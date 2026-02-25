Ft
Ft
11°C
2°C
Ft
Ft
11°C
2°C
02. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
brüsszel szlovákia európai unió orosz-ukrán háború Barátság kőolajvezeték kijev ukrajna

Kijevben jelentették be: Brüsszel újabb egymilliárd eurót küld Ukrajnának energetikai célokra – adófizetői pénzből

2026. február 25. 08:26

Az uniós vezetés az európai állampolgárok helyett Ukrajna érdekeit képviseli: miközben Ukrajna EU-tagállamok, Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát kockáztatja politikai alapon, ömlik a pénzünk egy értelmetlen háborúba.

2026. február 25. 08:26
null

A Politico arról ír, hogy 

az Európai Unió egy milliárd eurót ígér Ukrajna megrongálódott energiainfrastruktúrájának újjáépítésére.

 A pénzt az orosz bombázások által okozott károk helyreállítására fogják fordítani, jelentette be Dan Jørgensen, az EU energiaügyi vezetője Kijevben. A támogatás magában foglalja a humanitárius segélyek és az áramfejlesztők finanszírozására szánt kezdeti 100 millió eurót, valamint egy további, körülbelül 920 millió eurós csomagot az orosz támadások által okozott károk helyreállítására – tette hozzá.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Az ígéretet Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziójának negyedik évfordulóján tették, írja a lap. 

„Az Európai Unió nem hagyja, hogy Oroszország megfagyassza bátor ukrán barátainkat. Éppen ellenkezőleg, megduplázzuk támogatásunkat, hogy biztosítsuk az áramellátást”

 – mondta Jørgensen.

A 920 millió eurót „a hálózatok megerősítésére, a megrongálódott hő- és erőművek helyreállítására, a fizikai védelem javítására, valamint a decentralizált áramtermelés és hőellátás fellendítésére” fogják fordítani, jegyezte meg az uniós vezető.

Brüsszel ismét bebizonyította, hogy az európai állampolgárok helyett Ukrajna érdekeit képviseli: 

miközben Ukrajna EU-tagállamok, Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát kockáztatja politikai alapon, Brüsszel újabb egymilliárd eurót küld Ukrajnának energetikai célokra – adófizetői pénzből.  

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
LevEDIa
2026. február 25. 10:37
Ez is egy feneketlen zsákba lapátolt pénz. Valamit vinni kellett, ha egyszer a 90 milliárd bukott ... de sebaj, majd az oroszoknak újra lesz, mit szétbombázni. Ami sajnálatos, hogy ez a rusnya ribanc nem a saját pénzét viszi, pedig ott is lenne ennyi, amit már ellopott.
Válasz erre
0
0
nzoltan-818
•••
2026. február 25. 10:06 Szerkesztve
A tegnap pontosan ezt mondtam. A vétó a 90 milliárdról rövidtávon annyi fog érni, mint a dízel szállítás állítólagos leállítása, mint a halottnak a csók, mert hátsó sötét utakon úgyis kijátsszák. Hosszabb távon meg..., találnak kiegyezésre módot és okot. A villanyáram és a gáz leállítása lenne ütős és pótolhatatlan, de azt csak Tiso merte meglépni... és egyedül,... kérdés, hogy meddig. Mi meg az így kieső részt "bátran" pótoltuk, hogy ne érje szó a ház elejét Brüsszelből és Kijevből.
Válasz erre
0
0
pipa89
2026. február 25. 09:52
Remélem minden uniós és egyéb háborús jutalékosnak begyújtották már a saját bejáratú üstjét az örök kárhozat tüzével.
Válasz erre
0
0
gyokertiszasok
2026. február 25. 09:39
Dobja már le Putyin azokat a Cárbombákat végre hogy egy kurva nagy füstölgő kráter maradjon ukrajna helyén
Válasz erre
2
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!