Ft
Ft
0°C
-4°C
Ft
Ft
0°C
-4°C
01. 14.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 14.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt magyar péter fleck zoltán jogász Facebook interjú komment vélemény választás

Még mindig Fleck Zoltánon rugózik az internet – szétszedik az alkotmányos puccsot emlegető jogászt

2026. január 14. 17:17

Volt, aki csak annyit kérdezett, „miért hagyják, hogy törvénytelenségre oktassa a hallgatókat?”.

2026. január 14. 17:17
null

Fleck Zoltán körül úgy tűnik, hogy kezd fogyni a levegő. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter az elmúlt napokban többször „alkotmányos puccsal” riogatott, és erre erősített rá a jogász is, aki úgy véli, hogy jogos a Tisza vezérének félelme ezen a téren.

Fleck a 24.hu-nak adott interjújában arról is beszélt, hogy véleménye szerint „egy jól képzett jogászcsapat áll készen, hogy megakadályozzák a Tisza kormányzását. Ez egy egyszerű jogi szakmunka, ami azonban morálisan alávaló, mert szembemegy minden alkotmányos elvvel” – fogalmazott az egyetemi tanár.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig
Tovább a cikkhezchevron

De emlékezetes, hogy a jogász korábban már olyan ötletekkel is előállt, hogy az alaptörvényt el kellene törölni.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Még egyszer a Fleck-ügyről, avagy miért veszélyes Fleck Zoltán a magyar társadalomra

A jogszociológia és jogfilozófia védelmében azért említeni kell, hogy éltek a mi országunkban régen igazi szakemberek is. Nizalowski Attila írása.

Szétszedik a kommentelők a jogászt

A portál az interjút meglepő mód a megjelenése után több mint egy héttel osztotta meg közösségi oldalán. A bejegyzést alatt pedig egyre csak gyűlni kezdtek az olyan kommentek, amelyek erős kritikával illették Fleck Zoltánt. 

Az egyik felhasználó azt írta, „Fleck szerint feles többséggel sarkalatos törvényeket lehet módosítani. 

Aki ilyet mond az nem jogász, hanem kalandor”.

Egy másik hozzászóló pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy „mindenki magából indul ki! Csalást kiáltanak és pont ők azok, csalnak lopnak hazudnak!”

Forrás: Facebook

De van, aki szerint „már időben kezdik magyarázni a bukásukat a libsik. Gyorsan még több ilyen választási csalásos konteókat..... egyértelmű volt, hogy ez lesz... bohócok” – fejtette ki véleményét. 

Míg egy férfi azt a kérdést tette fel Fleck Zoltánnal kapcsolatban, hogy „mikor távolítják már el az oktatásból? Miért hagyják, hogy törvénytelenségre oktassa a hallgatókat?”  

De akadt olyan is, aki csak annyi megállapítást tett, hogy „ez a kretén még taníthat is”.

Nyitókép: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elmkov
2026. január 14. 19:19
Ez nem elég. Az aki az ország államrendje ellen, annak erőszakos megdöntését aggitálja, annak börtönben a helye.
Válasz erre
0
0
Töki
2026. január 14. 19:08
Hát én, tuti kimennék az órájáról, ha engem tanítana!!!
Válasz erre
2
0
elfújta az ellenszél
2026. január 14. 19:03
Van olyan, hogy alkotmányos puccs tanszék? Majd csinál neki a Tiszapeti, ha elég jól teker Amúgy eddig minden választás előtt eljátszották ugyanezt, elsőként Antall Józsefet vádolták meg, aztán amikor meghalt az utódját a Borosst. A választóik pedig minden alkalommal elhiszik, mert nem bírnak visszaemlékezni ilyen hosszú időszakra, sőt még arra se miket csinált a kedvencük mielőtt kirúgták a NER-ből
Válasz erre
0
0
hátakkor
2026. január 14. 18:57
Beteg figura. ELTE nem lesz, talán igazi civil lesz.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!