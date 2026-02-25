Szivárog a Tisza: Magyar Péter vereségre készül, és külföldre menne április 12-e után

Magyar Péter már most magyarázza a bukást: pokoli tervet forralnak Brüsszelben! (VIDEÓ)
Az ellenzéki politikus elővette a választási csalás kártyáját is, melynek célja rendszerint az, hogy utcai demonstrációkat provokáljanak ki – írta Facebook-oldalán Deák Dániel.
„Magyar Péter vereségre készül, a belső mérésekben is tovább erősödik a Fidesz, emiatt ismét elővette a választási csalás narratíváját” – friss értesüléseket osztott meg követőivel közösségi oldalán Deák Dániel.
A XXI. Század Intézet vezető elemzője többek között felidézte, hogy Magyar Péter február 20-án 11 órára hívta össze az egyéni jelöltjeit Budapest III. kerületébe, egy rendezvényhelyszínre. A meghívottak nem vihették be mobiltelefonjaikat az eseményre, azonban több jelenlévő is elpletykálta az elhangzottakat:
Magyar Péter nagyon pesszimistán beszélt, és mintha arra készítette volna fel a jelöltjeit, hogy a nyilvánosságban kommunikált, tetszetős kutatási eredmények ellenére a Tisza kikaphat az egyéni választókerületek többségében”.
Deák hozzátette, úgy tudja, Magyar arra is felkészítette a jelölteket, hogy egy esetleges választási vereség esetén ő nem maradhat Magyarországon, mivel egy újabb Fidesz-kormány alatt börtönbe kerülne. Ez sokaknak ismerős lehet a 2022-es, sőt, a korábbi kampányból: akkor az azóta már visszavonult Szél Bernadett mondott hasonlót a veresége előtt.
A szakértő azzal folytatta, hogy a Tisza Pártból kiszivárgó információk egybevágnak azzal, ami a Fidesz kedd reggeli elnökségi üléséről derült ki. Orbán Viktor is egy belső csoportban számolt be arról, hogy az ülésen értékelték a választókerületi közvélemény-kutatásokat. Ahogy a miniszterelnök fogalmazott:
Minden javul, jövünk föl, mint a talajvíz. Én továbbra sem akarom alább adni a 2022-es eredménynél”.
Ez azt jelenti, hogy a miniszterelnök nem szoros, hanem fölényes győzelmet akar április 12-én, ezért járja az országot megállás nélkül.
A fentiek fényében nem meglepő, hogy Magyar Péter egyre erősebben építi a választási csalás narratíváját; kedden is ebben a témában tett közzé bejegyzést a Facebook-oldalán. Ezzel készíti elő a vereségét, amelyet követően azt akarja majd állítani, hogy a Fidesz csak csalással nyert.
Ez egy jól ismert külföldi recept, amelynek célja rendszerint az, hogy utcai demonstrációkat és zavargásokat provokáljanak ki
– zárta bejegyzését Deák Dániel.
Az elemző teljes posztját alább olvashatja teljes terjedelemben:
