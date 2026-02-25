Ft
02. 25.
szerda
kárpáthír helyi toborzóközpont telegram ukrajna felvétel

Szörnyű tragédia Zelenszkij szülővárosában: agyonlőtték a férfit a nyílt utcán a toborzók

2026. február 25. 08:42

A helyi toborzóközpont munkatársai egy apa és fia ellen intézkedtek.

2026. február 25. 08:42
null

Az ukrán elnök szülővárosában halálos áldozatot követelt egy utcai mozgósítási akció. A nyilvánosságra került felvételek alapján az intézkedő egyenruhások és a civilek közötti összetűzés elfajult, ami végzetes kimenetelű fegyverhasználathoz vezetett – írta meg a Kárpáthír.

A helyi Telegram csatornákon terjedni kezdett egy szemtanúk által készített videó, amely a tragikus eseménysort rögzítette. A rendelkezésre álló információk szerint a helyi toborzóközpont munkatársai egy apa és fia ellen intézkedtek, amikor a konfliktus tettlegességig fajult, és dulakodás alakult ki. 

A dulakodás során az egyik toborzótiszt késszúrást kapott.

A sötétben rögzített felvételeken alakok sziluettjei látszanak, miközben férfihangok és egy nő kiabálása hallatszik. A videón jól kivehető, amint egy embert a földön húznak egy gépkocsi felé, majd az egyik feltételezett toborzó egy tárgyat rúg le az úttestről. A gépjármű távozása után egy férfi mozdulatlanul fekve maradt egy fa alatt. A videó készítője azt állítja, hogy az illetőt az egyenruhások lőtték le. Az illetékes hatóságok részéről eddig nem érkezett hivatalos magyarázat a történtekre.

***

Nyitókép: Képernyőfotó

 

