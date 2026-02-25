Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
fidesz hazugság Magyar Péter

A hazugság népe

2026. február 25. 16:12

Azt mondja Magyar Péter, hogy kétszer annyi aláírást gyűjtöttek, mint a Fidesz.

2026. február 25. 16:12
null
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Azt mondja Magyar Péter, hogy kétszer annyi aláírást gyűjtöttek, mint a Fidesz. Ez egy új matek. Ehhez új iskolák kellenek. Ehhez kell majd egy új korosztály is. A hazugság népe. Mi ezt nem várjuk meg! Jól elverjük őket a választáson, és akkor nincs ilyen probléma.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
borsos-2
2026. február 25. 16:41
Pár hét és kiderül. Addig még mehet a szájtépés, de a V napon előáll az igazság. Megtudjuk, hogy mennyivel voltak kevesebben, mennyire voltak lelkesek a hívek. Utána majd lehet megint hibáztatni a híveket, hogy lusták voltak elmenni, az ellenfelet, hogy túl sok embert tudott megmozgatni, a segítőket, hogy nem voltak elég tettre készek... Egy valaki nem lesz hibás, pötibohóc ott egymagában az IFA platón majd megmondja a Hír tv kamerájába, hogy minden csalás volt. és mi tudni fogjuk, hogy igen! Csalás volt amit elkövetett, megcsalta azokat, aki valamiért hittek benne. Csalt az első pillanattól, aki figyelt, az azonnal tudta, de aki nem, az keserűen fog emlékezni arra a napra. Mert átverték, becsapták...
Válasz erre
1
0
gullwing
2026. február 25. 16:26
Bolsik ezek mind, szar tetves férgek Úgy is kell velük bánni!
Válasz erre
2
0
belbuda
2026. február 25. 16:24
Máté,én neked hiszek,meg a magyarvizslás Tóninak...😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
Válasz erre
0
3
csulak
2026. február 25. 16:17
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!