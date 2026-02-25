„Azt mondja Magyar Péter, hogy kétszer annyi aláírást gyűjtöttek, mint a Fidesz. Ez egy új matek. Ehhez új iskolák kellenek. Ehhez kell majd egy új korosztály is. A hazugság népe. Mi ezt nem várjuk meg! Jól elverjük őket a választáson, és akkor nincs ilyen probléma.”