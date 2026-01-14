Még mindig Fleck Zoltánon rugózik az internet – szétszedik az alkotmányos puccsot emlegető jogászt

Fleck Zoltán körül úgy tűnik, hogy kezd fogyni a levegő. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter az elmúlt napokban többször „alkotmányos puccsal” riogatott, és erre erősített rá a jogász is, aki úgy véli, hogy jogos a Tisza vezérének félelme ezen a téren.

Fleck a 24.hu-nak adott interjújában arról is beszélt, hogy véleménye szerint „egy jól képzett jogászcsapat áll készen, hogy megakadályozzák a Tisza kormányzását. Ez egy egyszerű jogi szakmunka, ami azonban morálisan alávaló, mert szembemegy minden alkotmányos elvvel” – fogalmazott az egyetemi tanár.