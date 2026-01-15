„Az Európai Néppártban elkezdték magyarázni a Tisza Párt leendő választási vereségét” – Szijjártó Péter tiszta vizet öntött a pohárba (VIDEÓ)

Orbán Viktor barátja bejelentette: a végsőkig harcolni fog! (VIDEÓ)
Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnök is támogatta a lépést, de kijelentette: ő nem fog sehol menedékjogot kérni.
A magyar külügyminiszter Radosław Sikorski 444-es interjújára reagált.
„Ha valaki elolvassa, akkor láthatja, hogyan nyilatkozik egy fanatikus, háborúpárti Soros-ügynök” – fogalmazott a közösségi médiában közzétett videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Radosław Sikorski 444-interjújára reagálva.
A lengyel külügyér a szokott leereszkedő stílusában megnyilvánulva többek között arról beszélt a liberális hírportálnak, hogy kormánya szerint
Magyarország megtöri az Európai Unió és a NATO szolidaritását, lényegében félúton helyezkedik el Oroszország és a NATO között”.
Sikorski azt is sérelmezte, hogy Zbigniew Ziobro politikai menedékjogot kapott Magyarországon – ami komoly közéleti arcvesztést jelentett Donald Tusk liberális kormányának -, és többször is
barátságtalan lépésnek” titulált, amellyel szerinte „lényegében azt állítják, hogy a lengyel igazságszolgáltatási rendszer nem szabad, amit mi határozottan tagadunk”.
A lengyel külügyminiszter „rendkívül valószínűtlennek” nevezte, hogy Európa megtámadja Oroszországot, és az Európai Unió vezetőinek a nemzetállami vétójog eltörlésére irányuló folyamatos mesterkedéseit is igyekezett úgy beállítani, mintha azok csak a magyar kormány kommunikációjában léteznének. Konkrét cáfolatok helyett azonban csak
Sikorski ezzel kapcsolatban egy komoly fenyegetést is kilátásba helyezett Magyarországgal szemben. Arra a kérdésre ugyanis, hogy támogatna-e hazánkkal kapcsolatban egy hasonló eljárást, úgy válaszolt:
„Nos, meglátjuk, mennyire engedik demokratikusan lezajlani az áprilisi országgyűlési választást.
Ha tisztességes választás lesz, az Magyarország javára szól majd. Ha azonban manipulációk történnek, akkor úgy gondolom, hogy a tagállamok és az Európai Bizottság más álláspontot fognak elfoglalni.”
Szijjártó Péter erre a kijelentésre úgy reagált:
Az Európai Néppártban elkezdték magyarázni a Tisza Párt leendő választási vereségét.”
A külügyminiszter hozzátette:
Itthon hallhattunk a berepülő drónokról, az önmerényletekről, Sikorski már a választások manipulálásának el nem fogadásáról beszélt. Minden ugyanoda vezet.”
Fotó: John MACDOUGALL / AFP