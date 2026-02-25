Ft
deák dániel Tisza Párt fidesz narratíva Magyar Péter csalás választás

Szivárog a Tisza: Magyar Péter vereségre készül, és külföldre menne április 12-e után

2026. február 25. 08:00

Az ellenzéki politikus elővette a választási csalás kártyáját is, melynek célja rendszerint az, hogy utcai demonstrációkat provokáljanak ki – írta Facebook-oldalán Deák Dániel.

„Magyar Péter vereségre készül, a belső mérésekben is tovább erősödik a Fidesz, emiatt ismét elővette a választási csalás narratíváját” – friss értesüléseket osztott meg követőivel közösségi oldalán Deák Dániel.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője többek között felidézte, hogy Magyar Péter február 20-án 11 órára hívta össze az egyéni jelöltjeit Budapest III. kerületébe, egy rendezvényhelyszínre. A meghívottak nem vihették be mobiltelefonjaikat az eseményre, azonban több jelenlévő is elpletykálta az elhangzottakat: 

Magyar Péter nagyon pesszimistán beszélt, és mintha arra készítette volna fel a jelöltjeit, hogy a nyilvánosságban kommunikált, tetszetős kutatási eredmények ellenére a Tisza kikaphat az egyéni választókerületek többségében”.

Deák hozzátette, úgy tudja, Magyar arra is felkészítette a jelölteket, hogy egy esetleges választási vereség esetén ő nem maradhat Magyarországon, mivel egy újabb Fidesz-kormány alatt börtönbe kerülne. Ez sokaknak ismerős lehet a 2022-es, sőt, a korábbi kampányból: akkor az azóta már visszavonult Szél Bernadett mondott hasonlót a veresége előtt.

A Fidesznek áll a zászló

A szakértő azzal folytatta, hogy a Tisza Pártból kiszivárgó információk egybevágnak azzal, ami a Fidesz kedd reggeli elnökségi üléséről derült ki. Orbán Viktor is egy belső csoportban számolt be arról, hogy az ülésen értékelték a választókerületi közvélemény-kutatásokat. Ahogy a miniszterelnök fogalmazott: 

Minden javul, jövünk föl, mint a talajvíz. Én továbbra sem akarom alább adni a 2022-es eredménynél”.

Ez azt jelenti, hogy a miniszterelnök nem szoros, hanem fölényes győzelmet akar április 12-én, ezért járja az országot megállás nélkül.

A fentiek fényében nem meglepő, hogy Magyar Péter egyre erősebben építi a választási csalás narratíváját; kedden is ebben a témában tett közzé bejegyzést a Facebook-oldalán. Ezzel készíti elő a vereségét, amelyet követően azt akarja majd állítani, hogy a Fidesz csak csalással nyert. 

Ez egy jól ismert külföldi recept, amelynek célja rendszerint az, hogy utcai demonstrációkat és zavargásokat provokáljanak ki 

– zárta bejegyzését Deák Dániel. 

Az elemző teljes posztját alább olvashatja teljes terjedelemben:

Nyitókép: Deák Dániel Facebook-oldala

blackorion
2026. február 25. 08:30
Na basszameg, hát nem ma is megbukott a Magyar Péter. :/
kistv
2026. február 25. 08:29
Magyar Péter vereségre készül, a belső mérésekben is tovább erősödik a Fidesz, emiatt ismét elővette a választási csalás narratíváját. Ehhez képest ma reggel: Medián: 55-35-re vezet a Tisza a biztos pártválasztók között, de a teljes népességben is nagy az előnye
nuevoreynuevaley
•••
2026. február 25. 08:29 Szerkesztve
Mivel kulfoldon van jol fizeto munkaja, ez nem tul meglepo Orban viszont mit csinal, ha veszit? A lanyat, onokajat mar kimenekitette az USAba. Jo esely van ra, hogy onnan is kiadjak oket Trump utan. Putyinhoz akar menekulni Viktor ?
rasputin
2026. február 25. 08:25
Lami66 2026. február 25. 08:22 Ezt a "választási csalást" minden alkalommal előveszik 2022ben idecsőditették a világ összes választési ellenőrét. Még Lapajpuszta-alsóra is jutott legslább 4 unijós ellenőr Ez úgy hazugság ahogy van. Hány szavazókőr lehet országosan?
