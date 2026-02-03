Most minden trükkre fény derül: így jön ki az óriási Tisza-előny a baloldali mérésekben

Behozhatatlan Tisza-előnyt mért a 21 Kutatóközpont – de közben elkövetett egy hatalmas hibát
Róna Dániel intézete a Medián útjára lépett.
Az ellenzék a jelek szerint már készül Magyar Péter csúfos vereségére.
Ismét behozhatatlannak tűnő előnyt mért a baloldalhoz köthető, nemzetközi balliberális alapítványok és szervezetek által támogatott 21 Kutatóközpont. A 2020-ban megalakult intézet közvetlen azután tette közzé a Tisza Párt 7 százalékos előnyét mérő eredményeit, miután a szintén baloldalhoz köthető Medián is hasonló adatokat ismertetett.
Ezzel szemben a nem baloldali felmérések a Fidesz előnyét mérik, egyedül abban mutatkozik egyetértés, hogy a két nagy párton kívül a Mi Hazánknak van esélye bejutni a parlamentbe az április 12-ei választásokon.
Ezt is ajánljuk a témában
Róna Dániel intézete a Medián útjára lépett.
A Medián és a 21 Kutatóközpont friss felmérései nem a közvélemény-kutatási eredményeikkel keltették fel elsősorban a figyelmet, hanem azokkal az anomáliákkal, amelyek arról árulkodnak, a mérések nem objektívek. A Medián kutatásából például az derül ki, hogy a fiatalok 93 és a teljes népesség 90 százaléka elmenne szavazni. Emlékeztetőül:
2022-ben a választásra jogosultak 70,21 százaléka adott le szavazatot,
amely az előző országgyűlési választásokhoz képest a legmagasabb érdeklődést mutatta.
Ezek alapján meglepő lenne, ha a választási hajlandóság – főleg kormányváltó hangulat híján – 20 százalékkal magasabb lenne most.
A részvétel valódi kormányváltó hangulat mellett, a 2010-es választásokon is csak 64,38 százalékos volt.
Szintén érdekes a 21 Kutatóközpont eredménye, amely szerint a Fidesz szavazók és a párt nélküli szavazók aránya közel ugyanannyi (28 és 27 százalék). Ez egyértelműen arra utal, amelyet a szakértők is rendszeresen hangsúlyoznak: az ellenzéki közvélemény-kutatóknak az ellenzéki szavazók sokkal nagyobb arányban válaszolnak, míg sok fideszes szavazó inkább nem válaszol.
A Mandiner által megkérdezett szakértők a baloldalhoz köthető intézetek mintavételi módszertanát is kiemelik. Általában az a gyakorlat, hogy a kérdőívet egy linkre kattintva tudja kitölteni a válaszadó, online. Ez már sok kormánypárti szavazót óvatosságra int, de egyébként is jellemző, hogy az ellenzéket támogatók szívesebben vesznek részt ezekben az 1000 fő megkérdezésével végzett közvélemény-kutatásokban. Így a mintába is jóval több Tisza Pártot támogató szavazó kerül bele, illetve olyanok, akik biztosan elmennek szavazni. A szakértők arra is rámutatnak,
90 százalék feletti részvételi arány a fejlett demokráciákban nem létezik, 80 százalékot meghaladó részvétel is azokra az országokra jellemző, ahol kötelező a részvétel.
Az általunk megkérdezettek szerint a Medián szakmailag vitatható részvételi szándékot mutató adatai azt a hatást kelthetik, mintha a Tisza Párt mérésben szereplő előnye miatt a kormányváltás esélyeit sugalmaznák ezek a számok. Emlékeztettek ugyanakkor, a Magyarországon a sorsdöntőnek beállított 2022-es választáson kifejezetten magasnak számított a valamivel 70 százalékot meghaladó részvétel, mégis kétharmados többséggel nyert a Fidesz-KDNP.
A hozzáértők arra is többször felhívták már a figyelmet, hogy a választások közeledtével aligha nőhet a Tisza Párt előnye, sőt, Magyar Péter népszerűségének csökkenése helyett inkább feltételezhető, hogy a Fidesz támogatottságának növekedését hozzák ki az érintett közvélemény-kutatók. Ennek részben az az oka, ha nagyon eltérnének az április 12-ei voksolás eredményei, mint az előzetes felmérések eredményei, az hiteltelenítené a felmérést végzőket.
Ez egyébként már korábban is így volt, vagyis bebizonyosodott, hogy a jól behatárolhatóan a kormányváltás melletti számokat felsorakoztató közvélemény-kutatók a jelentősen eltérő választási eredmények miatt magyarázkodásra kényszerültek. A közvélemény-kutatásokban tetten érhető befolyásolási szándékra jó példa az Egyesült Államok, ahol 2024-ben a mérések azt mutatták, a két nagy párt jelöltjének támogatottsága nagyjából ugyanakkora, Donald Trump mégis fölényes győzelmet aratott Kamala Harrissal szemben. Az amerikai elnökválasztás eredménye is világossá tette, hogy a többségében a demokratákhoz köthető intézetek minként próbálják befolyásolni a szavazókat az általuk támogatott jelölt javára.
Az is árulkodó Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint, igazolva, hogy teljesen „kamu” a Tisza-közeli intézet kutatása és az ellenzék 16 százalékos előnye a biztos pártválasztók körében, hogy Magyar Péter hétvégén épp a Fidesz szavazóit igyekezett megszólítani.
Ezt is ajánljuk a témában
Kiderült, miért kamu a behozhatatlan Tisza előnyt mérő kutatás.
Az ellenzéki politikusok is fenntartásokkal kezelik a hozzájuk közel álló kutatások eredményét. Korábban Tölgyessy Péter volt SZDSZ-es politikus is kiemelte, a Tisza Párt vezetését mutató közvélemény-kutatások az ellenzéki tábor reményének fenntartására szolgálnak.
Ezt is ajánljuk a témában
Az elemző szerint a Tisza Párt vezetését mutató közvélemény-kutatások az ellenzéki tábor reményének fenntartására szolgálnak.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt