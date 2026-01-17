Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 17.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 17.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt magyar péter brüsszel fidesz európai unió csalás orbán viktor

Magyar Péter már most magyarázza a bukást: pokoli tervet forralnak Brüsszelben! (VIDEÓ)

2026. január 17. 07:10

Miközben a Tisza Párt nyilvánosan győzelemről beszél, a háttérben egyre erősebben épül a vereség forgatókönyve: a választási csalás narratívája. Magyar Péter, valamint hazai és külföldi szövetségesei már most megkérdőjelezik a 2026-os választás tisztaságát, miközben Brüsszelből is egyre keményebb üzenetek érkeznek. A cél az Orbán-kormány bukása.

2026. január 17. 07:10
null
Kovács András
Kovács András

Hetek óta egyre több, a Tiszához közel álló szereplő beszél arról, hogy a Fidesz állítólag csalásra készül a választáson. Ennek a narratívának az egyik vezető élharcosa Fleck Zoltán, aki korábban úgy fogalmazott: „ha az államfő nem a választások nyertesét kéri fel kormányalakításra, akkor a demokratikus ellenállás minden eszközét be kell vetni”.

Fleck többször is hangsúlyozta, hogy szerinte „Magyarországon már nem beszélhetünk valódi demokratikus választásról, legfeljebb annak imitációjáról”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron
Magyar
Magyar Péter elképesztő akcióba kezdett

 

Ezt is ajánljuk a témában

Így sorakozott fel Brüsszel Magyar Péter mögött

A csalásról szóló narratívát külföldön is elkezdték építeni. Radosław Sikorski, a Tusk-kormány külügyminisztere – aki a Tisza Párt egyik legfőbb nemzetközi támogatójaként jelenik meg – egy korábbi megszólalásában arról beszélt, „remélhetőleg tisztességesek lesznek a magyarországi választások, mert ellenkező esetben az Európai Uniónak keményebb lépésekhez kell nyúlnia”. Sikorski szerint „nem lehet kizárni olyan eszközöket sem, mint a szavazati jog felfüggesztése”, amennyiben a választások legitimitása megkérdőjeleződik.

Ezt is ajánljuk a témában

A fenti nyilatkozatok arra utalnak, hogy egyre több ellenzéki szereplő már előre készül a Tisza esetleges vereségére. 

  • Nemrégiben a Vidéki prókátor is úgy fogalmazott: „egyáltalán nem lenne tragédia, ha a Fidesz nyerne, mert egy szűk többségű Tisza-kormány rengeteg kockázatot hordozna”
  • Éppen ezért kezdett el búvópatakként megjelenni a nyilatkozatokban az esetleges választási csalás vádja. 

Jogosan merül fel a kérdés: miért sugallják most a tiszás körök a csalás lehetőségét, ha alig egy éve még „elsöprő, akár kétharmados győzelemről” beszéltek?

Miért akarja Brüsszel megbuktatni az Orbán-kormányt?

Magyarország hosszú ideje szúrja a szemét a brüsszeli elitnek. Éppen ezért tartják sorsdöntőnek az áprilisi parlamenti választást. Több uniós vezető is nyíltan beszélt arról, hogy „politikai irányváltásra lenne szükség Budapesten”. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és más uniós csúcsvezetők hosszú ideje Ukrajna gyorsított csatlakozását sürgetik, sőt már egy 2027-es céldátum is elhangzott. Orbán Viktor és a magyar kormány ezzel szemben következetesen elutasítja ezeket a terveket, hangsúlyozva: „Ukrajna csatlakozása súlyos gazdasági és biztonsági kockázatot jelentene az Európai Unió számára”.

Az uniós küzdelem egy másik színtéren is zajlik. Legkésőbb 2027-ben el kellene fogadni a következő hétéves uniós költségvetést. Magyarország már most jelezte, hogy „elfogadhatatlan az agrár- és kohéziós források Ukrajna javára történő átcsoportosítása”. Orbán Viktor többször is világossá tette: „amíg a politikai okokból visszatartott uniós pénzeket nem kapja meg Magyarország, addig nem járulunk hozzá az új költségvetéshez”.

Ezek a tényezők önmagukban is arra ösztönözhetik Brüsszelt, hogy kormányváltást érjen el Magyarországon.

Míg az 1990-es és 2000-es években még „soft”, azaz finomabb eszközökkel avatkoztak be egyes tagállamok belpolitikájába, addig 2010 után egyre nyíltabb nyomásgyakorlás figyelhető meg. Ami Ausztriával szemben 2000-ben még politikai bojkott volt, az Orbán-kormánnyal szemben ma már nyílt zsarolás.

