02. 25.
szerda
egyéni körzet Választás 2026 felmérés

Itt vannak az újabb kutatások: brutális Fidesz-előny több fontos választókerületben

2026. február 25. 17:44

Újabb három választókerület felmérésének az adatait szerezte meg a Mandiner. Igazán pikáns, hogy bár a tiszás politológusok Takács Péter körzetét billegőnek próbálják beállítani, azonban a valóságban több mint 20 százalékponttal vezet a Fidesz.

2026. február 25. 17:44
null
Kovács András
Kovács András

Orbán Viktor kormányfő még múlt Navracsics Tibor mellett kampányolt kedden a Veszprém vármegyei 3-as körzetben, és azt mondta, hogy magabiztosan vezet a Fidesz az ország ezen részén. A Mandiner korábban részletesen bemutatta az Orbán Viktor által közölt számokat. Később arról írtunk, hogy egy borsodi, egy nógrádi és egy Pest vármegyei választókerületben is magabiztosan vezet a Fidesz.

Fidesz
Megszereztük: több fontos körzetben nagyon vezet a Fidesz

Most újabb három választókerület várható listás eredményét mutatjuk be. 

Stabil Fidesz-vezetés Baján

A Bács-Kiskun vármegyei 6-os számú körzetben (Baja és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:  

  • 42 százaléka a Fidesz-KDNP-re, 
  • 32 százalék a Tiszára,
  • 8 százaléka a Mi Hazánkra, 
  • 2 százaléka a Demokratikus Koalícióra, 
  • 2 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra, 
  • 1 százalék egyéb létező pártra.
  • A választók 8 százaléka bizonytalan, 
  • míg 5 százalék nem mondta meg kire voksolna.
Baján és környékén magabiztosan vezet a Fidesz

Magyar Péter ebben a körzetben kedden tartott gyűlést, miközben jól láthatóan ez a választókerület egyáltalán nem csatatér választókerület, mert magabiztosan vezet a Fidesz. 

Közel 30 százalékpontos kormánypárti előny

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 3-as számú körzetben (Kisvárda és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:  

  • 53 százaléka a Fidesz-KDNP-re, 
  • 27 százalék a Tiszára,
  • 4 százaléka a Mi Hazánkra, 
  • 2 százaléka a Demokratikus Koalícióra, 
  • 2 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra, 
  • 1 százaléka a Jobbikra,
  • 1 százalék egyéb létező pártra.
  • A választók 5 százaléka bizonytalan, 
  • míg 5 százalék nem mondta meg kire voksolna.
Kisvárdán komoly előnyben vannak a kormánypártok

Ebben a körzetben tehát nagyon magabiztos előnnyel vezet a Fidesz. Ebben a váalsztókerületben indul Seszták Miklós. 

Takács Péter választókerületében nagyon le van maradva a Tisza

Végül pedig a Veszprém vármegyei 4-es számú körzet (Pápa és környéke) következik. Erről a körzetről is azt terjesztik, hogy billegőnek számít, ráadásul itt indul Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár

Ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:  

  • 48 százaléka a Fidesz-KDNP-re, 
  • 26 százalék a Tiszára,
  • 4 százaléka a Mi Hazánkra, 
  • 4 százaléka a Demokratikus Koalícióra, 
  • 2 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra, 
  • 1 százalék egyéb létező pártra.
  • A választók 12 százaléka bizonytalan, 
  • míg 3 százalék nem mondta meg kire voksolna.
Takács Péter körzetében sem szoros az eredmény

A kutatási eredmény alapján tehát egyáltalán nem billegő ez a körzet, a kormánypártok magabiztos előnnyel vezetnek. 

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

5m007h 0p3ra70r
2026. február 25. 18:52
Most már biztos, hogy Zelenszkij a Tóni embere. Ekkora fórt adni a Fidesznek, csak így lehet.
Válasz erre
0
0
hivor
2026. február 25. 18:48
Csak az elhülyítettek szavaznak a tiszára.
Válasz erre
0
0
CirmoS
2026. február 25. 18:42
Szegény Hann...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 És szegény barom libsi trollok! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Már MA riadóztatni kell Záveczt, Pulait meg rónadanit........és azonnal 200%- on lesz a Tiszar! I.D.I.Ó.TÁ.K ❗️❗️❗️❗️❗️ Persze simán megtehetik, hogy folyamatosan teleszarják az agyhalott szekta pofáját, ezek az idióták úgyis mindig be fognak dőlni nekik!
Válasz erre
0
0
states-2
2026. február 25. 18:31
Csak szegény Hann Endrét sajnálom, mikor kamera elé kell álljon magyarázni a bizonyítványt, remélem előtte olvas Karinthyt.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!