tisza medián magyar péter kutatás választás

Most minden trükkre fény derül: így jön ki az óriási Tisza-előny a baloldali mérésekben

2026. február 03. 20:31

Az ellenzék a jelek szerint már készül Magyar Péter csúfos vereségére.

2026. február 03. 20:31
null

Ismét behozhatatlannak tűnő előnyt mért a baloldalhoz köthető, nemzetközi balliberális alapítványok és szervezetek által támogatott 21 Kutatóközpont. A 2020-ban megalakult intézet közvetlen azután tette közzé a Tisza Párt 7 százalékos előnyét mérő eredményeit, miután a szintén baloldalhoz köthető Medián is hasonló adatokat ismertetett. 

Ezzel szemben a nem baloldali felmérések a Fidesz előnyét mérik, egyedül abban mutatkozik egyetértés, hogy a két nagy párton kívül a Mi Hazánknak van esélye bejutni a parlamentbe az április 12-ei választásokon.

Furcsaságok Magyar Péter kedvenc intézeteinél

A Medián és a 21 Kutatóközpont friss felmérései nem a közvélemény-kutatási eredményeikkel keltették fel elsősorban a figyelmet, hanem azokkal az anomáliákkal, amelyek arról árulkodnak, a mérések nem objektívek. A Medián kutatásából például az derül ki, hogy a fiatalok 93 és a teljes népesség 90 százaléka elmenne szavazni. Emlékeztetőül: 

2022-ben a választásra jogosultak 70,21 százaléka adott le szavazatot, 

amely az előző országgyűlési választásokhoz képest a legmagasabb érdeklődést mutatta. 

  • A 2018-as választásokon a részvétel 69,64, 
  • 2014-ben 61,84 százalék volt. 

Ezek alapján meglepő lenne, ha a választási hajlandóság – főleg kormányváltó hangulat híján – 20 százalékkal magasabb lenne most. 

A részvétel valódi kormányváltó hangulat mellett, a 2010-es választásokon is csak 64,38 százalékos volt.

Szintén érdekes a 21 Kutatóközpont eredménye, amely szerint a Fidesz szavazók és a párt nélküli szavazók aránya közel ugyanannyi (28 és 27 százalék). Ez egyértelműen arra utal, amelyet a szakértők is rendszeresen hangsúlyoznak: az ellenzéki közvélemény-kutatóknak az ellenzéki szavazók sokkal nagyobb arányban válaszolnak, míg sok fideszes szavazó inkább nem válaszol.

Az ellenzéknek lejt a pálya

A Mandiner által megkérdezett szakértők a baloldalhoz köthető intézetek mintavételi módszertanát is kiemelik. Általában az a gyakorlat, hogy a kérdőívet egy linkre kattintva tudja kitölteni a válaszadó, online. Ez már sok kormánypárti szavazót óvatosságra int, de egyébként is jellemző, hogy az ellenzéket támogatók szívesebben vesznek részt ezekben az 1000 fő megkérdezésével végzett közvélemény-kutatásokban. Így a mintába is jóval több Tisza Pártot támogató szavazó kerül bele, illetve olyanok, akik biztosan elmennek szavazni. A szakértők arra is rámutatnak,

90 százalék feletti részvételi arány a fejlett demokráciákban nem létezik, 80 százalékot meghaladó részvétel is azokra az országokra jellemző, ahol kötelező a részvétel.

Az általunk megkérdezettek szerint a Medián szakmailag vitatható részvételi szándékot mutató adatai azt a hatást kelthetik, mintha a Tisza Párt mérésben szereplő előnye miatt a kormányváltás esélyeit sugalmaznák ezek a számok. Emlékeztettek ugyanakkor, a Magyarországon a sorsdöntőnek beállított 2022-es választáson kifejezetten magasnak számított a valamivel 70 százalékot meghaladó részvétel, mégis kétharmados többséggel nyert a Fidesz-KDNP.

Egyre óvatosabbá válnak a kutatók

A hozzáértők arra is többször felhívták már a figyelmet, hogy a választások közeledtével aligha nőhet a Tisza Párt előnye, sőt, Magyar Péter népszerűségének csökkenése helyett inkább feltételezhető, hogy a Fidesz támogatottságának növekedését hozzák ki az érintett közvélemény-kutatók. Ennek részben az az oka, ha nagyon eltérnének az április 12-ei voksolás eredményei, mint az előzetes felmérések eredményei, az hiteltelenítené a felmérést végzőket.

Ez egyébként már korábban is így volt, vagyis bebizonyosodott, hogy a jól behatárolhatóan a kormányváltás melletti számokat felsorakoztató közvélemény-kutatók a jelentősen eltérő választási eredmények miatt magyarázkodásra kényszerültek. A közvélemény-kutatásokban tetten érhető befolyásolási szándékra jó példa az Egyesült Államok, ahol 2024-ben a mérések azt mutatták, a két nagy párt jelöltjének támogatottsága nagyjából ugyanakkora, Donald Trump mégis fölényes győzelmet aratott Kamala Harrissal szemben. Az amerikai elnökválasztás eredménye is világossá tette, hogy a többségében a demokratákhoz köthető intézetek minként próbálják befolyásolni a szavazókat az általuk támogatott jelölt javára.

Az is árulkodó Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint, igazolva, hogy teljesen „kamu” a Tisza-közeli intézet kutatása és az ellenzék 16 százalékos előnye a biztos pártválasztók körében, hogy Magyar Péter hétvégén épp a Fidesz szavazóit igyekezett megszólítani.

Az ellenzéki politikusok is fenntartásokkal kezelik a hozzájuk közel álló kutatások eredményét. Korábban Tölgyessy Péter volt SZDSZ-es politikus is kiemelte, a Tisza Párt vezetését mutató közvélemény-kutatások az ellenzéki tábor reményének fenntartására szolgálnak.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

