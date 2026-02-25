Ft
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
alice weidel brüsszel európai unió Magyar Péter orbán viktor

Alice Weidel: Brüsszel „bábként” használná Magyar Pétert Orbán leváltására

2026. február 25. 19:40

Az AfD társelnöke szerint az Európai Unió „kétségbeesetten” próbál rendszerváltást előidézni Magyarországon.

2026. február 25. 19:40
null

Éles hangvételű bejegyzést tett közzé az X-en Alice Weidel, amelyben az Európai Uniót azzal vádolta meg, hogy „kétségbeesetten” próbál rendszerváltást előidézni Magyarországon.

A német politikus szerint az EU „kézi bábként” használja Magyar Pétert annak érdekében, hogy eltávolítsa a hatalomból Orbán Viktort. Weidel úgy fogalmazott: Brüsszelnek „minden eszköz megengedett”, legyen szó az olajszállítások blokkolásáról vagy akár a közvélemény-kutatások manipulálásáról.

Egy közvélemény-kutatásra hivatkozva

Weidel bejegyzésében megosztotta Magyar Péter posztját is, amely a Medián legfrissebb felmérésére hivatkozik. A politikus szerint a kutatás történelmi különbséget mutat: a TISZA 55 százalékon, míg a Fidesz 35 százalékon áll. Magyar úgy értékelt, hogy ez az eredmény akár kétharmados parlamenti többséget is jelenthetne pártjának.

Fotó: John MACDOUGALL / AFP

