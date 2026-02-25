Szörnyű tragédia Zelenszkij szülővárosában: agyonlőtték a férfit a nyílt utcán a toborzók

Az ukrán elnök szülővárosában halálos áldozatot követelt egy utcai mozgósítási akció. A nyilvánosságra került felvételek alapján az intézkedő egyenruhások és a civilek közötti összetűzés elfajult, ami végzetes kimenetelű fegyverhasználathoz vezetett – írta meg a Kárpáthír.

A helyi Telegram csatornákon terjedni kezdett egy szemtanúk által készített videó, amely a tragikus eseménysort rögzítette. A rendelkezésre álló információk szerint a helyi toborzóközpont munkatársai egy apa és fia ellen intézkedtek, amikor a konfliktus tettlegességig fajult, és dulakodás alakult ki.