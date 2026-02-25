Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint Orbán Viktor folytatása lenne a jobb opció

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke az RFI-nek nyilatkozva azt mondta, hogy a jelenlegi politikai kínálatot figyelembe véve „az lenne a jobb, ha Orbán folytatná”.

Kelemen az elmúlt évek tapasztalatai alapján két érvet sorolt fel a miniszterelnök mellett. Egyrészt Orbán koherens és felelős nemzetpolitikáját emelte ki a Magyarország határain kívül élő magyar kisebbségekkel kapcsolatban. Másrészt úgy látja, hogy az ellenzék részéről, Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét is beleértve, eddig nem hangzott el olyan ajánlat, amely meggyőző alternatívát jelentene, és meggyőzne bennünket arról, hogy jobb vezető lenne.