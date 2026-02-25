„Roppant szórakoztató, ahogy már a deepstate médiaügynök is küszködik azzal, hogy Bütyök lehetetlen mennyiségben, szüntelenül, ugyanakkor rettentő pocsékul hazudik.

De hát belefér, hiszen az orbángyűlölettel bármire kondicionált híveit (arról ismerni meg őket, hogy nyájba verődve birkáznak mindenkit, aki nem ért egyet velük) ez legkevésbé sem zavarja. Nem okoz bennük hiányérzetet, ha a bádoghangú pingvin még véletlenül is ritkán mond igazat, és az sem vágja mellbe őket, hogy a legtöbb hazugságával pillanatok alatt lebukik. Simán átmegy, mert erre a szintre lett beállítva a hívek igénye.