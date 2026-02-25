Szivárog a Tisza: Magyar Péter vereségre készül, és külföldre menne április 12-e után

A Fidesznek áll a zászló

A szakértő azzal folytatta, hogy a Tisza Pártból kiszivárgó információk egybevágnak azzal, ami a Fidesz kedd reggeli elnökségi üléséről derült ki. Orbán Viktor is egy belső csoportban számolt be arról, hogy az ülésen értékelték a választókerületi közvélemény-kutatásokat. Ahogy a miniszterelnök fogalmazott:

Minden javul, jövünk föl, mint a talajvíz. Én továbbra sem akarom alább adni a 2022-es eredménynél”.

Ez azt jelenti, hogy a miniszterelnök nem szoros, hanem fölényes győzelmet akar április 12-én, ezért járja az országot megállás nélkül.

A fentiek fényében nem meglepő, hogy Magyar Péter egyre erősebben építi a választási csalás narratíváját; kedden is ebben a témában tett közzé bejegyzést a Facebook-oldalán. Ezzel készíti elő a vereségét, amelyet követően azt akarja majd állítani, hogy a Fidesz csak csalással nyert.