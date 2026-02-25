Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
medián hann endre tisza párt részvétel választás orbán viktor

A Medián vezetője máris hiteltelenné tette a saját mérésüket: 20 százalékos Tisza-előny mellett is nyerhet a Fidesz

2026. február 25. 19:59

Hann Endre letagadta, hogy egyetlen korcsoportot kivéve 90 százalék körüli részvétellel számoltak előző mérésükben.

2026. február 25. 19:59
null

„Nem mondjuk azt, hogy 90 százalékos részvétel várható a választáson. Sosem állítottunk ilyet adatot” – reagált a Telex megkeresésére Hann Endre, a Medián vezetője.

A közvélemény-kutató friss, szerdán közzétett felmérése szerint

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

már 20 százalékos a Tisza Párt előnye a biztos pártválasztók körében, amellyel az ellenzéki párt kétharmados többséget szerezne az Országgyűlésben.

A Medián eredményeit a kormánypárti és az ellenzéki szavazók is hitetlenül fogadták, de az irreálisnak tűnő számokra még Orbán Viktor miniszterelnök is reagált.

Ezt is ajánljuk a témában

Hann Endre a Telexnek arról is beszélt, „egy jóval a választások előtt készülő közvélemény-kutatást sem lehet előrejelzésként értelmezni, a részvételt pedig lehetetlen pontosan megbecsülni hónapokkal a választás előtt. A pártpreferenciák kevésbé változnak, de az nagyon sok tényezőn múlik, hogy a választás napján kik mennek el szavazni”.

A Medián vezetője tehát továbbra is azt hangsúlyozza, hiába mérnek behozhatatlan Tisza előnyt, az április 12-ei szavazás kimenetele most mégis megbecsülhetetlen.

Meglepő, hogy Hann tagadja, 90 százalék körüli részvételi szándékot mértek, mivel január végén a baloldali HVG – amely rendszeresen az elsők között közli kritika nélkül a Medián számait – azt írta, „ami a választáson való részvétel szándékát illeti, itt kisebbek a korosztályi különbségek. A 40–49 évesek kivételével minden korcsoportban 90 százalék felett van azoknak az aránya, akik biztosra mondják a részvételüket”.

Az elemzők szerint is teljesen elképzelhetetlen választói aktivitást jól mutatja, hogy a választásra jogosultak

  • 70,21 százaléka vett részt a 2022-es,
  • 69,64 százaléka a 2018-as
  • és 61,84 százaléka a 2014-es voksoláson.

Közben újabb három választókerület felmérésének az adatait szerezte meg a Mandiner, az eredmények sem a Medián mérésének hitelességét támasztják alá. Igazán pikáns, hogy bár a tiszás politológusok Takács Péter körzetét billegőnek próbálják beállítani, azonban a valóságban több mint 20 százalékponttal vezet a Fidesz.

Ezt is ajánljuk a témában

Korábban a Mandiner kérdésére a szakértők kiemelték,

90 százalék feletti részvételi arány a fejlett demokráciákban nem létezik, 80 százalékot meghaladó részvétel is azokra az országokra jellemző, ahol kötelező a részvétel.

A baloldalhoz köthető intézetek mintavételi módszertanát sem hagyták szó nélkül: általában az a gyakorlat, hogy a kérdőívet egy linkre kattintva tudja kitölteni a válaszadó, online. Ez már sok kormánypárti szavazót óvatosságra int, de egyébként is jellemző, hogy az ellenzéket támogatók szívesebben vesznek részt ezekben az 1000 fő megkérdezésével végzett közvélemény-kutatásokban. Így 

a mintába is jóval több Tisza Pártot támogató szavazó kerül bele, 

illetve olyanok, akik biztosan elmennek szavazni. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: képernyőfotó

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. február 25. 20:43
Ez még zsidóbolsinak is szar... Pedig abból ismerünk jó pár gödör aljiit!
Válasz erre
0
0
OszkárOszi
2026. február 25. 20:36
Gondolom, megint azt fogja mondani a választások után, mint a múltkori Medián nagy bukta után: bocsi, önvizsgálatra lenne a Mediánnak szüksége.
Válasz erre
0
0
aninom
2026. február 25. 20:29
Teljesen abszurd, hogy ez a csávó ebből meg tud élni.
Válasz erre
1
0
counter-revolution
2026. február 25. 20:16
Kurva anyját, ez is jól elvan Orbán kibaszott reneszánszában, pedig a sivatagban is lehetne már végre.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!