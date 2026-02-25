Ft
02. 25.
szerda
Nagy-Britannia Ukrajna Boris Johnson orosz-ukrán háború Oroszország Volodimir Zelenszkij

Fordítva a lovon: Boris Johnson brit csapatokat küldene Ukrajnába

2026. február 25. 21:40

Nem nyugszik a volt miniszterelnök, aki rábeszélte az ukránokat, hogy vég nélkül folytassák a háborút.

2026. február 25. 21:40
null

A Nyugat túl óvatos és következetlen politikája hozzájárult az orosz–ukrán háború kitöréséhez – erről beszélt a BBC-nek Boris Johnson volt brit miniszterelnök, aki most azt sürgeti, hogy a nyugati országok már most küldjenek katonákat Ukrajnába, igaz, nem harci szerepkörben.

A Kyiv Post által szemlézett interjúban Johnson úgy fogalmazott:

Ha a tűzszünet után hajlandók lennénk katonákat küldeni a helyszínre, akkor miért ne tennénk meg ezt már most?”

Szerinte a jelenlegi megközelítés túlzottan Oroszország kezébe adja a kezdeményezést.

Ha csak a tűzszünet után lépünk, azzal minden hatalmat Putyin kezébe adunk”

– tette hozzá a volt kormányfő, aki szerint kulcskérdés, hogy ki határozza meg Ukrajna jövőjét.

Ha Ukrajna orosz vazallusállammá válik, akkor Putyin dönti el, ki léphet be az országba. Most viszont még az ukránok kezében van ez a döntés”

– figyelmeztetett.

Johnson és Sir Tony Radakin admirális egyetértettek abban, hogy a Nyugat túl lassan és óvatosan reagált az orosz agresszióra. Radakin ezt „lépésről lépésre haladó”, túlzottan óvatos politikának nevezte, amely frusztrációt okozott Kijevben. A volt miniszterelnök külön kiemelte, hogy a fegyverszállítások késlekedése sokszor indokolatlan volt.

Amikor végül megadtuk Ukrajnának, amire szüksége volt, az mindig az ő javukra vált, és nyomást gyakorolt Putyinra”

– mondta.

Johnson szerint a háború akár el is kerülhető lett volna, ha a Nyugat már korábban határozottabban lép fel. A Krím 2014-es annektálására utalva kijelentette:

Az, hogy akkor nem tettünk semmit, tragikus hiba volt.”

Azt is hangsúlyozta:

Ha világosan és egyértelműen álltunk volna ki Ukrajna mellett, ahelyett hogy ködös és félreérthető politikát folytattunk volna, meg lehetett volna akadályozni az inváziót.”

A volt brit kormányfő a szíriai helyzetet is példaként említette, mondván: a Nyugat gyengesége – különösen a vegyifegyver-használat következmények nélküli hagyása – bátorította Moszkvát.

A jelenlegi brit kormány hivatalos álláspontja egyelőre némileg óvatosabb ennél, bár nem sokkal. A védelmi minisztérium szóvivője a BBC-nek hangsúlyozta, hogy London továbbra is jelentős katonai támogatást nyújt Ukrajnának, és készül a béke utáni szerepvállalásra is. Mint mondta, az Egyesült Királyság már most is rekordmértékű támogatást biztosít, és több mint 30 országgal együttműködve dolgozik Ukrajna támogatásán.

***

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

 

 

survivor
2026. február 25. 22:14
....akkor nuku tűzszünet... Endless War
Nasi12
2026. február 25. 22:03
Irány Nürnberg!!!
julcsi-66
2026. február 25. 21:58
Járjon elől személyes példával, vagy küldje a saját fiát, ha egyáltalán van neki. Én biztosan nem mennék sem ő sem pedig más kedvéért.
Okostolyas
2026. február 25. 21:48
Elmegyógyintézetbe vele.
