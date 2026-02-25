Itt vannak az újabb kutatások: brutális Fidesz-előny több fontos választókerületben

Itt vannak a friss adatok: abban a körzetben is vezet a Fidesz, amelyikre senki sem gondolt volna!
Három választókerületről szerzett meg exkluzív információkat a Mandiner.
Újabb három választókerület felmérésének az adatait szerezte meg a Mandiner. Igazán pikáns, hogy bár a tiszás politológusok Takács Péter körzetét billegőnek próbálják beállítani, azonban a valóságban több mint 20 százalékponttal vezet a Fidesz.
Orbán Viktor kormányfő még múlt Navracsics Tibor mellett kampányolt kedden a Veszprém vármegyei 3-as körzetben, és azt mondta, hogy magabiztosan vezet a Fidesz az ország ezen részén. A Mandiner korábban részletesen bemutatta az Orbán Viktor által közölt számokat. Később arról írtunk, hogy egy borsodi, egy nógrádi és egy Pest vármegyei választókerületben is magabiztosan vezet a Fidesz.
Ezt is ajánljuk a témában
Három választókerületről szerzett meg exkluzív információkat a Mandiner.
Most újabb három választókerület várható listás eredményét mutatjuk be.
A Bács-Kiskun vármegyei 6-os számú körzetben (Baja és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:
Magyar Péter ebben a körzetben kedden tartott gyűlést, miközben jól láthatóan ez a választókerület egyáltalán nem csatatér választókerület, mert magabiztosan vezet a Fidesz.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 3-as számú körzetben (Kisvárda és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:
Ebben a körzetben tehát nagyon magabiztos előnnyel vezet a Fidesz. Ebben a váalsztókerületben indul Seszták Miklós.
Végül pedig a Veszprém vármegyei 4-es számú körzet (Pápa és környéke) következik. Erről a körzetről is azt terjesztik, hogy billegőnek számít, ráadásul itt indul Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár.
Ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:
A kutatási eredmény alapján tehát egyáltalán nem billegő ez a körzet, a kormánypártok magabiztos előnnyel vezetnek.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos