Tisza Párt Lengyelország Magyarország Zbigniew Ziobro Szijjártó Péter Radosław Sikorski Európai Unió Európai Néppárt

„Az Európai Néppártban elkezdték magyarázni a Tisza Párt leendő választási vereségét” – Szijjártó Péter tiszta vizet öntött a pohárba (VIDEÓ)

2026. január 15. 13:04

A magyar külügyminiszter Radosław Sikorski 444-es interjújára reagált.

null

„Ha valaki elolvassa, akkor láthatja, hogyan nyilatkozik egy fanatikus, háborúpárti Soros-ügynök” – fogalmazott a közösségi médiában közzétett videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Radosław Sikorski 444-interjújára reagálva.

A lengyel külügyér a szokott leereszkedő stílusában megnyilvánulva többek között arról beszélt a liberális hírportálnak, hogy kormánya szerint

Magyarország megtöri az Európai Unió és a NATO szolidaritását, lényegében félúton helyezkedik el Oroszország és a NATO között”.

Sikorski azt is sérelmezte, hogy Zbigniew Ziobro politikai menedékjogot kapott Magyarországon – ami komoly közéleti arcvesztést jelentett Donald Tusk liberális kormányának -, és többször is

barátságtalan lépésnek” titulált, amellyel szerinte „lényegében azt állítják, hogy a lengyel igazságszolgáltatási rendszer nem szabad, amit mi határozottan tagadunk”.

A lengyel külügyminiszter „rendkívül valószínűtlennek” nevezte, hogy Európa megtámadja Oroszországot, és az Európai Unió vezetőinek a nemzetállami vétójog eltörlésére irányuló folyamatos mesterkedéseit is igyekezett úgy beállítani, mintha azok csak a magyar kormány kommunikációjában léteznének. Konkrét cáfolatok helyett azonban csak

  • Szijjártó Péter orosz kitüntetését hánytorgatta fel, illetve
  • a hetes cikkelyre alapuló, a magyar szavazati jogot potenciálisan felfüggesztő eljárásra utalgatott.

Előremenekülés?

Sikorski ezzel kapcsolatban egy komoly fenyegetést is kilátásba helyezett Magyarországgal szemben. Arra a kérdésre ugyanis, hogy támogatna-e hazánkkal kapcsolatban egy hasonló eljárást, úgy válaszolt:

„Nos, meglátjuk, mennyire engedik demokratikusan lezajlani az áprilisi országgyűlési választást.

Ha tisztességes választás lesz, az Magyarország javára szól majd. Ha azonban manipulációk történnek, akkor úgy gondolom, hogy a tagállamok és az Európai Bizottság más álláspontot fognak elfoglalni.”

Szijjártó Péter erre a kijelentésre úgy reagált:

Az Európai Néppártban elkezdték magyarázni a Tisza Párt leendő választási vereségét.”

A külügyminiszter hozzátette:

Itthon hallhattunk a berepülő drónokról, az önmerényletekről, Sikorski már a választások manipulálásának el nem fogadásáról beszélt. Minden ugyanoda vezet.”

***

Fotó: John MACDOUGALL / AFP

