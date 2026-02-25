Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint Orbán Viktor folytatása lenne a jobb opció

Trump nyakába került az olimpiai arany, vissza se akarta adni (VIDEÓ)
Az RMDSZ elnöke szerint a jelenlegi politikai kínálat mellett Orbán Viktor támogatása indokoltabb a magyarországi választáson.
Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke az RFI-nek nyilatkozva azt mondta, hogy a jelenlegi politikai kínálatot figyelembe véve „az lenne a jobb, ha Orbán folytatná”.
Kelemen az elmúlt évek tapasztalatai alapján két érvet sorolt fel a miniszterelnök mellett. Egyrészt Orbán koherens és felelős nemzetpolitikáját emelte ki a Magyarország határain kívül élő magyar kisebbségekkel kapcsolatban. Másrészt úgy látja, hogy az ellenzék részéről, Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét is beleértve, eddig nem hangzott el olyan ajánlat, amely meggyőző alternatívát jelentene, és meggyőzne bennünket arról, hogy jobb vezető lenne.
Tehát, ahogy azt már korábban is elmondtam, személyes választásom Orbán támogatása, ha ez egyáltalán számít, mert a magyarországi választásokról nem mi, hanem Magyarország polgárai döntenek
– tette hozzá.
