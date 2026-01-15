„Az Európai Néppártban elkezdték magyarázni a Tisza Párt leendő választási vereségét” – Szijjártó Péter tiszta vizet öntött a pohárba (VIDEÓ)

Előremenekülés?

Sikorski ezzel kapcsolatban egy komoly fenyegetést is kilátásba helyezett Magyarországgal szemben. Arra a kérdésre ugyanis, hogy támogatna-e hazánkkal kapcsolatban egy hasonló eljárást, úgy válaszolt:

„Nos, meglátjuk, mennyire engedik demokratikusan lezajlani az áprilisi országgyűlési választást.

Ha tisztességes választás lesz, az Magyarország javára szól majd. Ha azonban manipulációk történnek, akkor úgy gondolom, hogy a tagállamok és az Európai Bizottság más álláspontot fognak elfoglalni.”

Szijjártó Péter erre a kijelentésre úgy reagált: