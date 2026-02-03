Most minden trükkre fény derül: így jön ki az óriási Tisza-előny a baloldali mérésekben

Az általunk megkérdezettek szerint a Medián szakmailag vitatható részvételi szándékot mutató adatai azt a hatást kelthetik, mintha a Tisza Párt mérésben szereplő előnye miatt a kormányváltás esélyeit sugalmaznák ezek a számok. Emlékeztettek ugyanakkor, a Magyarországon a sorsdöntőnek beállított 2022-es választáson kifejezetten magasnak számított a valamivel 70 százalékot meghaladó részvétel, mégis kétharmados többséggel nyert a Fidesz-KDNP.

Egyre óvatosabbá válnak a kutatók

A hozzáértők arra is többször felhívták már a figyelmet, hogy a választások közeledtével aligha nőhet a Tisza Párt előnye, sőt, Magyar Péter népszerűségének csökkenése helyett inkább feltételezhető, hogy a Fidesz támogatottságának növekedését hozzák ki az érintett közvélemény-kutatók. Ennek részben az az oka, ha nagyon eltérnének az április 12-ei voksolás eredményei, mint az előzetes felmérések eredményei, az hiteltelenítené a felmérést végzőket.

Ez egyébként már korábban is így volt, vagyis bebizonyosodott, hogy a jól behatárolhatóan a kormányváltás melletti számokat felsorakoztató közvélemény-kutatók a jelentősen eltérő választási eredmények miatt magyarázkodásra kényszerültek. A közvélemény-kutatásokban tetten érhető befolyásolási szándékra jó példa az Egyesült Államok, ahol 2024-ben a mérések azt mutatták, a két nagy párt jelöltjének támogatottsága nagyjából ugyanakkora, Donald Trump mégis fölényes győzelmet aratott Kamala Harrissal szemben. Az amerikai elnökválasztás eredménye is világossá tette, hogy a többségében a demokratákhoz köthető intézetek minként próbálják befolyásolni a szavazókat az általuk támogatott jelölt javára.

Az is árulkodó Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint, igazolva, hogy teljesen „kamu” a Tisza-közeli intézet kutatása és az ellenzék 16 százalékos előnye a biztos pártválasztók körében, hogy Magyar Péter hétvégén épp a Fidesz szavazóit igyekezett megszólítani.