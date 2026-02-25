A Medián vezetője máris hiteltelenné tette a saját mérésüket: 20 százalékos Tisza-előny mellett is nyerhet a Fidesz

Nagyot nevetett Orbán Viktor a Medián kutatásán, majd két szóval semmisítette meg az intézet vezetőjét
Hann Endre letagadta, hogy egyetlen korcsoportot kivéve 90 százalék körüli részvétellel számoltak előző mérésükben.
„Nem mondjuk azt, hogy 90 százalékos részvétel várható a választáson. Sosem állítottunk ilyet adatot” – reagált a Telex megkeresésére Hann Endre, a Medián vezetője.
A közvélemény-kutató friss, szerdán közzétett felmérése szerint
már 20 százalékos a Tisza Párt előnye a biztos pártválasztók körében, amellyel az ellenzéki párt kétharmados többséget szerezne az Országgyűlésben.
A Medián eredményeit a kormánypárti és az ellenzéki szavazók is hitetlenül fogadták, de az irreálisnak tűnő számokra még Orbán Viktor miniszterelnök is reagált.
Hann Endre a Telexnek arról is beszélt, „egy jóval a választások előtt készülő közvélemény-kutatást sem lehet előrejelzésként értelmezni, a részvételt pedig lehetetlen pontosan megbecsülni hónapokkal a választás előtt. A pártpreferenciák kevésbé változnak, de az nagyon sok tényezőn múlik, hogy a választás napján kik mennek el szavazni”.
A Medián vezetője tehát továbbra is azt hangsúlyozza, hiába mérnek behozhatatlan Tisza előnyt, az április 12-ei szavazás kimenetele most mégis megbecsülhetetlen.
Meglepő, hogy Hann tagadja, 90 százalék körüli részvételi szándékot mértek, mivel január végén a baloldali HVG – amely rendszeresen az elsők között közli kritika nélkül a Medián számait – azt írta, „ami a választáson való részvétel szándékát illeti, itt kisebbek a korosztályi különbségek. A 40–49 évesek kivételével minden korcsoportban 90 százalék felett van azoknak az aránya, akik biztosra mondják a részvételüket”.
Az elemzők szerint is teljesen elképzelhetetlen választói aktivitást jól mutatja, hogy a választásra jogosultak
Közben újabb három választókerület felmérésének az adatait szerezte meg a Mandiner, az eredmények sem a Medián mérésének hitelességét támasztják alá. Igazán pikáns, hogy bár a tiszás politológusok Takács Péter körzetét billegőnek próbálják beállítani, azonban a valóságban több mint 20 százalékponttal vezet a Fidesz.
Baján és Pápán is magabiztosan vezetnek a kormánypártok.
Korábban a Mandiner kérdésére a szakértők kiemelték,
90 százalék feletti részvételi arány a fejlett demokráciákban nem létezik, 80 százalékot meghaladó részvétel is azokra az országokra jellemző, ahol kötelező a részvétel.
A baloldalhoz köthető intézetek mintavételi módszertanát sem hagyták szó nélkül: általában az a gyakorlat, hogy a kérdőívet egy linkre kattintva tudja kitölteni a válaszadó, online. Ez már sok kormánypárti szavazót óvatosságra int, de egyébként is jellemző, hogy az ellenzéket támogatók szívesebben vesznek részt ezekben az 1000 fő megkérdezésével végzett közvélemény-kutatásokban. Így
a mintába is jóval több Tisza Pártot támogató szavazó kerül bele,
illetve olyanok, akik biztosan elmennek szavazni.
Az ellenzék a jelek szerint már készül Magyar Péter csúfos vereségére.
