Még mindig Fleck Zoltánon rugózik az internet – szétszedik az alkotmányos puccsot emlegető jogászt

Fleck Zoltán akcióban: már alkotmányos puccsról és tisztogatásról beszéltek egy Tisza-sziget rendezvényen
A jogász a teljes államszervezeti rendszer megszállását is szükségesnek nevezte egy Tisza-sziget előadáson.
Volt, aki csak annyit kérdezett, „miért hagyják, hogy törvénytelenségre oktassa a hallgatókat?”.
Fleck Zoltán körül úgy tűnik, hogy kezd fogyni a levegő. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter az elmúlt napokban többször „alkotmányos puccsal” riogatott, és erre erősített rá a jogász is, aki úgy véli, hogy jogos a Tisza vezérének félelme ezen a téren.
Fleck a 24.hu-nak adott interjújában arról is beszélt, hogy véleménye szerint „egy jól képzett jogászcsapat áll készen, hogy megakadályozzák a Tisza kormányzását. Ez egy egyszerű jogi szakmunka, ami azonban morálisan alávaló, mert szembemegy minden alkotmányos elvvel” – fogalmazott az egyetemi tanár.
De emlékezetes, hogy a jogász korábban már olyan ötletekkel is előállt, hogy az alaptörvényt el kellene törölni.
Kapcsolódó vélemény
A jogszociológia és jogfilozófia védelmében azért említeni kell, hogy éltek a mi országunkban régen igazi szakemberek is. Nizalowski Attila írása.
A portál az interjút meglepő mód a megjelenése után több mint egy héttel osztotta meg közösségi oldalán. A bejegyzést alatt pedig egyre csak gyűlni kezdtek az olyan kommentek, amelyek erős kritikával illették Fleck Zoltánt.
Az egyik felhasználó azt írta, „Fleck szerint feles többséggel sarkalatos törvényeket lehet módosítani.
Aki ilyet mond az nem jogász, hanem kalandor”.
Egy másik hozzászóló pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy „mindenki magából indul ki! Csalást kiáltanak és pont ők azok, csalnak lopnak hazudnak!”
De van, aki szerint „már időben kezdik magyarázni a bukásukat a libsik. Gyorsan még több ilyen választási csalásos konteókat..... egyértelmű volt, hogy ez lesz... bohócok” – fejtette ki véleményét.
Míg egy férfi azt a kérdést tette fel Fleck Zoltánnal kapcsolatban, hogy „mikor távolítják már el az oktatásból? Miért hagyják, hogy törvénytelenségre oktassa a hallgatókat?”
De akadt olyan is, aki csak annyi megállapítást tett, hogy „ez a kretén még taníthat is”.
Nyitókép: Facebook
Ezt is ajánljuk a témában
A jogász a teljes államszervezeti rendszer megszállását is szükségesnek nevezte egy Tisza-sziget előadáson.