Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
Simán átmegy, mert erre a szintre lett beállítva a hívek igénye. Na, de ki nevelte ki ezt a tömeget?
„Roppant szórakoztató, ahogy már a deepstate médiaügynök is küszködik azzal, hogy Bütyök lehetetlen mennyiségben, szüntelenül, ugyanakkor rettentő pocsékul hazudik.
De hát belefér, hiszen az orbángyűlölettel bármire kondicionált híveit (arról ismerni meg őket, hogy nyájba verődve birkáznak mindenkit, aki nem ért egyet velük) ez legkevésbé sem zavarja. Nem okoz bennük hiányérzetet, ha a bádoghangú pingvin még véletlenül is ritkán mond igazat, és az sem vágja mellbe őket, hogy a legtöbb hazugságával pillanatok alatt lebukik. Simán átmegy, mert erre a szintre lett beállítva a hívek igénye.
Na, de ki nevelte ki ezt a tömeget? Az bizony a deepstate ügynökmédia volt, amelynek 16, sőt tulajdonképpen 28 éve arról szól a világ, hogy O1G. Ők idomították be ezt a tömeget arra, hogy aki azt hirdeti, hogy legyőzi Orbánt, az akár egy családverő, bárkit és bármit simán eláruló, a saját gyerekeit maga elé rántó, pszichopata hazug szar is lehet, teljesen mindegy nekik.
Most pedig, amikor már ez a megbízásra működő ügynökmédia is sokallja a hazudozást, és megpróbálja szóvá tenni, akkor beleütközik a saját frankensteinjébe. Megérdemlik egymást. Jó vergődést, nyomorultak!”
