Fordítva a lovon: Boris Johnson brit csapatokat küldene Ukrajnába

Azt is hangsúlyozta:
Ha világosan és egyértelműen álltunk volna ki Ukrajna mellett, ahelyett hogy ködös és félreérthető politikát folytattunk volna, meg lehetett volna akadályozni az inváziót.”
A volt brit kormányfő a szíriai helyzetet is példaként említette, mondván: a Nyugat gyengesége – különösen a vegyifegyver-használat következmények nélküli hagyása – bátorította Moszkvát.
A jelenlegi brit kormány hivatalos álláspontja egyelőre némileg óvatosabb ennél, bár nem sokkal. A védelmi minisztérium szóvivője a BBC-nek hangsúlyozta, hogy London továbbra is jelentős katonai támogatást nyújt Ukrajnának, és készül a béke utáni szerepvállalásra is. Mint mondta, az Egyesült Királyság már most is rekordmértékű támogatást biztosít, és több mint 30 országgal együttműködve dolgozik Ukrajna támogatásán.