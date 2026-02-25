Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
bütyök pocsékul hazudik orbán

Bütyök lehetetlen mennyiségben, szüntelenül, ugyanakkor rettentő pocsékul hazudik

2026. február 25. 20:07

Simán átmegy, mert erre a szintre lett beállítva a hívek igénye. Na, de ki nevelte ki ezt a tömeget?

2026. február 25. 20:07
null
Vésey Kovács László
Vésey Kovács László
Facebook

„Roppant szórakoztató, ahogy már a deepstate médiaügynök is küszködik azzal, hogy Bütyök lehetetlen mennyiségben, szüntelenül, ugyanakkor rettentő pocsékul hazudik.

De hát belefér, hiszen az orbángyűlölettel bármire kondicionált híveit (arról ismerni meg őket, hogy nyájba verődve birkáznak mindenkit, aki nem ért egyet velük) ez legkevésbé sem zavarja. Nem okoz bennük hiányérzetet, ha a bádoghangú pingvin még véletlenül is ritkán mond igazat, és az sem vágja mellbe őket, hogy a legtöbb hazugságával pillanatok alatt lebukik. Simán átmegy, mert erre a szintre lett beállítva a hívek igénye.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Na, de ki nevelte ki ezt a tömeget? Az bizony a deepstate ügynökmédia volt, amelynek 16, sőt tulajdonképpen 28 éve arról szól a világ, hogy O1G. Ők idomították be ezt a tömeget arra, hogy aki azt hirdeti, hogy legyőzi Orbánt, az akár egy családverő, bárkit és bármit simán eláruló, a saját gyerekeit maga elé rántó, pszichopata hazug szar is lehet, teljesen mindegy nekik.

Most pedig, amikor már ez a megbízásra működő ügynökmédia is sokallja a hazudozást, és megpróbálja szóvá tenni, akkor beleütközik a saját frankensteinjébe. Megérdemlik egymást. Jó vergődést, nyomorultak!”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!