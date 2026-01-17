Magyar Péter már most magyarázza a bukást: pokoli tervet forralnak Brüsszelben! (VIDEÓ)

Nemrégiben a Vidéki prókátor is úgy fogalmazott: „egyáltalán nem lenne tragédia, ha a Fidesz nyerne, mert egy szűk többségű Tisza-kormány rengeteg kockázatot hordozna” .

. Éppen ezért kezdett el búvópatakként megjelenni a nyilatkozatokban az esetleges választási csalás vádja.

Jogosan merül fel a kérdés: miért sugallják most a tiszás körök a csalás lehetőségét, ha alig egy éve még „elsöprő, akár kétharmados győzelemről” beszéltek?

Miért akarja Brüsszel megbuktatni az Orbán-kormányt?

Magyarország hosszú ideje szúrja a szemét a brüsszeli elitnek. Éppen ezért tartják sorsdöntőnek az áprilisi parlamenti választást. Több uniós vezető is nyíltan beszélt arról, hogy „politikai irányváltásra lenne szükség Budapesten”. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és más uniós csúcsvezetők hosszú ideje Ukrajna gyorsított csatlakozását sürgetik, sőt már egy 2027-es céldátum is elhangzott. Orbán Viktor és a magyar kormány ezzel szemben következetesen elutasítja ezeket a terveket, hangsúlyozva: „Ukrajna csatlakozása súlyos gazdasági és biztonsági kockázatot jelentene az Európai Unió számára”.

Az uniós küzdelem egy másik színtéren is zajlik. Legkésőbb 2027-ben el kellene fogadni a következő hétéves uniós költségvetést. Magyarország már most jelezte, hogy „elfogadhatatlan az agrár- és kohéziós források Ukrajna javára történő átcsoportosítása”. Orbán Viktor többször is világossá tette: „amíg a politikai okokból visszatartott uniós pénzeket nem kapja meg Magyarország, addig nem járulunk hozzá az új költségvetéshez”.