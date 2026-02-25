Fordítva a lovon: Boris Johnson brit csapatokat küldene Ukrajnába

A Nyugat túl óvatos és következetlen politikája hozzájárult az orosz–ukrán háború kitöréséhez – erről beszélt a BBC-nek Boris Johnson volt brit miniszterelnök, aki most azt sürgeti, hogy a nyugati országok már most küldjenek katonákat Ukrajnába, igaz, nem harci szerepkörben.

A Kyiv Post által szemlézett interjúban Johnson úgy fogalmazott: