Kijevben jelentették be: Brüsszel újabb egymilliárd eurót küld Ukrajnának energetikai célokra – adófizetői pénzből

A Politico arról ír, hogy

az Európai Unió egy milliárd eurót ígér Ukrajna megrongálódott energiainfrastruktúrájának újjáépítésére.

A pénzt az orosz bombázások által okozott károk helyreállítására fogják fordítani, jelentette be Dan Jørgensen, az EU energiaügyi vezetője Kijevben. A támogatás magában foglalja a humanitárius segélyek és az áramfejlesztők finanszírozására szánt kezdeti 100 millió eurót, valamint egy további, körülbelül 920 millió eurós csomagot az orosz támadások által okozott károk helyreállítására – tette hozzá.