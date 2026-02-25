Itt vannak az újabb kutatások: brutális Fidesz-előny több fontos választókerületben

Stabil Fidesz-vezetés Baján

A Bács-Kiskun vármegyei 6-os számú körzetben (Baja és környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:

42 százaléka a Fidesz-KDNP-re,

32 százalék a Tiszára,

8 százaléka a Mi Hazánkra,

2 százaléka a Demokratikus Koalícióra,

2 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,

1 százalék egyéb létező pártra.

A választók 8 százaléka bizonytalan,

míg 5 százalék nem mondta meg kire voksolna.

Baján és környékén magabiztosan vezet a Fidesz

Magyar Péter ebben a körzetben kedden tartott gyűlést, miközben jól láthatóan ez a választókerület egyáltalán nem csatatér választókerület, mert magabiztosan vezet a Fidesz.