Amennyiben a Fidesz megnyerné a 2026-os parlamenti választásokat, Brüsszel mozgástere jelentősen beszűkülne. Ukrajna csatlakozása továbbra is blokkolva maradna, és az uniós források ügyében is kénytelenek lennének engedni. Nem véletlen, hogy egyre gyakrabban hangzik el a gondolat: ha nem sikerül választáson győzni, akkor meg kell kérdőjelezni a választás legitimitását.

Ebben az összefüggésben jelenik meg Magyar Péter szerepe is. Újévi beszédében „önmerényletről” és „berepülő drónokról” beszélt, majd arra szólította fel a hatóságokat, hogy „ne akadályozzák meg a Tisza győzelmét, mert annak súlyos következményei lennének”. Ezzel párhuzamosan különböző bírósági döntésekre hivatkozva próbálja megerősíteni azt az állítást, hogy „államilag szervezett választási csalás zajlik Magyarországon”. Magyar korábban maga is úgy nyilatkozott, hogy „szinte az egész családja a bírósági rendszerben dolgozik”, ami új megvilágításba helyezi a közelmúltban született, számára kedvező ítéleteket.

Így minimalizálná a vereség költségeit Magyar Péter

A Mandiner Mesterterv című műsorában korábban már G. Fodot Gábor és Mráz Ágoston Sámuel is úgy fogalmazott, Magyar Péter és a Tiszához köthető szereplők csalásvádjai nem mások, mint egy előre felépített politikai menekülőút. 

Ez egy klasszikus vesztesnarratíva: ha nyerünk, demokrácia van, ha veszítünk, akkor csalás történt

Szerintük a cél nem a választások tisztaságának védelme, hanem a vereség politikai költségeinek minimalizálása.

A politológusok arra is felhívják a figyelmet, hogy a csalásvádak tudatosan nem belföldi, hanem nemzetközi közönségnek szólnak. 

Ezek az üzenetek Brüsszelnek készülnek, nem a magyar választóknak

– hangsúlyozzák. A logika egyszerű: ha sikerül kétségbe vonni a választás legitimitását, akkor megnyílhat az út a külső politikai nyomásgyakorlás előtt, beleértve a szankciókat és a szavazati jog felfüggesztésének újabb kísérletét. Magyar Péter retorikája veszélyes precedenst teremt. 

Aki előre csalást kiált, az valójában a demokratikus intézményrendszert ássa alá

– fogalmaznak. Úgy látják, hogy a Tisza vezetője nem a választók bizalmát próbálja megszerezni, hanem egy olyan politikai forgatókönyvet készít elő, amelyben a vereség is „győzelemként” kommunikálható a nemzetközi porondon.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ízisz
2026. január 17. 09:01
Z. "patikus-3 2026. január 17. 08:56 Nézd már, Íziszke. Nocsak! Átalltál Fleck Zotyáékhoz? Welcome aboard?! 😂 😅 🤣" Válasz erre. 👆 Ízisz patikus-3 2026. január 17. 08:59 Z. Akkor mégegyszer!!! 😆😝👇 "Ízisz patikus-3 2026. január 17. 08:53 Z. Örülök, hogy a "Agyhalott szektás" megszólításommal egyetértesz!!! 💯😆👌❗"
Válasz erre
0
0
patikus-3
•••
2026. január 17. 08:56 Szerkesztve
Ízisz travolta "Szégyen egy professzortól (Fleck), hogy blöfföl." Méghogy színészkedik Fleck, színészkednek!!!🤦‍♀️😏 Te vagy egy nagy szégyen!!!💯👌❗😐 Nézd már, Íziszke. Nocsak! Átalltál Fleck Zotyáékhoz? Welcome aboard?! Vagy csak sokat ittál? 😂 😅 🤣
Válasz erre
0
0
Ízisz
•••
2026. január 17. 08:54 Szerkesztve
Z. "patikus-3 2026. január 17. 08:47 Ízisz patikus-3 Agyhalott szektás, A gyűlöleted bumerángként tér vissza az életedbe!!! 💯👌👏😊❗ Nincs bennem gyűlölet. Röhögök rajtatok. Sok egybites, buta, buzigyerekek. Hehehe." Válasz erre. 👆 Ízisz patikus-3 2026. január 17. 08:53 Z. Örülök, hogy a "Agyhalott szektás" megszólításommal egyetértesz!!! 💯😆👌❗
Válasz erre
0
0
istvanpeter
2026. január 17. 08:52
A szellemi fogyatékosság gyakran súlyos veszélyekkel jár!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!