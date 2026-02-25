Alice Weidel: Brüsszel „bábként” használná Magyar Pétert Orbán leváltására

Éles hangvételű bejegyzést tett közzé az X-en Alice Weidel, amelyben az Európai Uniót azzal vádolta meg, hogy „kétségbeesetten” próbál rendszerváltást előidézni Magyarországon.

A német politikus szerint az EU „kézi bábként” használja Magyar Pétert annak érdekében, hogy eltávolítsa a hatalomból Orbán Viktort. Weidel úgy fogalmazott: Brüsszelnek „minden eszköz megengedett”, legyen szó az olajszállítások blokkolásáról vagy akár a közvélemény-kutatások manipulálásáról.