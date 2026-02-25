Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
kocsis máté fidesz frakcióvezetője Magyar Péter drogteszt

„Peti, mire vársz, hogy lenőjön a hajad, vagy mit szeretnél?” – Kocsis Máté már tűkön ül, hogy közös drogtesztre mehessen Magyar Péterrel (VIDEÓ)

2026. február 25. 21:25

A Fidesz frakcióvezetője ugyanakkor egy másik lényeges kérdést is feltett a Tisza-vezérnek.

2026. február 25. 21:25
null

Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, Magyar Péter közös drogtesztre hívta ki Kocsis Mátét, aki elfogadta a Tisza-vezér kihívását. A Fidesz frakcióvezetője azóta új videóval jelentkezett Facebook-oldalán, amelyben a következőket üzente az ellenzék vezérének:

„Kedves Magyar Péter, két dolgot várok tőled nagyon. Az egyiket 48 órája, jelesül azt, hogy mikor megyünk végre drogtesztre. Most mire vársz, hogy lenőjön a hajad, vagy mit szeretnél? A másik pedig, hogy mikor ítéled már el végre, hogy az urán barátaid leállították a Magyarországra érkező kőolajvezetéket. A kettő közül legalább az egyikre válaszolj már, köszönöm!” – fogalmazott a kormánypárti képviselő, akinek videóját alább tekinthetik meg:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Magyar Péter közös drogtesztre hívta ki (többek között) Kocsis Mátét

A párban drogtesztre vonuló politikusok nem az a kép, nem az a kampányelem, amire én vágynék.

Nyitókép: Képmetszet / Facebook

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
altercat1
•••
2026. február 25. 22:26 Szerkesztve
Ezt kapjátok ki! (Saját oldaláról!) ------ Az igazat mondta Amikor nagy volt a tét Ő Jézusért élt És nem félt a haláltól [Refrén] Mi vagyunk Magyar Péter Visszük a lángot Harcolunk az evangéliumért Tiszteljük a nevét Mi vagyunk Magyar Péter Bátorsága a miénk Együtt töretlenül Megismertetjük a mennyországot [2. verze] A Tisza Párt atyja Ki a viharral dacol Megingathatatlan És a jövőért harcol [Refrén] Mi vagyunk Magyar Péter Visszük a lángot Harcolunk az evangéliumért Tiszteljük a nevét Mi vagyunk Magyar Péter Bátorsága a miénk Együtt töretlenül Megismertetjük a mennyországot
Válasz erre
0
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. február 25. 22:22
Egy nemi identitás tesztre is el kéne vinni Martikát, mert ahogyan Schmidt Mariska sógornőjétől megtudhattuk, bizony szereti a bőrös virslit Bese-ggelni.
Válasz erre
0
2
salátás
2026. február 25. 21:40
hacsak nem tényleg hajból lesz, az a drogteszt már lófaszt se fog kimutatni
Válasz erre
4
0
kobi40
2026. február 25. 21:37
Kocsis Máté! Hányingert keltően ízléstelen ez a “Petizés.” Nem jelzi a teljes eltávolodást. Pl. Sosem feledem, amikir Tarlós győzött, nemcsak kezet fogott a vesztes, haramia gazember Demszkyvel, még a vállát is meglapogatta. 🤮 Nem lenne szabad ilyen fraternizáló stílusban megszólítani a családját, születési és lakhelyét (neki nem hazája) eláruló haramia gazembert! Az ilyen alakkal ember nem ül le egy sör mellett vitatkozni. Még összemossák vele.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!