tisza Párt szövetségének a következményeképp
az üzemanyagok ára még a választások előtt 1000 forintra emelkedett volna,
ezt ugyanakkor sikerül elkerülni a stratégiai kőolajkészletek felszabadításával és azzal, hogy Orbán Viktor és a kormány, valamint Szlovákia folyamatosan nyomás alatt tartja Ukrajnát és megvétózta Brüsszel Kijevnek folyósítandó hadikölcsönét, valamint az újabb, immár 20. orosz szankciós csomagot.
Orbán Viktor a napokban világossá is tette: az volt Brüsszel, Kijev és a magyar ellenzék célja, hogy az áprilisi választások előtt káoszt okozzanak Magyarországon. Ez a terv ugyanakkor a kormány fellépésének köszönhetően nem sikerült.
Nyitókép: Danylo Antoniuk / ANADOLU / AFP