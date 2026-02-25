„Az Európai Unió nem hagyja, hogy Oroszország megfagyassza bátor ukrán barátainkat. Éppen ellenkezőleg, megduplázzuk támogatásunkat, hogy biztosítsuk az áramellátást”
– mondta Jørgensen.
A 920 millió eurót „a hálózatok megerősítésére, a megrongálódott hő- és erőművek helyreállítására, a fizikai védelem javítására, valamint a decentralizált áramtermelés és hőellátás fellendítésére” fogják fordítani, jegyezte meg az uniós vezető.
Brüsszel ismét bebizonyította, hogy az európai állampolgárok helyett Ukrajna érdekeit képviseli:
miközben Ukrajna EU-tagállamok, Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát kockáztatja politikai alapon, Brüsszel újabb egymilliárd eurót küld Ukrajnának energetikai célokra – adófizetői pénzből.