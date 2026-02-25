Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
SL Benfica Paris Saint-Germain (PSG) Vinícius Júnior Kylian Mbappé Atalanta Real Madrid Bajnokok Ligája Monaco

Vinícius megint táncolt, a Real-szurkolók üzentek – a továbbjutás ellenére sem lehet teljes az öröm Madridban

2026. február 25. 23:27

A Real Madrid kettős győzelemmel, az Atalanta kétgólos hátrányt ledolgozva jutott be a legjobb tizenhat közé a Bajnokok Ligájában. Nyolcaddöntős a címvédő Paris Saint-Germain is.

2026. február 25. 23:27
null

Real Madrid–Benfica

Mint emlékezetes, a párharc első, lisszaboni mérkőzése botrányba fulladt, miután Vinícius Júniort a győztes gólja után – a vád szerint – rasszista inzultusok érték a Benfica egyik játékosa, Gianluca Prestianni részéről. A vétkest eltiltotta a visszavágóról az európai szövetség. Az argentin labdarúgó ennek ellenére elutazott a társaival a Madridba, abban bízva, hogy az UEFA helyt ad a Benfica fellebbezésének, de ez végül nem történt meg, így Prestianni nem lehetett ott a portugálok meccskeretében a Santiago Bernabéu Stadionban.

A Real legnagyobb hiányzója a visszavágón Kylian Mbappé volt, aki térdfájdalmak miatt nem léphetett pályára. Álvaro Arbeloa, a királyi együttes vezetőedzője a mérkőzést megelőzően azt mondta, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

a francia sztárt várhatóan nem csak néhány napig kell nélkülözniük, eltarthat egy ideig, mire teljesen elmúlnak a panaszai, és csak azt követően lesz újra bevethető.

A L’Équipe a nap folyamán azt írta, Mbappé semmiképpen sem szeretné megkockáztatni egy súlyosabb sérülés lehetőségét, mert az veszélybe sodorná a világbajnoki szereplését.

A Real Madrid tábora a meccs előtt egy drapériával üzent a világnak, melyen az állt: „Nem a rasszizmusra”.

Ezt a transzparenst feszítették ki a kezdés előtt a Real Madrid szurkolói (Fotó: THOMAS COEX / AFP)

Az összecsapás a vendégek számára indult jobban, akik Rafa Silva góljával már a 14. percben megszerezték a vezetést, de két perccel később Aurélien Tchouaméni jóvoltából jött a hazaiak válasza. Ezt követően már csak egy szabályos gól született, azt a 80. percben Vinícius Júnior lőtte – majd ment a szögletzászlóhoz táncolni, ahogy Lisszabonban is, de a Santiago Bernabéu Stadionban értelemszerűen nem fütyülték ki emiatt –, így a Real Madrid végül kettős győzelemmel jutott tovább a nyolcaddöntőbe, amelyben a Manchester Cityvel vagy a Sporting CP-vel meccsel majd.

 

Paris Saint-Germain–Monaco

A címvédő PSG a múlt héten 3–2-re nyert honi riválisa, a Monaco vendégeként, otthon azonban az első félidő végén hátrányba került, így a visszavágó szünetében hosszabbításra állt a párharc. A hercegségbeli együttes aztán a második játékrész elején emberhátrányba került – csakúgy, mint a párharc első meccsén –, amit a párizsiak kihasználtak, Marquinhos és Hvicsa Kvarachelia góljaival megfordították az állást. A Monaco a ráadás perceiben egyenlített, sőt megvolt az esélye, hogy egy harmadik góllal a hosszabbítást is kiharcolja, de a lehetőség kimaradt, a továbbjutási esélyek pedig ezáltal elszálltak.

A Paris Saint-Germain a nyolcaddöntőben a Chelsea-vel vagy a Barcelonával játszik majd.

 

Atalanta–Borussia Dortmund

Az Atalanta már az első félidőben ledolgozta a Németországban összeszedett kétgólos hátrányát a Borussia Dortmund ellen, sőt Mario Pasalic találata után a második játékrészben szűk húsz percig továbbjutásra is állt, de a vendégek Karim Adeyemi jóvoltából szépítettek, összesítésben pedig egyenlítettek (3–3).

Úgy tűnt, hosszabbításba torkollik a párharc, ám a bergamói együttes a ráadásban a videobíró közreműködésével kapott egy egyébként teljesen nyilvánvaló tizenegyest, amelyet Lazar Szamardzsics kíméletlenül bevágott a bal felső sarokba, ezzel továbbjuttatta a csapatát a nyolcaddöntőbe, amelyben az alapszakasz első két helyezettjének valamelyike, az Arsenal vagy a Bayern München lesz az ellenfelük.

Az Atalanta csupán a harmadik olasz csapat a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában, amely úgy nyert meg egy párharcot, hogy az első mérkőzést legalább két góllal elveszítette.

Ez a bravúr korábban csak a Juventusnak sikerült az Atlético Madrid ellen a 2018–2019-es, valamint a Romának a Barcelona ellen a 2017–2018-as évadban.

Nem mellesleg az itáliai együttesek közül már csak az Atalanta van versenyben a BL mostani kiírásában.

Ezt is ajánljuk a témában

Bajnokok Ligája
Playoffkör, visszavágók
Atalanta (olasz)–Borussia Dortmund (német) 4–1 (Scamacca 5., Zappacosta 45., Pasalic 57., Szamardzsics 90+8. – 11-esből, ill. Adeyemi 75.)
Kiállítva: Benszebaini (90+7., Dortmund)
Továbbjutott: az Atalanta, 4–3-as összesítéssel

Real Madrid (spanyol)–Benfica (portugál) 2–1 (Tchouaméni 16., Vinícius Jr. 80., ill. Rafa Silva 14.)
Továbbjutott: a Real Madrid, kettős győzelemmel, 3–1-es összesítéssel

Paris Saint-Germain (francia)–Monaco (francia) 2–2 (Marquinhos 60., Kvarachelia 66., ill. Akliouche 45., Teze 90+1.)
Kiállítva: M. Coulibaly (58., Monaco)
Továbbjutott: a PSG, 5–4-es összesítéssel

Juventus (olasz)–Galatasaray (török) 3–2 (Locatelli 37. – 11-esből, Gatti 70., McKennie 82., ill. Osimhen 105+1., B. Yilmaz 119.) – hosszabbítás után
Kiállítva: Kelly (48., Juventus)
Továbbjutott: a Galatasaray, 7–5-ös összesítéssel

A NYOLCADDÖNTŐ MEZŐNYE A BAJNOKOK LIGÁJÁBAN
Kiemeltek: Arsenal (angol), Barcelona (spanyol), Bayern München (német), Chelsea (angol), Liverpool (angol), Manchester City (angol), Sporting CP (portugál), Tottenham (angol)
Nem kiemeltek: Atalanta (olasz), Atlético Madrid (spanyol), Bayer Leverkusen (német), Bodö/Glimt (norvég), Galatasaray (török), Newcastle United (angol), Paris Saint-Germain (francia), Real Madrid (spanyol)

A nyolcaddöntőben a kiemelt csapatok (az alapszakasz első nyolc helyezettjei) a nem kiemeltek közül kapnak ellenfelet. Összekerülhetnek egymással azonos nemzetbeli együttesek is. A sorsolást február 27-én, pénteken tartják.

Nyitókép: THOMAS COEX / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!