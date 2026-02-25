„Peti, mire vársz, hogy lenőjön a hajad, vagy mit szeretnél?” – Kocsis Máté már tűkön ül, hogy közös drogtesztre mehessen Magyar Péterrel (VIDEÓ)

Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, Magyar Péter közös drogtesztre hívta ki Kocsis Mátét, aki elfogadta a Tisza-vezér kihívását. A Fidesz frakcióvezetője azóta új videóval jelentkezett Facebook-oldalán, amelyben a következőket üzente az ellenzék vezérének:

„Kedves Magyar Péter, két dolgot várok tőled nagyon. Az egyiket 48 órája, jelesül azt, hogy mikor megyünk végre drogtesztre. Most mire vársz, hogy lenőjön a hajad, vagy mit szeretnél? A másik pedig, hogy mikor ítéled már el végre, hogy az urán barátaid leállították a Magyarországra érkező kőolajvezetéket. A kettő közül legalább az egyikre válaszolj már, köszönöm!” – fogalmazott a kormánypárti képviselő, akinek videóját alább tekinthetik meg: